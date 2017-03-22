Поправки в законодательство, касающиеся организации местного самоуправления и предложенные на рассмотрение Госдумы Московской областью, вызывают негативную реакцию у экспертного сообщества. Эксперты подчеркивают важность сохранения принципа двухуровневого местного самоуправления, который эти поправки фактически разрушают.

По их мнению, отказываться от такой модели, являющейся базовой идеей федерального закона № 131-ФЗ, ни в коем случае нельзя, так как это приведет к ослаблению самоуправления на нижнем, наиболее приближенном к гражданам уровне. Это грозит деградацией села и тем, что население останется один на один со своими проблемами, полагают политики и правозащитники. Соответствующие замечания к представленному в Госдуму документу высказывали, глава думского Комитета по федеративному устройству и местному самоуправлению Алексей Диденко и представитель Совета по правам человека при президенте России, заместитель руководителя СПЧ Евгений Бобров.

Алексей Диденко ldpr.ru

По мнению экспертов, никакой защиты местного самоуправления и прав граждан подобная реформа не предполагает. Однако ряд регионов активно добиваются принятия таких поправок. В частности, это делают представители Московской области, власти которой фактически уже не первый год проводят реформу местного самоуправления именно в таком ключе.

Сегодня местное самоуправление стало предметом торга между субъектами Федерации и самой Федерацией, «разменной монетой» в их отношениях. Такое мнение высказала в беседе с «Полит.ру» Ольга Баженова, доцент кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, комментируя ситуацию.

«У субъектов Федерации сейчас существуют коридоры возможностей для проведения таких реформ местного самоуправления, как те, что предлагаются. Эти коридоры образовались в связи с наличием проблем в существующей модели территориальной организации. Субъекты Федерации этим обстоятельством просто воспользовались.

Тот факт, что сегодня государство признает наличие этих проблем, – уже хорошо, уже является первым шагом на пути к решению вопроса. Но меня не порадовало, что авторы поправок к закону о местном самоуправлении пошли по пути, который предусматривает выбор между городским округом и муниципальным районом. Эту альтернативу, этот выбор новый документ оставляет на усмотрение субъекта Федерации.

Между тем, были и другие возможности реорганизации: можно было, например, ввести понятие муниципального округа, который позволил бы сохранить и городской округ как преимущественно поселенческую единицу, и решить существующие проблемы. Но, похоже, о таком решении сейчас никто не думает, потому что нужно сделать все это срочно.

То, что сегодня происходит, – на мой взгляд, отражает состояние современного федерализма, когда между Федерацией и субъектами Федерации выстраиваются отношения политическое партнерства. И, коль скоро это партнерство носит сугубо политический характер, кто-то в нем диктует, а кто-то подчиняется, подчиняющийся может ожидать привилегий или преференций в свою пользу. И Федерация не может этого не учитывать, тем более, что впереди у нас – значимые политические события, и необходима поддержка регионов.

Фактически, сегодня местное самоуправление стало разменной монетой в отношениях между субъектами Федерации и самой Федерацией, оно сделалось предметом торга. Возможно, это не единственный предмет торга, но то, что местное самоуправление сейчас является им, для меня очевидно. И это, на мой взгляд, и есть основная проблема на сегодня.

Насколько я знаю, очень многие из тех, кто задумывается о дальнейшей судьбе местного самоуправления, будь то практики или теоретики (теоретики – практически все), отрицают предложенную сейчас модель реформы. Потому что невозможно из муниципального района сделать городской округ. И когда все научно-экспертное сообщество говорит «нет», а законодатель говорит «да», то здесь надо искать исключительно политические причины», – сказала Ольга Баженова.

Конгресс местного самоуправления Подмосковья в московской гостинице "Космос" www.ecmo.ru

В комментарии для «Полит.ру» управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский также отметил, что узаконивание реформ, подобных тем, которые проводят Московской области, действительно может привести к такому перераспределению полномочий, при котором поселения и районы лишатся возможности влиять на принятие решений.

«Предлагаемые нововведения лишат поселения и районы, входящие в городской округ, возможности влиять на принятие решений. Речь идет о перераспределении полномочий и о фактическом уничтожении двухуровневой системы местного самоуправления. Опасения, высказанные по поводу того, что вместо населения согласие на преобразования будут давать парламенты поселений, вполне обоснованны, поскольку такое преобразование негативно скажется на учете мнения жителей поселений и районов. То есть те реальные проблемы, которые сейчас можно решить на местном уровне, будут просто не доходить до городского округа», – объяснил Владимир Старинский.

По его оценке, в итоге поселения и отдаленные районы могут оказаться в ситуации, когда решать проблемы сами не смогут, а центр будет доходить до решения их проблем с большим опозданием, если вообще будет.

До решения проблем на местах у чиновников в той же Московской области, где соответствующая реформа осуществляется, руки не доходят уже сейчас, рассказал «Полит.ру» Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики. Он пояснил, что реформы местного самоуправления уже привели к ряду негативных последствий для региона, включая начавшийся уход из области бизнеса, действовавшего на уровне районов.

Митинг в защиту местного самоуправления. Москва, Сокольники, ноябрь 2016 serpregion.ru

«В Московской области чиновников уже стало мало, руки у них ни до чего не доходят. А те, кто «с земли» пытаются что-то до них донести, результата по той же причине не могут добиться, и, в конце концов, руки у них опускаются, они куда-нибудь уезжают. В итоге мы сейчас наблюдаем практически уход районного бизнеса из Подмосковья. Я много общаюсь с людьми, которые раньше им занимались, и они говорят, что при такой системе стало невозможно работать: мол, если ты не «Ашан» и не «Глобус», ты работать больше не можешь», – сказал Илья Гращенков.