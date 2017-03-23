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23 марта 2017, 18:50
США
Анна Сакоян

Американский протекционизм и система международной торговли

Синдзо Абэ и Дональд Туск
Синдзо Абэ и Дональд Туск

США продолжают настаивать на необходимости изоляционистской торговой политики. Некоторые другие государства, в свою очередь, стремятся подготовиться к возможным переменам в международной торговой системе.

Bloomberg пишет, что ЕС и Япония собираются ускорить переговоры по достижению соглашения о свободной торговле. Этим они собираются создать противовес протекционистским инициативам Трампа. Во вторник на пресс-конференции председатель ЕС Дональд Туск заявил, что европейский блок собирается в ближайшее время завершить четырехлетние переговоры с Японией. Японский премьер-министр Синдзо Абэ, в свою очередь, призвал обе стороны показать всему миру образец свободной торговли. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил уверенность в том, что соглашение будет подписано до конца этого года. Более конкретные сроки, впрочем, не назвал.

ЕС настаивает на том, чтобы в рамках соглашения Япония убрала пошлины на европейскую продукцию – шоколад, макароны, томатную пасту и сыр – и понизила нетарифные барьеры для автомобилей, а также раскрыла информацию о государственных закупках в железнодорожной отрасли. В обмен на это ЕС готов снизить свою 10-процентную пошлину на автомобили из Японии и упростить доступ в Европу японским предпринимателям. Также ЕС обещал не настаивать на беспошлинном ввозе на японский рынок таких «чувствительных» сельскохозяйственных продуктов, как рис, говядина и свинина.

 
Свинина, буженина и колбаса

Guardian пишет, что против протекционистской стратегии США выступила Аргентина, которая вскоре должна возглавить G20. Министр финансов Аргентины Николас Духовне заявил, ссылаясь на опыт своей страны, что закрытая торговая политика приносит больше вреда, чем пользы. Авторы объясняют, что сейчас Аргентину возглавляет президент-правоцентрист Маурисио Макри, который последовательно проводит политику свободного рынка (уменьшил контроль над капиталом, ввел программу сокращения государственных расходов и субсидий).

Впрочем, по мнению Духовне, у американского протекционизма есть и хорошая сторона. Она заключается в том, что в ожидании смены торгового курса оживились торговые отношения между латиноамериканскими странами и ЕС, а также Британией. Еще Духовне заявил, что Аргентина не собирается прибегать к протекционизму, даже если такие тенденции начнут крепнуть в других частях мира, потому что нынешнее правительство Аргентины считает глобализацию благом.

Business Insider пишет, что мрачные предчувствия поклонников свободного рынка усугубляются риторикой американского министра финансов Стивена Мнучина. Мнучин первоначально считался наиболее умеренным представителем американского правительства в том, что касается торговых нововведений. Однако на встрече финансовых лидеров из стран G20 он взял тон, принципиально отличающийся от того, которого США придерживались прежде.

 
Стивен Мнучин министр финансов США

Чуть раньше Wall Street Journal писал о том, что некоторые наблюдатели опасаются торговых войн в случае, если Вашингтону удастся настоять на изоляционистской стратегии. Международная торговая система строится на правилах, за соблюдением которых следит Всемирная торговая организация (ВТО). Предполагается, что все участники этой системы должны признавать авторитет ВТО, и если такой крупный игрок, как США, начнет пренебрегать правилами, это может привести к хаосу.

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