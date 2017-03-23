Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
23 марта 2017, четверг, 19:07
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

С детскими самоубийствами в Ленобласти поборются запретом алкоголя на три дня
В Ленобласти запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним
Мамы назвали самую удобную торговую сеть в Ленобласти
Лучшему хоккеисту мира выбили два зуба, отомстив за удар клюшкой между ног
СМИ: Зарплаты врачей растут лишь в официальных сводках Росстата
Минздрав считает анализы крови и мочи опасными для пациента
Смерть в результате самоубийства: писать нельзя игнорировать
Фитнес-инструктор Юлия Миронова: «Это прекрасный переход от зимы до лета — весна». В Екатеринбурге +6 градусов. ГОРЯЧИЕ ФОТО, ВИДЕО
СБУ запретило Самойловой въезд на Украину. Евровидение 2017 не будут транслировать в России
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
23 марта 2017, 18:00

Топ новостей 23 марта

Место убийства Дениса Воронкова
Место убийства Дениса Воронкова
Фото: из аккаунта Андрея Зоина в Facebook

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Киеве убили экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, а президент Украины Петр Порошенко усмотрел в этом почерк российских спецслужб, ответственность за теракт в Лондоне взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

В Киеве убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков

В Киеве убит бывший депутат Госдумы РФ от КПРФ Денис Вороненков. Вороненков, вместе с супругой — экс-депутатом Госдумы от «Единой России» Марией Максаковой — переехавший на постоянное жительство на Украину, скончался от огнестрельных ранений. Напомним, ранее Следственный комитет России объявил Вороненкова в международный розыск по подозрению в крупном мошенничестве.

Порошенко назвал убийство Вороненкова терактом России

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в своем твиттере убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Порошенко назвал случившееся актом государственного терроризма со стороны России, которую Вороненков «был вынужден покинуть из политических соображений». Украинский лидер заметил в убийстве «явный почерк российских спецслужб, который и раньше неоднократно проявлялся в разных европейских столицах».

СМИ сообщили подробности убийства Вороненкова в Киеве

 
Место убийства Д.воронкова / Фото: Дядя Ваня / Twitter

Убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова стрелял в упор. Стрелявший был в капюшоне, после того, как он выстрелил, его ранил охранник Вороненкова, предоставленный бывшему депутату властями Украины. Тело Вороненкова уже увезли с места убийства.

Путину доложили об убийстве Вороненкова

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом на просьбу прокомментировать случившееся Песков заявил: «Это не наша тема».

ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне. По последним данным, в результате нападения в Лондоне погибли четыре человека, включая одного из террористов. Еще 20 человек были ранены.

Киев обвинил Россию и сепаратистов в диверсии на складе боеприпасов

 
Возгорание на складе в Харьковской области

Минобороны Украины подозревает в причастности к диверсии на складе боеприпасов в Харьковской области военнослужащих России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «У нас есть "очень дружественная страна" — Российская Федерация, я думаю, что, в первую очередь, это могут быть те, кто помогает террористическим группировкам, которые на сегодня выполняют боевые задачи», — заявил министр обороны Украины Степан Полторак, отвечая на вопрос о том, кто может быть причастен к диверсии. «Ну и, конечно же, представители террористических группировок ЛНР и ДНР», — добавил он.

В Кремле надеются на пересмотр решения о недопуске Самойловой на «Евровидение»

В Кремле считают несправедливым запрет на въезд в Украину Юлии Самойловой и надеются, что до начала конкурса «Евровидение-2017» Киев пересмотрит свое решение. «Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, наверное, это наносит удар по престижу "Евровидения"», — сказал 23 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Медведев опроверг сообщение Путина о болезни

 
Дмитрий Медведев

Российский премьер Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок заявил, что не был болен. Один из участников встречи, директор некоммерческого партнерства «Объединение добросовестных участников рынка перевозок «Эверест» Павел Осеев, поздравил Медведева с выздоровлением. В ответ на это премьер заявил: «Да я и не болел».

