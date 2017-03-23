По итогам теракта возле здания парламента Лондоне пять человек погибли и около сорока получили травмы. Теракт произошел за несколько дней до назначенной правительством даты официального старта переговоров по отделению Британии от ЕС. Также незадолго до этого события пресса массово обсуждала предполагаемую попытку теракта в парижском аэропорту.

BBC пишет о смене террористических методов, которая затрудняет предотвращение терактов. О том, что терроризм принял новый формат (труднопредсказуемые стихийные акты насилия вместо масштабных операций с подготовкой взрывов в общественных местах), комментаторы писали в связи со стрельбой в Орландо (США) и терактом в Ницце. Чем больше людей участвует в подготовке теракта и чем дольше продолжается эта подготовка, тем проще службам безопасности помешать воплотить такой план в жизнь. Одиночные террористы оказываются практически неуязвимыми. Это значит, считает автор, что службам безопасности необходимо тоже разрабатывать и осваивать новые подходы.

Первая помощь пострадавшей в теракте на Вестминстерском мосту Скриншот видео BBC

Велика вероятность, считает автор, что полиция и спецслужбы просто не могли предотвратить этот теракт, потому что у них не было для этого подходящих инструментов. Иными словами, дисфункциональность системы безопасности может быть вызвана не ошибками или небрежностью служащих, а тем, что она устарела. Сейчас полиция будет в срочном порядка разбираться, были ли у террориста связи с другими террористами и помогал ли ему кто-нибудь. Вполне возможно, что он был знаком с другими людьми сходных радикальных взглядов, но это не говорит о том, что они были пособниками или даже знали о его планах.

Wall Street Journal пишет, что Тереза Мэй, в прошлом министр внутренних дел Британии, впервые с момента своего вступления в должность премьер-министра столкнулась с серьезным кризисом безопасности. Ситуация осложняется тем, что кризис наступил за несколько дней до установленной ее правительством даты, когда должна начаться официальная процедура отделения Британии от ЕС. По мнению некоторых экспертов, на которых ссылается WSJ, Мэй с ее внушительным (с 2010 г.) опытом в сфере внутренних дел подготовлена к урегулированию такого кризис лучше, чем кто бы то ни было другой.

Министр внутренних дел Тереза Мэй осматривает Олимпийский парк. Лондон, 2011

В бытность свою министром внутренних дел, объясняют авторы, Мэй отвечала за британскую полицию, пограничную безопасность и внутреннюю разведку. В частности, род ее началом британская полиция была оснащена внушительным количеством устройств наблюдения. При этом ее же упрекали в том, что она иногда ставит неприкосновенность частной жизни выше интересов безопасности.

С другой стороны, отмечают авторы, сам факт теракта дает повод критикам перейти к рассуждениям о том, насколько эффективна была работа Мэй в качестве министра внутренних дел, если сейчас система безопасности не смогла предотвратить трагедию. В контексте приближающегося старта отделения от ЕС это событие также знаменательно. Некоторые критики отсоединения в качестве аргумента против говорят о том, что разрыв отношений с ЕС может привести к уязвимости в плане безопасности, потому что создаст препятствие к обмену данными о преступниках и подозреваемых.