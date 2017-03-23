Новость дня

В Центральную Россию возвращаются холода. После аномально теплого начала марта, на регион надвигается холодный арктический воздух. Уже в ближайшие дни вернутся ночные заморозки и, возможно, снег. И хотя днем воздух по-прежнему будет прогреваться выше нуля, ночью, по разным прогнозам, температура может опускаться до -3 -6 градусов.

Антиновость дня

В Коми судебные приставы арестовали за долги самолет ЯК-40, принадлежащий компании из Санкт-Петербурга. Организация задолжала аэропорту Сыктывкара более 12 млн рублей за стоянку этого самого самолета.

В итоге владелец аэропорта вынужден был обратиться в суд, который обязал собственника воздушного судна выплатить долг. Но задолженность так и не была погашена, в связи с чем судебный пристав-исполнитель и арестовал самолет Як-40 1979 года выпуска.

Самолет, «парковка» которого обошлась в 12 млн рублей, оценили всего в 1,5 млн рублей. Если организация-должник не примет меры по погашению задолженности, самолет буден продан, а вырученные деньги пойдут в счет уплаты долга.

Непонятная новость дня

В Новороссийске таможенники изъяли крупную партию поддельных электромеханических кукол. В порт прибыл теплоход, на котором находились около двадцати контейнеров с пластмассовыми куклами. Товарный знак на них свидетельствовал, что куклы изготовлены одной из российских компаний. Однако на самих игрушках было написано, что они произведены в Китае.

Куклы на скамейке

Связавшись с правообладателями товарного знака, таможенники выяснили, что игрушки были сделаны не ими. В итоге 300 игрушек были конфискованы, а на хозяина товара возбуждено административное дело за незаконное использование товарного знака.

Ассорти

Сельских жителей Калужской области будут доставлять в больницы на спецавтобусах, которые будут специально для этого закуплены. По мнению губернатора региона Анатолия Артамонова, приобрести для районных больниц достаточное количество транспорта, чтобы несколько раз в неделю доставлять в медицинские учреждения нуждающихся в помощи людей проще, чем вывозить врачей в сельские населенные пункты, как это происходит сейчас.

Планируется, что на прием к врачам пациентов мог бы записывать водитель при посадке в автобус, а приехавших из сел в больницах принимали бы в первую очередь. При этом вернуться домой больные могли бы на этом же транспорте.

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Мэрия Самары планирует втрое сократить число управляющих компаний. Если сейчас в городе их насчитывается 89, то к концу года должно остаться всего 26. Чем крупнее компания, полагают в городской администрации, тем больше у нее средств для приобретения техники и найма персонала.

Через единый расчетно-кассовый центр в городе ведут расчеты только 24 компании. Остальные, по словам главы Самары Олега Фурсова, отказываются сотрудничать, потому что не хотят раскрывать свои финансовые потоки, из-за чего возникают долги перед поставщиками ресурсов.

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Пятилетняя жительница Новокузнецка Агния Зыкова стала обладательницей титула «Мини Мисс Россия». В онлайн-конкурсе по итогам народного голосования она была признана лучше из 20 участниц.

В школу моделей девочку привели родители менее полугода назад и она сразу покорила сердца организаторов недели высокой моды Mercedes-Benz. Там же ей предложили попробовать свои силы на конкурсе «Мини-Мисс Россия».

Arния Зыкoвa

Сейчас победительница готовится к гала-показу, который будет проходить завтра и послезавтра в Москве. Для выступления ей уже подготовили дефиле для нескольких выходов в коктейльных, бальных платьях, в стиле casual и в национальном костюме. Свое приветствие жюри Агния преподнесет в стихах, для чего в ходе подготовки занималась с педагогами актерского мастерства.

Второе место на конкурсе заняла семилетняя Кристина Деревянко из Петропавловска-Камчатского, всего на 9 голосов отставшая от Агнии.