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23 марта 2017, 11:00
биология динозавры палеонтология рептилии эволюция
Максим Руссо

Родословное древо динозавров

Gerhard Boeggemann

Группа палеонтологов из Кембриджского университета и Музея естественной истории в Лондоне предложила радикально пересмотреть структуру эволюционного древа динозавров, основываясь на тщательном анализе десятков окаменевших скелетов и сотнях анатомических признаков. Новое исследование предполагает отмену деления динозавров на два основных отряда птицетазовых (Ornithischia) и ящеротазовых (Saurischia).

Деление динозавров на птицетазовых и ящеротазовых существовало с 1887 года, когда его предложил британский палеонтолог Гарри Сили (Harry Seeley). В основу классификации он положил характерные особенности строения таза. У ящеротазовых динозавров лобковые кости выступают вперед (такой признак на самом деле характерен для крокодилов, а не для ящериц), у птицетазовых они направлены назад, как у птиц.

К птицетазовым относятся, например, стегозавр, игуанодон и трицератопс. В состав ящеротазовых входит подотряд теропод (Theropoda), к которому относятся около 37 % всех известных родов динозавров, включая знаменитого тираннозавра. К другой группе ящеротазовых динозавров относятся зауроподы (Sauropoda), гигантские четвероногие динозавры, например, диплодоки, сейсмозавр, брахиозавр и апатозавр. Следует заметить, что предками современных птиц стали ящеротазовые, а не птицетазовые динозавры.

Но данная классификация не решала всех встающих перед исследователями проблем. Палеонтологи отмечали, что некоторые из ранних птицетазовых динозавров были весьма похожими на ящеротазовых: они были двуногими и, возможно, хищными. Оставалось непонятным, к какому из отрядов отнести раннее семейство геррерозавридов (Herrerasauridae), имеющих признаки как ящеротазовых, так и птицетазовых.

Отряд птицетазовых обычно считался отделившимся от общих предков раньше. У его представителей есть ряд уникальных признаков, таких как дополнительные кости нижней челюсти и лишенная зубов предзубная кость в передней части нижней челюсти. Но находок птицетазовых динозавров, относящихся к триасовому периоду, когда история динозавров начиналась, было весьма немного.

Чтобы точнее проследить родственные отношения между динозаврами, палеонтологи в мельчайших деталях изучили окаменелости и каталогизировали каждый выступ или углубление в костях, которые могли служить наследуемыми признаками. При этом были учтены многие экземпляры ящеротазовых динозавров, которые ранее были пропущены. Всего коллектив исследователей проанализировал 457 признаков у 74 таксонов, включая некоторых рептилий, которых не относят к динозаврам. Затем ученые использовали данные об анатомических признаках для построения родословного древа динозавров. Итоги своей работы они опубликовали в журнале Nature.

Напомним, что до последнего момента общепринятый взгляд на эволюционную историю динозавров состоял в том, что сначала отделились птицетазовые, а затем ящеротазовые разделили на две группы: теропод и зауропод. Точное положение геррерозаврид было неизвестным, но считалось, что их ветвь отделилось от общего ствола еще раньше, чем ветвь птицетазовых. Нынешний анализ показал, что, несмотря на сходство в строении костей таза, тероподы не относятся к ящеротазовым динозаврам. В итоге ученые пришли к выводу, что предки динозавров разделились на две группы, одна из которых дала начало птицетазовым динозаврам и тероподам, а другая – зауроподам и геррерозавридам.

Как отмечает один из авторов исследования Мэтт Бэрон (Matt Baron) из Кембриджского университета, обновленное эволюционное древо динозавров заставляет признать ряд фактов. Например, что острые, загнутые и зазубренные зубы, а также рацион, в котором до 75 % составляет мясо, стали свойственны независимо двум группам динозавров. А также, что «птицетазовость» не может служить надежным признаком для классификации. Направленные назад лобковые кости появлялись у разных групп независимо. Анализ также подтверждает ранее выдвинутую гипотезу, что самым ранним предком динозавров было маленькое двуногое животное с хватательными руками.

Изменения в родословном древе динозавров может повлиять и на теории о том, где динозавры появились. Ранее считалось, что прародиной динозавров было Южное полушарие, где располагался древний континент Гондвана. Причиной этого были самые ранние находки геррерозаврид, возрастом от 231 миллиона лет, сделанные в Южной Америке и Южной Африке. Но теперь геррерозавриды потеряли статус самой архаичной группы. Вероятно теперь, некоторые находки триасового периода в Северном полушарии смогут претендовать на титул ранних предков динозавров.

Далеко не все коллеги готовы сходу согласиться с выводами нового исследования. Палеонтолог Пол Серено (Paul Sereno) из Чикагского университета считает, что предложенные доказательства недостаточны для полного пересмотра классификации динозавров. Кевин Падиан (Kevin Padian) из Калифорнийского университета в Беркли признает, что заинтригован новыми результатами, но оставляет за собой право на их пересмотр. По его словам, исследование бесспорно доказывает пока лишь то, что, немного изменив анализ, можно опрокинуть результаты предшествующих классификаций. Триасовый период, по мнению Падиана, был безумным временем, когда на сцене появилось сразу большое количество видов динозавров. И выяснение их родственных взаимоотношений остается задачей «размером с динозавра».

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