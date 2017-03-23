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23 марта 2017, 10:13
коррупция Никита Белых
Симон Жаворонков

В СИЗО до лета

Никита Белых в суде
Никита Белых в суде
Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

В среду, 22 марта, Следственный комитет России предъявил экс-губернатору Кировской области Никите Белых обвинение в получении еще одной взятки в размере 200 тысяч евро. В результате новое дело было объединено со старым и теперь Белых обвиняется в получении взятки размером в 400 тысяч евро.

Следствие полагает, что Белых получил деньги за «совершение действий» в пользу «Нововятского лыжного комбината и Лесохозяйственной управляющей компании». Кроме того, бывшего губернатора обвинили в «покровительстве и попустительстве по службе», когда он осуществлял контроль за реализацией инвестиционных проектов и за деятельностью предпринимателей в Кировской области.

 
Никита Белых на субботнике. Май 2016
Пресс-служба правительства Кировской области

Адвокат Белых Андрей Грохотов после появления информации о новом обвинении рассказал о подробностях нового дела. По его информации следствие полагает, что взятку в 200 тысяч евро, из-за которой было возбуждено новое уголовное дело против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, передал «через кучу людей бизнесмен Эдуард Ларицкий».

«Якобы через кучу людей бизнесмен Эдуард Ларицкий передал Белых взятку за ту работу, которая выполнялась за прошлые годы», — рассказал адвокат. По его словам, деньги были переданы в 2012 году за «помощь предпринимателям». Адвокат отметил, что на данный момент Ларицкий находится в СИЗО. Грохотов подчеркнул ТАСС, что новый эпизод является «вымышленным» и «взятки нет».

Эдуард Ларицкий был членом совета директоров Нововятского лыжного комбината и находится под стражей по обвинению в мошенничестве с кредитами, уточняет РИА Новости.

Вечером в среду Басманный суд в столице продлил срок ареста Никиты Белых до 24 июня 2017 года — таким образом отказав в удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения на домашний арест.

«Ходатайство следствия о продлении Белых меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить, продлить ему меру пресечения до 24 июня 2017 года», — огласила решение судья Юлия Сафина.

 
Никита Белых выступает на заседании "Совета хозяйственных руководителей". 2015
Пресс-служба правительства Кировской области

На суде представители следствия сообщили, что обстоятельства, свидетельствующие в пользу заключения под стражу, не изменились. Следствие уверено, что на свободе Белых сможет попытаться скрыться от следствия и суда или же оказать давление на свидетелей.

Напомним, губернатор Кировской области Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы «с поличным», когда он получал денгьи. Экс-губернатор свою вину не признал. В конце июля 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Белых от занимаемой им должности из-за утраты доверия, выборы в регионе должны теперь состояться в сентябре 2017 года, пока врио губернатор назначен бывший руководитель Росреестра Игорь Васильев.

Находясь в заключении, Никита Белых решил жениться на поэтессе Катрин Рейферт — но пока ему отказывают в этом праве. Дело в том, что в администрации следственного изолятора «Лефортово», где он находится, «потеряли» разрешение на свадьбу, которое выдал следователь. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал сам Белых.

 

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