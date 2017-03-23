Скандально известный бывший депутат Госдумы собирается возглавить штаб Навального в Смоленске?

Эсер Алексей Казаков и ранее отличался непостоянностью своих политических взглядов.

За свою «карьеру» Алексей Казаков уже побывал в партиях «Единая Россия», «Родина» и «Справедливая Россия». При этом каждый раз свою политическую окраску бывший депутат менял после громких скандалов, порой выходивших даже на федеральный уровень. Последний из них случился в 2016 году накануне парламентских выборов.

Тогда в СМИ попала информация о «крышевании» Казаковым некой сомнительной дорожно-ремонтной фирмы. Примерно в то же время смоленские общественники начали сбор подписей за лишение скандального депутата мандата. Под петицией, рассказывающей о фактическом бездействии Казакова и его оголтелой критике свои подписи поставили несколько десятков тысяч смолян. Ситуацию вовремя заметило федеральное руководство «Справедливой России», и Казаков был не только исключён из списков потенциальных кандидатов в депутаты на грядущих выборах, но и с позором изгнан с поста регионального руководителя партии.

Почти год о Казакове почти ничего не было слышно, и вот теперь, по словам осведомлённых источников, он снова проявился на политическом поприще, только теперь как организатор митингов Навального и основной кандидат на должность руководителя регионального штаба либерального политика.

Твиттер с изображением А.Навального

Надо сказать, что симпатию к политике Навального смоленские эсеры проявляли достаточно давно. Правая рука Казакова – Илья Лазаренков в Твиттере постоянно размещает репосты со страниц Навального:

В последнее время на интернет сайтах Keytown, Смоленская народная газета и «Главный региональный», де-факто принадлежащих Казакову, всё чаще появляются одобрительные материалы о деятельности российского оппозиционера, а 19 марта в интернет-передаче «Смоленская прачечная», издаваемой всё тем же медиахолдингом появился Евгений Плёнкин – городской активист и постоянный участник всех либеральных митингов как в Смоленске, так и в Москве. В свою очередь, журналисты портала Keytown стали основными идейными вдохновителями и пропагандистами митинга в поддержку Навального, проведение которого было запланировано на 26 марта в Смоленске, но не согласовано городскими властями.

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В целом, данная политическая активность сторонников Навального в регионе, привлечение подконтрольных СМИ и наличие традиционного критиканского почерка, ранее свойственного смоленским эсерам, действительно, может означать только одно – Алексей Казаков, потеряв доверие всех конструктивных политических сил в регионе, решил заработать «политический капитал» с Навальным. Но от такого «капитала» дурно пахнет.