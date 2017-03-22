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22 марта 2017, 13:27
Минэкономразвития Росстат
Илья Карпюк

Битвы за Росстат

Офис Росстата
Офис Росстата
ФОТО МОСКВА

Внезапно Росстат оказался в центре внимания. Раньше работу ведомства много критиковали журналисты или экономисты. Теперь же к критике подключился министр экономического развития,  и на кону оказалось будущее структуры, качество статистикой которой мало кого устраивает.

Во вторник, 21 марта, Росстат опубликовал неутешительную февральскую статистику. Так, в феврале 2017 года промышленное производство в России по сравнению с тем же месяцем в 2016 году снизилось на 2,7%. За январь и февраль 2017 года в годовом выражении падение составило 0,3%. Одновременно Росстат отмечает, что с исключением сезонного и календарного факторов в феврале 2017 года промпроизводство упало на 1,5% по отношению к январю.

 
Индексы промышленного производства в публикации Росстата
gks.ru

Кроме того, в феврале 2017 года, подсчитал Росстат, реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Почти сразу после публикации февральской статистики министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что данные Росстата за февраль 2017 года нерепрезентативны по фундаментальным и по техническим причинам, а потому должны быть значительно пересмотрены.

По словам Орешкина, статистические данные исказило то, что за базу были взяты данные високосного 2016, также на данных отразился перенос на февраль 2017 года дополнительных праздничных дней. Действительно, в високосном году в феврале на 3,5% больше дней, чем в обычном. А с рабочими днями разница еще больше: в 2016 году их было на 2 больше, а это целых 11,1%.

Также Орешкин раскритиковал новую методологию Росстата. Из-за нее возникали переносы сроков публикации, а «оценки базировались не на реальных данных». Данные за январь и февраль текущего года могут быть в дальнейшем значительно пересмотрены, заявил министр экономического развития.

 
Максим Орешкин (в центре)
yasgazeta.ru

К Росстату, напомним, претензии возникали и ранее. Ведомство в последнее время достаточно свободно обращалось с базой, которая использовалась для сравнений — она часто менялась, из-за чего месячная статистика порой теряла смысл. Например, из-за этого невозможно с точностью сказать, насколько глубоким был спад 2015-2016 гг. В какой-то момент стал включать в ВВП, например, вмененную арендную плату. Также среди претензий — постоянные задержки с публикацией актуальной статистики.

 
Заседание коллегии Росстата
gks.ru

Сейчас, правда, недовольство работой Росстата может привести к тому, что ведомство может быть переподчинено Минэкономразвития. Росстат был подчинен напрямую премьер-министру в 2012 году, когда избранный в третий раз на президентский пост Владимир Путин утвердил новую структуру правительства.

О том, что Росстат будет возвращен в подчинение Министерству экономического развития пишет «Коммерсантъ» и «Газета.ru» со ссылкой на источники в Белом доме. По данным «Коммерсанта», совещание о судьбе Росстата в ближайшие дни может пройти у первого вице-премьера Игоря Шувалова — когда в аппарате Белого дома будет оформлено соответствующее поручение премьер-министра Дмитрия Медведева.

Само по себе переподчинение Росстата, конечно, никак не скажется на его работе, для этого необходимо менять организацию ведомства, но эксперты не исключают, что качество статистики все-таки улучшится.

Традиционно критикующий Росстат Владимир Сальников из ЦМАКП разговоре с «Коммерсантом» сказал, что больших отличий в том, кому будет подчинен Росстат, не видит. «Но у службы есть возможность повысить качество статистики. Мне кажется, что тут важна роль личности молодого энергичного министра, который стремится сделать мир лучше», — считает он.

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