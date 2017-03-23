Главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова, как и сообщалось ранее, покидает свой пост, ее место займет Илья Булавинов, который сейчас управляет дирекцией интернет-вещания Первого канала. Такое решение в среду, 22 марта, принято советом директоров издания, сообщается на сайте газеты.

В заметке уточняется, что кандидатуру Ильи Булавинова выдвинули владельцы издания — семья Демьяна Кудрявцева. При этом Татьяна Лысова остается в совете директоров «Ведомостей» по крайней мере до конца текущего года. Непосредственно к обязанностям главного редактора Илья Булавинов приступит только в середине апреля, контракт с ним будет подписан сроком на два года.

Редакция газеты "Ведомости" Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Заседание совета директоров, на котором избирался главный редактор, длилось 2,5 часа, и, как рассказали два члена совета, практически все это время обсуждались не столько персоналии Булавинова и Дербиловой, сколько сам принципиальный выбор между внутренним и внешним кандидатом. В итоге за Булавинова проголосовали четыре члена совета директоров, за второго кандидата — шеф-редактора сайта vedomosti.ru Екатерину Дербилову — было отдано три голоса.

Отметим, RNS и «Коммерсант» пишут, что Булавинов был выдвинут Кудрявцевым, а сторонниками Дербиловов была действующий главред Татьяна Лысова и многие сотрудники редакции.

Татьяна Лысова Александр Миридонов/Коммерсантъ

Демьян Кудрявцев объяснил свой выбор в пользу Булавинова тем, что он «неподвластен никакому давлению извне», а также имеет опыт интеграции редакций разных типов СМИ — печатных и интернет-СМИ, радио и телевидения, а также занимался развитием digital-проектов, что важно для «Ведомостей».

Кудрявцев считает, что «Ведомостям» нужны изменения, поскольку в газете наблюдается некоторый «застой», именно поэтому ими должен заняться внешний человек. В ответ на вопрос журналистов о том, сможет ли издание при Булавинове сохранить независимость редакционной политики, Кудрявцев заявил, что не имеет права в нее вмешиваться и предложил обсудить это с Булавиновым, которого, впрочем, в среду в редакции не было.

Отметим, что называть Илью Булавинова «человеком с Первого канала» по крайней мере некорректно, чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на его биографию.

Булавинов родился 27 февраля 1973 года в Москве в семье военного. В 1990 году он поступил на факультет зарубежной военной информации и журналистики Военного Краснознаменного института Министерства обороны, но закончил он факультет журналистики Московского государственного университета, в 1996 году.

Большая часть карьеры Булавинова связана с «Коммерсантом» — это издание возглавлял Демьян Кудрявцев. В «Коммерсанте» Булавинов работал около 20 лет, с 1993 по 2013 годы, сначала как военный корреспондент, потом он стал редактором отдела политики, заместителем главного редактора и, в самом конце, главным редактором сайта kommersant.ru.

В 2013-2014 годах Булавинов был главным редактором сайта РИА Новости, в мае 2014 года возглавил дирекцию интернет-вещания Первого канала.

Напомним, Демьян Кудрявцев стал собственником «Ведомостей» в 2015 году, когда из-за принятия поправок в закон о СМИ Dow Jones и FT Group были вынуждены продать свои доли в издании. О том, что Татьяна Лысова покинет пост главного редактора «Ведомостей», было официально объявлено октябре 2016 года — она заявила, что уходит по семейным обстоятельствам.

Демьян Кудрявцев limmud.spb.ru

Сейчас в совет директоров издателя «Ведомостей», компании «Бизнес Ньюс Медиа», помимо Татьяны Лысовой входят владелец издания Демьян Кудрявцев и его партнер Владимир Воронов, профессор Высшей школы экономики Анна Качкаева, бывший председатель совета директоров европейского подразделения News Corp Ирвинг Мартин Помпадур, ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов и директор Политехнического музея Юлия Шахновская.