Топ новостей 22 марта

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Госдуме потребовали от СК проверить фильм ФБК о Дмитрии Медведеве, Госдума утвердила отмену налогов для россиян под санкциями, а также стало известно о перестановках в управлении РАН.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин призвал СК проверить сообщения о коррупционной деятельности Дмитрия Медведева. Копии обращения он направил директору ФСБ, министру внутренних дел и генеральному прокурору РФ. Депутат указал, что сведения о деятельности премьера стали доступными для «9-10 процентов граждан», но власти так и не отреагировали на произошедшее.

Во фразе "Депутат попросил Чайку и Бастрыкина проверить расследование ФБК о Медведеве" скрыты все глубины. Чайка и Бастрыкин проверят, ага — MaryEl (@maryeL2002) 22 марта 2017 г.

Депутат Рашкин попросил обвиненного в коррупции Навальным генпрокурора Чайку, проверить обвиненного в коррупции Навальным премьера Медведева — ///еребцов (@igorzhe) 22 марта 2017 г.

Между тем в Красноярске преподавателя местного вуза могли лишить работы из-за того, что тот показал студентам фильм «Он вам не Димон».

Госдума приняла в окончательном чтении закон об освобождении попавших под санкции россиян от уплаты налогов в России. Его поддержали 322 депутата, против высказались 85, то есть фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» не стали поддерживать документ.

дума приняла "закон тимченко", который освободил попавших под санкции дружков путина от налогов, им вернут то, что уже заплачено. pic.twitter.com/3nm24W9QPZ — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 22 марта 2017 г.

Госдума приняла закон, который освобождает граждан под персональными санкциями от уплаты части налогов pic.twitter.com/fTdUAIXzBi — Москва 24 (@infomoscow24) 22 марта 2017 г.

Новая услуга - попадание под санкции с последующим освобождением от уплаты налогов на территории РФ. Звонить Сергею Л. — Экономика РФ (@PutinsEconomy) 22 марта 2017 г.

Президент Российской академии наук Владимир Фортов лег на обследование в ЦКБ, а и.о. главы РАН стал вице-президент Валерий Козлов. До выборов главы РАН Фортов, скорее всего, останется простым академиком. Ранее предполагалось, что Фортов сохранит свой пост до выборов. Позднее источник, однако, сообщил, что академик в порядке и находится на рабочем месте. Кремль отказался считать перестановку в РАН отказом от выборов.

Президент РАН В. Фортов: "80% ученых не поддерживают реформу Академии наук" https://t.co/QYjG1sHD6a — podosokorsky (@podosokorsky) 22 марта 2017 г.

Второй акт погрома Академии наук.Все, до чего дотягивается путинизм-теряет смысл,эффективность и разворовывается.Пришла очередь науки и РАН. — Степан Сулакшин (@s_sulakshin) 22 марта 2017 г.

Владимир Путин и директор французского энергетического концерна «Тоталь» Патрик Пуянне

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон мог в 2015 году организовать встречи ливанского миллиардера с Владимиром Путиным и гендиректором Total Патриком Пуянне в период проведения Петербургского международного экономического форума. Так, встреча с Путиным обошлась в 50 тысяч долларов. Кремль эту информацию опроверг, назвав все сообщения СМИ фальшивыми.

Фийон вреде получил 50к$ за организацию встречи ливпнского миллиардера и Путина в 2015 на Петербургском форуме. Дешево, блин. Рынок рушит. — Алексей Венедиктов (@aavst) 21 марта 2017 г.

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт мог получить от владельца «Базэла» Олега Дерипаски 10млн долларов ежегодно с 2006 по 2009 год за продвижение на Западе интересов президента РФ Владимира Путина. Он разработал стратегию, способную «оказать значительную помощь правительству Путина». Сам Манафорт подтвердил факт работы на Дерипаску.

Служба безопасности Украины запретила российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой въезд в страну на три года. «Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», — отметили в СБУ. В 2015 году Самойлова выступала в Крыму, также она поддерживает присоединение полуострова к России.

Главный Иксперд страны, композитор Юрий Лоза о перспективах Юлии Самойловой на Евровидении-2017.



- Чей-то мы уже про него забыли? pic.twitter.com/mpBHTSyaPW — Четкий ТАСС (@ChetkiyTASS) 21 марта 2017 г.

Думаю, что певице Юлии Самойловой пора давать заслуженного артиста... да чего там... давай уже народного. — Иocиф Лeвинcoн (@Osya_Levinson) 22 марта 2017 г.

Выборы. Плакат агитации

Госдума 14 апреля рассмотрит в первом чтении поправки в закон «О выборах Президента Российской Федерации». Они включают перенос выборов президента в 2018 году с 11 на 18 марта, отмену открепительных удостоверений и другие изменения. В итоге выборы в 2018 году могут пройти в годовщину присоединения Крыма к РФ.

Директор Левада-Центр спрогнозировал победу Путина на президентских выборах



А не спрогнозировал бы, мог бы и с пятого этажа выпасть. — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 21 марта 2017 г.

В Сирии погибли еще девять россиян, о которых ранее не сообщало Минобороны РФ. Не менее шести погибших были наемниками частной военной компании «группа Вагнера». Гибель военных подтверждают записи родственников в соцсетях и интервью с ними. Некоторые из погибших до этого служили в военных формированиях Донбасса, а ранее — по контракту в Чечне.

Они опять сражались за Пальмиру: бойцы «ЧВК Вагнера», погибшие в боях с ИГ https://t.co/MRyJGjGLph — CIT (@CITeam_ru) 22 марта 2017 г.

В ближайшие дни мы также опубликуем расследование о потерях среди российских солдат в ходе боёв за Пальмиру — CIT (@CITeam_ru) 22 марта 2017 г.

Алексей Навальный

Алексей Навальный отказался от предложенных мэрией Москвы вариантов проведения антикоррупционного митинга 26 марта в Марьино или в Сокольниках. Он заявил, что в центре Москвы достаточно места для организации акции. «Если есть реальные аргументы почему это никак нельзя сделать, то давайте обсудим другие центральные улицы. Площадь ЦАО Москвы 66 квадратных километров. Что, вообще всё занято и ничего нам предложить нельзя?» - пишет Навальный. Политик заявил, что он выйдет на Тверскую площадь.

Точная статистика по антикоррупционной акции 26-го марта: участвуют 97 городов по всей России! Присоединяйтесь! https://t.co/jkIGrpdgBl — Alexey Navalny (@navalny) 22 марта 2017 г.

- Что такое сообщающиеся сосуды? Можете привести пример из жизни?

- Запросто: Навальный надавил на Медведева, а обосрался Путин. — Наша Канада (@NashaCanada) 22 марта 2017 г.

Верховный суд оставил в силе бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой. Таким образом, ей предстоит провести 4,5 годам колонии общего режима за попытку присоединиться к запрещенной в стране группировке ИГ. ВС отверг доводы адвокатов, вердикт вынесли за 45 минут. Между тем в Кремле заявили, что борются с ИГ «круглосуточно».

Адвокат Новиков: тезис обвинения о подготовке Карауловой к самоподрыву на территории России является ложным — Открытая Россия (@openrussia_org) 22 марта 2017 г.

Новиков: на предположениях одного из свидетелей обвинения, бывшего террориста, построили версию о Карауловой-смертнице — Открытая Россия (@openrussia_org) 22 марта 2017 г.