Топ новостей 23 марта

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Киеве убили экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, а президент Украины Петр Порошенко усмотрел в этом почерк российских спецслужб, ответственность за теракт в Лондоне взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в своем твиттере убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Порошенко назвал случившееся актом государственного терроризма со стороны России, которую Вороненков «был вынужден покинуть из политических соображений». Украинский лидер заметил в убийстве «явный почерк российских спецслужб, который и раньше неоднократно проявлялся в разных европейских столицах».

Убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова стрелял в упор. Стрелявший был в капюшоне, после того, как он выстрелил, его ранил охранник Вороненкова, предоставленный бывшему депутату властями Украины. Тело Вороненкова уже увезли с места убийства.

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом на просьбу прокомментировать случившееся Песков заявил: «Это не наша тема».

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне. По последним данным, в результате нападения в Лондоне погибли четыре человека, включая одного из террористов. Еще 20 человек были ранены.

You have to be kidding me?!: Terror attacks are part of living in big city, says London Mayor Sadiq Khan https://t.co/uSm2pwRTjO