Песков назвал несерьезными новые обвинения в связях со штабом Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал несерьезными сообщения американских СМИ о том, что члены предвыборного штаба президента США Дональда Трампа делились с российскими представителями информацией, которая использовалась против кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari на деньги клиента

Двух сотрудниц московского Сбербанка задержали в автосалоне при покупке Ferrari на незаконно снятые со счета одного из клиентов деньги. Сестры Марьям и Тамилла Дадашевы планировали украсть до 4 млрд рублей. Их задержали в автосалоне при оформлении покупки нового Ferrari за 7 млн рублей. 26-летняя Марьям и 22-летняя Тамилла работают менеджерами по работе с клиентами в двух разных московских отделениях Сбербанка.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Очевидец снял место убийства бывшего депутата ГД Дениса Вороненкова
Убийца Вороненкова скончался в больнице
Певица Юлия Самойлова
Организатор «Евровидения» предложил Самойловой выступить из России
Полиция Бельгии
В Бельгии задержали пытавшегося протаранить толпу водителя
Президент РАН Владимир Фортов
Медведев снял с Фортова полномочия главы РАН
Президент Украины Петр Порошенко
Порошенко назвал убийство Вороненкова терактом России
18:51 Власти Украины сочли трансляцию выступления Самойловой незаконной
18:13 Медведев предложил продлить льготный тариф «Платона»
18:01 Организаторы «Евровидения» предложили Самойловой выступить из России
17:43 СМИ заподозрили министра торговли США в связях с Россией
17:31 Убийца Вороненкова скончался в больнице

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Виктор Корчной
Виктор Львович Корчной
23 марта 1931 года родился шахматист Виктор Корчной.
17:10 Глава Минсельхоза призвал продлить продэмбарго на 10 лет
16:53 Медведев снял с Фортова полномочия главы РАН
16:44 В Бельгии задержали пытавшегося протаранить толпу водителя
16:28 Медведев опроверг сообщение Путина о болезни
16:20 Генпрокурор Украины сообщил о критическом состоянии убийцы Вороненкова
15:50 СМИ рассказали подробности убийства Вороненкова в Киеве
15:33 ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне
15:18 Турция потребовала закрыть российское представительство Сирийского Курдистана
15:03 Порошенко назвал убийство Вороненкова терактом России
14:44 Центробанк смягчит требования к попавшим под украинские санкции банкам
14:38 Следы древнего каннибализма найдены в Испании
14:26 Путину доложили об убийстве Вороненкова
14:17 Полиция Украины допустила причастность России к убийству Вороненкова
14:15 Собянин отметил рост частных инвестиций в реставрацию памятников
14:04 Убийца Вороненкова ранен и находится в больнице
13:52 Комитет Думы не поддержал штрафы за стоянку авто с закрытыми номерами
13:48 Forbes представил рейтинг самых надежных банков в России
13:36 В Киеве убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков
13:29 МИД Турции вызвал временного поверенного в делах РФ в Анкаре
13:26 В Кремле надеются на пересмотр решения о недопуске Самойловой на «Евровидение»
13:08 Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari на деньги клиента
13:00 Песков назвал несерьезными новые обвинения в связях со штабом Трампа
12:36 Названа стоимость установки ЭРА-ГЛОНАСС на машину
12:27 Киев обвинил Россию и сепаратистов в диверсии на складе боеприпасов
12:07 Россия вышла на второе место по числу утечек конфиденциальных данных
11:55 Полицейский погиб при «семейных разборках» со стрельбой в Висконсине
11:38 СК установил причастность «Правого сектора» к похищению российских журналистов
11:35 В планеты могут записать до 110 небесных тел
11:28 Латвийского госслужащего проверят из-за флажка России в машине
11:05 ФСБ раскрыла группу занимавшихся контрабандой оружия из США россиян
10:57 В Exxon заявили о потере электронных писем Тиллерсона
10:49 В Великобритании задержаны подозреваемые в связи с лондонским терактом
10:27 Запуск космического грузовика Cygnus к МКС снова отложен
10:00 Дутерте разрешил российским кораблям заходить в воды Филиппин‍
09:54 Украинский прокурор назвал диверсию причиной взрыва на складе под Харьковом
09:32 В НАТО рассказали о телефонном разговоре c главой Генштаба РФ
09:08 Эсеры договорились с КПРФ и ЛДПР о единых кандидатах в губернаторы
08:52 СМИ рассказали о роли правительства в переносе выборов президента РАН
08:40 Ткачев пригрозил Турции поиском новых рынков поставок сельхозпродукции
08:24 Глава ДНР объявил о прекращении поставок угля и металла на Украину
08:10 СМИ рассказали о контактах помощников Трампа с властями России
07:55 Число жертв теракта в Лондоне возросло до пяти человек
22.03 20:53 Умер сыгравший Жака Паганеля актер
22.03 20:32 Следствие перечислило возможные версии взрыва в жилом доме в Москве
22.03 20:10 Самойлову отправят на следующее «Евровидение»
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.