Официальный представитель МИД России Мария Захарова не стала подтверждать информацию Reuters о том, что в апреле в Москву прилетит госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«На данном этапе ни подтверждать ни опровергать появившуюся информацию не намерены. Но мы безусловно удивлены постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона. Политическим элитам в США пора разобраться: это снова "русские хакеры" взломали госдеповские серверы или угроза информационной безопасности США все-таки имеет американское происхождение?» — написала Захарова.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил «Интерфаксу», что не располагает информацией о дате визита Тиллерсона в Россию. «Мне ничего о визите неизвестно», — сказал он.

Ранее, напомним, о намерении Тиллерсона 12 апреля посетить Россию сообщили источники агентства Reuters. Если Тиллерсон действительно приедет в Москву 12 апреля, то это произойдет сразу после встречи министров G7, которая пройдет в Италии. По этим данным госсекретарь 5-6 апреля пропустит встречу министров иностранных дел стран НАТО, а спустя неделю посетит Москву, где встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Сергей Лавров

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в графике Владимира Путина нет встречи с главой Госдепа, так как не известна дата приезда Тиллерсона в Москву.

Напомним, первая встреча Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона произошла месяц назад в Бонее «на полях» саммита министров иностранных дел стран «Большой двадцатки». Тогда два министра обсудили возможность встречи президентом двух стран, а также, по словам Лаврова, «подтвердили наличие общих и совпадающих интересов». Также обсуждалась ситуация на Украине, но, как отметил Лавров, предметный диалог начнется, «как только команда в Госдепартаменте США и других ведомствах будет сформирована» (тогда прошла всего пара недель с момента назначения Тиллерсона на пост госсекретаря).

Интересно, что информация о визите Тиллерсона в Москву появилось одновременно с новостью о том, что он пропустит встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая пройдет 5–6 апреля в Брюсселе. Соединенные Штаты будут представлены на встрече заместителем госсекретаря по политическим делам Томом Шенноном. А Тиллерсон в эти дни вместе с Дональдом Трампом будет встречать в Вашингтоне лидера КНР Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин — Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая

Отказ Тиллерсона от участия во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО не выглядит демаршем именно потому, что необходимость его участия во встрече с китайским лидером очевидна — Китай является крупнейшим торговым партнером Соединенных Штатов и второй по размеру экономикой мира. Однако некая напряженность Вашингтона в отношении НАТО все равно чувствуется. Дональд Трамп еще до своей инаугурации говорил, что союзники Вашингтона не должны полностью полагаться на американские вооруженные силы, им необходимо не забывать финансировать собственные армии. Но сейчас многие страны не выполняют рекомендации отдавать на оборону 2% ВВП.