Редактура «Ведомостей»
Главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова, как и сообщалось ранее, покидает свой пост, ее место займет Илья Булавинов, который сейчас управляет дирекцией интернет-вещания Первого канала. Такое решение в среду, 22 марта, принято советом директоров издания, сообщается на сайте газеты.
В заметке уточняется, что кандидатуру Ильи Булавинова выдвинули владельцы издания — семья Демьяна Кудрявцева. При этом Татьяна Лысова остается в совете директоров «Ведомостей» по крайней мере до конца текущего года. Непосредственно к обязанностям главного редактора Илья Булавинов приступит только в середине апреля, контракт с ним будет подписан сроком на два года.
Заседание совета директоров, на котором избирался главный редактор, длилось 2,5 часа, и, как рассказали два члена совета, практически все это время обсуждались не столько персоналии Булавинова и Дербиловой, сколько сам принципиальный выбор между внутренним и внешним кандидатом. В итоге за Булавинова проголосовали четыре члена совета директоров, за второго кандидата — шеф-редактора сайта vedomosti.ru Екатерину Дербилову — было отдано три голоса.
Отметим, RNS и «Коммерсант» пишут, что Булавинов был выдвинут Кудрявцевым, а сторонниками Дербиловов была действующий главред Татьяна Лысова и многие сотрудники редакции.
Демьян Кудрявцев объяснил свой выбор в пользу Булавинова тем, что он «неподвластен никакому давлению извне», а также имеет опыт интеграции редакций разных типов СМИ — печатных и интернет-СМИ, радио и телевидения, а также занимался развитием digital-проектов, что важно для «Ведомостей».
Кудрявцев считает, что «Ведомостям» нужны изменения, поскольку в газете наблюдается некоторый «застой», именно поэтому ими должен заняться внешний человек. В ответ на вопрос журналистов о том, сможет ли издание при Булавинове сохранить независимость редакционной политики, Кудрявцев заявил, что не имеет права в нее вмешиваться и предложил обсудить это с Булавиновым, которого, впрочем, в среду в редакции не было.
Отметим, что называть Илью Булавинова «человеком с Первого канала» по крайней мере некорректно, чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на его биографию.
Булавинов родился 27 февраля 1973 года в Москве в семье военного. В 1990 году он поступил на факультет зарубежной военной информации и журналистики Военного Краснознаменного института Министерства обороны, но закончил он факультет журналистики Московского государственного университета, в 1996 году.
Большая часть карьеры Булавинова связана с «Коммерсантом» — это издание возглавлял Демьян Кудрявцев. В «Коммерсанте» Булавинов работал около 20 лет, с 1993 по 2013 годы, сначала как военный корреспондент, потом он стал редактором отдела политики, заместителем главного редактора и, в самом конце, главным редактором сайта kommersant.ru.
В 2013-2014 годах Булавинов был главным редактором сайта РИА Новости, в мае 2014 года возглавил дирекцию интернет-вещания Первого канала.
Напомним, Демьян Кудрявцев стал собственником «Ведомостей» в 2015 году, когда из-за принятия поправок в закон о СМИ Dow Jones и FT Group были вынуждены продать свои доли в издании. О том, что Татьяна Лысова покинет пост главного редактора «Ведомостей», было официально объявлено октябре 2016 года — она заявила, что уходит по семейным обстоятельствам.
Сейчас в совет директоров издателя «Ведомостей», компании «Бизнес Ньюс Медиа», помимо Татьяны Лысовой входят владелец издания Демьян Кудрявцев и его партнер Владимир Воронов, профессор Высшей школы экономики Анна Качкаева, бывший председатель совета директоров европейского подразделения News Corp Ирвинг Мартин Помпадур, ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов и директор Политехнического музея Юлия Шахновская.