В центре Киева киллер застрелил бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который бежал на Украину после заведения на него уголовного дела. Дмитрий Песков ожидаемо заявил, что эта тема касается Украины и ему нечего комментировать, хотя и добавил, что Владимиру Путину доложено об убийстве.

Президент Петр Порошенко уже назвал убийство «актом государственного терроризма со стороны России» и его можно понять: Вороненков должен был быть одним из свидетелей в деле о причастности Януковича к попытке силового разгона Майдана. Впрочем, российские парламентарии Франц Клинцевич и Евгений Ревенко считают, что в убийстве замешаны украинские спецслужбы.

Остается надеяться, что заказчику, как и киллеру, не удастся скрыться.