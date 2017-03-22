Новость дня

Районный суд Костромы запретил интернет-продажу товаров с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 года на всей территории России.

Свердловский районный суд Костромы по требованию прокуратуры признал незаконной размещенную в интернете информацию о продаже товаров с символикой ЧМ-2018 - сувениров, открыток, мячей, головных уборов и прочих товаров с возможностью их доставки по всей России.

Решением суда данная информация запрещена к распространению на территории РФ, а сайты и доменные имена внесены в реестр Роскомнадзора.

Принимая это решение, суд исходил из того, что для продажи товаров с подобной символикой необходимо заключение соответствующего договора с Международной федерацией футбола (FIFA) или уполномоченными организациями FIFA.

Антиновость дня

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло потребовал разобраться с привлечением сотрудников правоохранительных органов в ситуации массового заболевания острой кишечной инфекцией детей в Черемховском психоневрологическом интернате в Иркутской области.

По мнению Меняйло, расследования причин вспышек инфекции в интернате указывают на проблемы в системе организации социальной и медицинской помощи детям в учреждениях закрытого типа. «Самые уязвимые и незащищенные категории наших граждан не должны страдать от бездействия отдельных должностных лиц», - заявил полпред.

С июля по сентябрь 2016 года в результате вспышки острых кишечных инфекций в Черемховском интернате, где проживают дети с тяжелыми патологиями, пострадали более 60 человек, 4 ребенка погибли.

Непонятная новость дня

Недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга выставили на продажу за 653 млн рублей на интернет-сайте бесплатных объявлений.

Недостроенная телебашня в Екатеринбурге

«Сайты объявлений используются как информационные площадки. Таким образом мы хотим привлечь внимание потенциальных покупателей. На самом деле телебашня продается через конкурс», - сообщил СМИ представитель ЗАО «Сбербанк-АСТ», выставившего здание на продажу.

Ассорти

В Крыму запретили шуметь по ночам. Депутаты республиканского Госсовета приняли во втором чтении законопроект «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории РК», который объявляет незаконными шумные вечеринки в увеселительных заведениях и громкие ремонтные работы.

В жилых зонах, включая медицинские и курортные организации, а также садоводческие кооперативы, запрещено шуметь с 23 часов до 7 часов. В нерабочие дни помимо этого вводятся дополнительные «часы тишины» - с 7 до 10 часов и с 19 до 23 часов. Нарушителям грозят штрафы - от 1000 до 3000 рублей для граждан и от 5000 до 15000 – для юрлиц.

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В Тверской области завели уголовное дело о подделке черной икры. Следователи обнаружили, что на Ржевском рыбоводном комплексе за элитную икру выдавали китайскую, которую перефасовывали в переоборудованных помещениях бывшего свинарника. Банки черной икры с этикетками элитных брендов отправляли в дорогие московские супермаркеты, где цена деликатеса могла достигать 80 тысяч рублей за килограмм.

Примечательно, что в феврале организованное в свинарнике рыбное хозяйство проверял Роспотребнадзор. Инспекторы нашли массу нарушений, установили, что выпускаемая здесь икра не соответствует требованиям по микробиологии и может быть опасна для здоровья и оштрафовали ферму на 150 тысяч рублей. Производство остановлено не было.

Выпуск не отвечающей требованиям безопасности продукции под видом осетровой икры велся на территории комплекса почти три года - с августа 2014 года по март 2017 года.

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В Тюменской области – нефтяной кладовой России – врачи начали лечить нефтью пациентов. Специалисты областной клинической больницы в Тюмени ввели в практику новые оздоровительно-восстановительные процедуры с использованием негорючей нафталановой нефти.

Нефть на коже человека

Метод, как утверждается, помогает в лечении более 70 заболеваний, в том числе болезней костно-мышечной и нервной системы, кожи, сосудов, гинекологических и урологических заболеваний. Нафталан рассасывает воспаления, уменьшает боли, улучшает кровообращение.

Интересно, что нафталан для процедур добывается отнюдь не в Тюмени - его доставляют из Азербайджана, где находится месторождение.