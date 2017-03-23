Топ новостей 23 марта

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Киеве убили экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, а президент Украины Петр Порошенко усмотрел в этом почерк российских спецслужб, ответственность за теракт в Лондоне взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

В Киеве убит бывший депутат Госдумы РФ от КПРФ Денис Вороненков. Вороненков, вместе с супругой — экс-депутатом Госдумы от «Единой России» Марией Максаковой — переехавший на постоянное жительство на Украину, скончался от огнестрельных ранений. Напомним, ранее Следственный комитет России объявил Вороненкова в международный розыск по подозрению в крупном мошенничестве.

Покаянного письма Владимиру Владимировичу не писал? pic.twitter.com/KVOb9DR2oA — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 23 марта 2017 г.

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в своем твиттере убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Порошенко назвал случившееся актом государственного терроризма со стороны России, которую Вороненков «был вынужден покинуть из политических соображений». Украинский лидер заметил в убийстве «явный почерк российских спецслужб, который и раньше неоднократно проявлялся в разных европейских столицах».

Место убийства Д.воронкова / Фото: Дядя Ваня / Twitter

Убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова стрелял в упор. Стрелявший был в капюшоне, после того, как он выстрелил, его ранил охранник Вороненкова, предоставленный бывшему депутату властями Украины. Тело Вороненкова уже увезли с места убийства.

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом на просьбу прокомментировать случившееся Песков заявил: «Это не наша тема».

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне. По последним данным, в результате нападения в Лондоне погибли четыре человека, включая одного из террористов. Еще 20 человек были ранены.

You have to be kidding me?!: Terror attacks are part of living in big city, says London Mayor Sadiq Khan https://t.co/uSm2pwRTjO — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 22 марта 2017 г.

Возгорание на складе в Харьковской области

Минобороны Украины подозревает в причастности к диверсии на складе боеприпасов в Харьковской области военнослужащих России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «У нас есть "очень дружественная страна" — Российская Федерация, я думаю, что, в первую очередь, это могут быть те, кто помогает террористическим группировкам, которые на сегодня выполняют боевые задачи», — заявил министр обороны Украины Степан Полторак, отвечая на вопрос о том, кто может быть причастен к диверсии. «Ну и, конечно же, представители террористических группировок ЛНР и ДНР», — добавил он.

В Кремле считают несправедливым запрет на въезд в Украину Юлии Самойловой и надеются, что до начала конкурса «Евровидение-2017» Киев пересмотрит свое решение. «Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, наверное, это наносит удар по престижу "Евровидения"», — сказал 23 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Приятная новость. Российские телеканалы не будут транслировать "Евровидение" из-за недопуска Юлии Самойловойhttps://t.co/cq6W9IgZA6 pic.twitter.com/T5LuVdnrqp — Лентач (@oldLentach) 22 марта 2017 г.

Дмитрий Медведев

Российский премьер Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок заявил, что не был болен. Один из участников встречи, директор некоммерческого партнерства «Объединение добросовестных участников рынка перевозок «Эверест» Павел Осеев, поздравил Медведева с выздоровлением. В ответ на это премьер заявил: «Да я и не болел».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал несерьезными сообщения американских СМИ о том, что члены предвыборного штаба президента США Дональда Трампа делились с российскими представителями информацией, которая использовалась против кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В Кремле не воспринимают серьезно заявления CNN о координации штаба Трампа с РФ. Серьезно там воспринимают заявления о распятых мальчиках! — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 23 марта 2017 г.

Двух сотрудниц московского Сбербанка задержали в автосалоне при покупке Ferrari на незаконно снятые со счета одного из клиентов деньги. Сестры Марьям и Тамилла Дадашевы планировали украсть до 4 млрд рублей. Их задержали в автосалоне при оформлении покупки нового Ferrari за 7 млн рублей. 26-летняя Марьям и 22-летняя Тамилла работают менеджерами по работе с клиентами в двух разных московских отделениях Сбербанка.