В среду утром Северная Корея провела очередное испытание ракеты. Согласно сообщениям южнокорейских и американских военных наблюдателей, испытание закончилось неудачей – ракета взорвалась спустя несколько секунд после запуска. Тем не менее, СМИ оживленно обсуждают это событие, с точки зрения его контекста и перспектив.

Reuters подчеркивает, что КНДР («изолированное и непредсказуемое государство») все чаще проводит ракетные испытания, и это требует срочной ответной реакции. Предыдущее испытание имело место 6 марта, когда Северная Корея запустила на своем западном побережье четыре ракеты. Новый (неудачный) запуск произошел в тот момент, когда США и Южная Корея проводят совещания о том, как следует реагировать на северокорейскую военную программу.

Американский президент Дональд Трамп, отмечает Reuters, уже выражал недовольство поведением северокорейского лидера. По данным из Вашингтона, администрация Трампа рассматривает идею ужесточить санкции в ответ на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи. Также США разместили в Южной Корее мощную систему ПВО. Против этого, в свою очередь, возражает Китай, ссылаясь на то, что эта система угрожает его безопасности.

Система американской ПВО (THAAD) в Южной Корее

Financial Times пишет, что очередное испытание северокорейской ракеты производилось в контексте усиливающейся конфронтации между КНДР и США. На прошлой неделе Южную Корею посетил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который дал понять, что США готовы в порядке противостояния развитию северокорейской программы вооружений использовать самые жесткие меры, в том числе военные.

Главным образом, отмечает FT, оппонентов КНДР беспокоит вероятность того, что она вскоре перейдет к испытаниям межконтинентальных ракет, которые в состоянии долететь до США. Если она это сделает, то Вашингтон, скорее всего, отреагирует очень жестко. В целом ситуация на Корейском полуострове представляет собой один из наиболее серьезных вызовов для Трампа в части его внешней политики.

После инаугурации, оговаривает FT, Трамп потребовал провести ревизию американской политики в отношении КНДР. Результаты этой ревизии должны появиться в скором времени. Однако, по мнению автора, уже сейчас понятно, что Трампу едва ли удастся заключить сделку с северокорейским лидером, о чем он говорил на предвыборном этапе.

NY Times подчеркивает, что срыв испытания произошел через несколько секунд после запуска. Причина этой неудачи неизвестна. Однако, отмечает автор, у США есть программа по скрытому кибервмешательству, которая, в частности, имеет целью подрыв северокорейских ракетных запусков. Но сыграло ли это какую-либо роль в этом случае, установить невозможно.

Ким Чен Ын с воспитанниками военных школ

Автор также отмечает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын недавно заявил, что создание межконтинентальной ракеты находится на «финальной стадии». Это заявление появилось вскоре после успешного испытания Пхеньяном ракеты средней дальности. При этом в новых ракетах используются технологии, за счет которых, по мнению американских экспертов, КНДР проще скрывать свой арсенал и делать запуск ракет труднопредсказуемым.