Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2018 году, если Киев не изменит решения не допускать ее на территорию Украины, где пройдет «Евровидение»-2017.

О том, что Самойлова все же выступит на конкурсе вне зависимости от решения Украины, говорится в заявлении телекомпании ВГТРК и Первого канала. «В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в «Евровидении», в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», – указывается в документе.

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны Юлии Самойловой в связи с совершенными ею поездками в Крым: Самойлова въезжала на полуостров с российской территории, не получая разрешения украинских властей, что считается нарушением украинских законов. Это обстоятельство было известно заранее, и вероятность того, что певице закроют доступ на Украину, изначально оценивалась как высокая.

Юлия Самойлова выступает на фестивале в Керчи, 2015 Кадр видеозаписи

Ранее внимание к Самойловой, которую Первый канал избрал представителем России на конкурсе, было приковано главным образом в связи с тем, что певица выступает в инвалидной коляске: в силу врожденного заболевания она не может стоять и ходить. В связи с этим и с ожидаемой в целом негативной реакцией украинцев на любого российского исполнителя в социальных сетях широко обсуждалось, насколько приемлемым с точки зрения морали было решение Первого канала.

Высказывались мнения, то это – чистое манипуляторство, что певицу можно только пожалеть, так как ей, по мнению многих, в связи с выступлением на конкурсе в Киеве грозила масса неприятных моментов. Другие же пользователи соцсетей в то же время считали, что это был по-своему блестящий с политической точки зрения ход, в особенности на фоне скандала с выступлением танцора-инвалида на передаче Первого канала «Минута славы».

После же решения СБУ Украины, запретившей въезд Самойловой в страну на три года, и реакции Первого канала на это происшедшее, пользователи соцсетей вновь вернулись к теме выступления Самойловой.

Вопрос о разрешении на въезд для Самойловой еще может быть решен иначе, как то было сделано в другой ситуации, однако можно предполагать, что решение СБУ не будет пересмотрено. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий».

«Трудно поверить, что решение России отправить на конкурс именно Юлию Самойлову не было политическим. И, конечно, оно выглядит провокационным. Но это было достаточно ожиданно: весь год после победы украинской певицы Джамалы на «Евровидении»-2016 с российской стороны то и дело раздавались возгласы типа «Кобзона туда отправим» и тому подобное. Словом, идея по поводу того, что будет некая провокация, витала в воздухе.

Джамала на пресс-конференции победителя конкурса «Евровидение 2016» Albin Olsson

Конечно, если считать это именно провокацией, то она была достаточно тонкой – в силу личных особенностей певицы Самойловой. Украина оказалась в довольно сложном положении. В шахматах это называется «цугцванг» – положение, когда любой ход ухудшает твою позицию. Получилось, что если впустить Самойлову в страну, то неизбежно начнутся протесты, потому что всем рот не заткнешь. И это даст основания российской пропаганде потом говорить, как плохо встречали бедную девочку. А если не пустить, практически то же самое пропаганда может говорить с самого начала.

Перед украинским руководством встал вопрос, что делать. Собственно, такой вопрос, как «Евровидение», в других обстоятельствах, думаю, вообще бы не рассматривался руководством страны, но в данном случае, по моему мнению, решение принималось на самом верху. И пауза была достаточно длинной, хотя по формальным признакам с самого начала было очевидно, что Самойлова была невъездной: она и въезжала в Крым, и оставляла какие-то обидные для Украины посты в социальных сетях. И думаю, что если бы не ее особенности, разговора вообще бы не было: нет – и все.

А так пришлось долго размышлять. Была серьезная общественная дискуссия, и общество разделилось. Социологических опросов тут, конечно, никто не проводил, но очевидно, что высказывались противоположные точки зрения. Один из вариантов был таким (он, кстати, до сих пор не исключен): СБУ подтверждает запрет на въезд, но каким-то специальным решением, под тем предлогом, чтобы не портить конкурс, Самойловой могли бы позволить разовый въезд.

Наташа Королева Павсекакий Богданов

Подобное решение, правда, по иному, более личному и грустному поводу, было принято в отношении певицы Наташи Королевой, когда у нее умерла проживавшая на Украине бабушка. И хотя Наташа Королева находится в «черном списке», ей разрешили въехать один раз на похороны бабушки. Думаю, такой вариант до сих пор остается открытым, поскольку до «Евровидения» еще есть время. Да и сама Юлия Самойлова загадочно сказала, что все еще может поменяться.

Но у меня есть инстинктивное ощущение, что окончательное решение Украиной все-таки принято. СБУ твердо заявило о запрете на въезд и, по-моему, от этого отказываться все же не будут. Зачем понадобился этот громкий запрет, если Самойлова и так была под запретом? Думаю, чтобы избежать провокацией с ее непропуском в аэропорту. Сейчас, когда этот запрет прозвучал громко, если она все же приедет и попытается пройти границу, думаю, уже однозначно будет ясно, с чьей стороны это провокация. Таким вот образом Украина защитилась от неприятной ситуации», – сказал Георгий Чижов.

Киев готовится к Евровидению Marco Verch

Сходной в ряде моментов точки зрения придерживается председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры», Евгений Корчаго. Комментируя ситуацию для «Полит.ру», он отметил, что хотя запрет и был самым ожидаемым решением, однако он может являться и отвлекающим маневром.

«Запрет Украины на въезд в страну певице Юлии Самойловой был вполне ожидаемым. Факт ее выступления в Крыму в 2015 году был широко известным, поэтому такая реакция украинских властей была лишь вопросом времени. Власти Украины, будучи вынуждены учитывать настроения радикалов, не могли просто разрешить Самойловой въезд в страну. Обратное привело бы к тому, что на это обратили бы внимание противники нынешнего руководства Украины.

Однако такая реакция властей может оказаться и лишь прикрытием, призванным продемонстрировать свою позицию для внутреннего потребления. В этом случае Самойловой будет разрешен въезд в ближайшее время с указанием на исключительность обстоятельств такого решения», – так прокомментировал он ситуацию.