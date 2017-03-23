«Справедливой России» удалось договориться с представителями КПРФ и ЛДПР о согласовании кандидатов на губернаторских выборах в 2017 году. Об этом РБК рассказал первый замруководителя фракции Александр Бурков. В Компартии, впрочем, это заявление считают «вбросом».

Напомним, 10 сентября 2017 года губернаторов будут избирать в 14 регионах страны — их число может увеличиться, если до середины июня в отставку будут отправлены действующие главы регионов, где выборы еще не назначены.

Из-за того, что все кандидаты в губернаторы должны пройти т. н. «муниципальный фильтр», то есть собрать достаточно большое число подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, многие опасаются, что оппозиционным партиям, в том числе и парламентские, просто не удастся выдвинуть своих претендентов. А если и удастся, то только с помощью «Единой России», которая, по сложившейся практике, «раздает» оппозиционным себе кандидадтом голоса «своих» мундепов.

"Справедливая Россия" готовится к выборам. Июль 2016 spravedlivo.ru

В начале марта «Справедливая Россия» обратилась к КПРФ и ЛДПР с предложением выдвигать единых кандидатов к участию в выборах в условиях подавляющего преимущества партии власти. Логика СР достаточно простая: фактически парламентские партии должны будут либо заключать коалиционное соглашение с ЕР, соглашаясь принять подписи от ее муниципальных депутатов, либо друг с другом, общими усилиями собирая необходимое количество подписей. Но тогда необходимо договориться и разделить регионы, чтобы кандидаты от разных партий «не пересекались» друг с другом.

Предвыборная агитация ldpr.ru

И хотя все три партии настойчиво предлагают отменить муниципальный фильтр, шансов на то, что до лета Дума примет столь значительные поправки в избирательное законодательство, крайне мало.

Игорь Лебедев ldpr.ru

В ЛДПР идею сразу посчитали стоящей — лидер фракции в Госдуме Игорь Лебедев заявил тогда о готовности садиться за стол переговоров. Коммунистам же предложение не понравилось, хотя в переговорах они также были готовы участвовать.

И вот в среду первый замруководителя фракции справороссов Александр Бурков заявил РБК, что СР удалось договориться с представителями КПРФ и ЛДПР о выдвижении единых оппозиционных кандидатов на губернаторских выборах. «Сегодня было первое рабочее совещание, и мы договорились, что во всех регионах, где будут в этом году проходить губернаторские выборы, мы выдвинем единого кандидата», — сказал он. Об этом же сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Справедливой России».

Депутат фракции "СР" в Госдуме Александр Бурков spravedlivo.ru

По словам Буркова, «пока определенности по фамилиям нет». С конкретными фигурами кандидатов в губернаторы определятся на следующих встречах коллегиально, в том числе на основе соцопросов. Кроме представителя «Справедливой России» на встрече были вице-спикер от КПРФ Иван Мельников и лидер фракции ЛДПР Игорь Лебедев.

Депутат Госдумы и председатель Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин назвал информацию о договоренностях «вбросом» от справороссов. «Это странный подход сначала вбросить и потом говорить: давайте чего-нибудь решим», — заявил он. По мнению Рашкина, справороссы исказили идею коммунистов ликвидировать муниципальный «фильтр», которая возникла из-за того, что большинство муниципальных депутатов контролирует «Единая Россия». Рашкин считает тактику с едиными кандидатами во всех регионах нереалистичной из-за отсутствия страховки по выполнению всех договоренностей по выдвижению и снятию кандидатов. Коммунист считает целесообразным индивидуальный подход к каждому региону в зависимости от позиции местных отделений партии.

Валерий Рашкин kprf.ru

Между тем некоторые партии будут просто вынуждены участвовать в губернаторских выборах. Спонсоры «Яблока» в качестве одного из основных условий дальнейшего финансирования партии назвали выдвижение кандидатов от партии на губернаторских выборах. Участием в предвыборной гонке уже заинтересовались бизнес-группы в трех регионах: Калининградской области, Пермском крае и Карелии. Об этом лидер партии Эмилия Слабунова рассказала «Известиям».

По ее словам, кандидаты на выборах пока только обсуждаются, но некоторая определенность уже есть в Карелии, откуда, по словам Эмилии Слабуновой, к ней поступают просьбы принять участие в выборах главы республики в 2017 году. Однако сама председатель «Яблока» утверждает, что готова уступить эту возможность своей коллеге по партии, экс-мэру Петрозаводска Галине Ширшиной.