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23 марта 2017, четверг, 13:12
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23 марта 2017, 09:19
Великобритания ВЭБ госзакупки оружие пенсионная реформа ритейл Украина Франция
Илья Карпюк

Заголовки утра. 23 марта

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Спрос рождает вооружение» пишет о том, что экспорт российской военной техники бьет рекорды.

В статье «Госдолг в пользу небедных» утверждается, что новые ОФЗ принесут доход крупным инвесторам.

«Надзору обещана деноминация»: введение нового требования потребует отмены двух старых.

РБК в статье «ЦБ берет домами» пишет, что Агентство по страхованию вкладов расплатится по долгам с Банком России новым офисом.

«Продуктовые сети торгуют именем»: ретейлеры пообещали увеличить в 2017 году долю собственных торговых марок.

«Казначейство отступило со сбоями»: Контроль над госзакупками смягчили после жалоб чиновников и разведки.

«Известия»: «ВЭБ лишился 200 млрд рублей пенсионных накоплений "молчунов"». В среду Внешэкономбанк перевел в Пенсионный фонд деньги по итогам переходной кампании 2016 года.

«Россияне против монархии»: большинство граждан считают республику наиболее подходящей формой правления, свидетельствует опрос ВЦИОМа.

«Детей и чиновников будут лучше кормить»: Минсельхоз подготовил законопроект, который позволит покупать за бюджетные деньги продукты питания более высокого качества.

«Газета.ru»: «Теракту в Лондоне ищут ответственного». СМИ ошибочно назвали подозреваемого в совершении теракта в Лондоне.

В статье «Вспомните, что мы Дикое поле» написано в том, почему ДНР полностью прекратит поставки угля и металла Украине.

«Запас политической прочности Франции исчерпан»: министр внутренних дел Франции ушел в отставку из-за подозрений в коррупции.

The Economist: «Бразильский мясной скандал наносит урон двум глобальным производителям в стране» (A Brazilian meat scandal damages the country’s two global producers). Чили, Китай и ЕС запретили импорт некоторых видов бразильской мясной продукции.

«Терроризм в Лондоне: Вестминстер закрыт после события, похожего на теракт» (Terrorism in London: Westminster is in lockdown following an apparent terrorist attack). Лондонская полиция решила считать инцидент терактом, пока не доказано обратное.

Bloomberg: «В лондонском теракте как минимум один человек погиб, много раненых» (London Terror Attack Leaves at Least One Dead, Many Injured). В Лондоне был организован теракт — самый крупный после теракта 2005 г.

«В свете надвигающегося запрета на ноутбуки аэропорты ЕС могут смягчить ограничения по провозу жидкостей» (As Laptop Ban Looms, EU Airports May Loosen Liquid Limits). Есть вероятность, что пассажиров европейских авиарейсов заставят сдавать в багаж ноутбуки и планшеты. Одновременно с этим могут появиться послабления по другим линиям.

The Wall Street Journal: «Машина сбила пешеходов возле британского парламента; один погиб» (Car Mows Down Pedestrians Near U.K. Parliament; One Dead). Автомобиль врезался в поток пешеходов на лондонском мосту возле здания парламента. Полиция сочла этот инцидент терактом.

«Культ Эрдогана не гарантирует победу на турецком референдуме» (The Cult of Erdogan Won’t Guarantee Victory in Turkey Vote). 16 апреля в Турции состоится референдум по поводу принятия конституционных изменений, которые могу превратить Турцию в президентскую республику.

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