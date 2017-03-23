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23 марта 2017, 15:30
Киев убийство
Георгий Чижов

«Эмиграция Вороненкова не приняла»

Депутат Денис Вороненков
Депутат Денис Вороненков
kprf.ru

В Киеве убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, уехавший из России вместе с женой, оперной певицей и бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой. Перебравшись в Киев, Вороненков дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, рассказав о тайных контактах того с российскими властями.

Убийство произошло днем 23 марта в центре города, у гостиницы «Премьер Палас» на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил журналистам, что убит был именно экс-депутат российской Госдумы Денис Вороненков.

По словам Крищенко, произошла перестрелка: нападавший застрелил Вороненкова и ранил охранника, но тот также успел ранить нападавшего. Очевидцы происшедшего утверждают, что слышали не менее семи выстрелов и видели двух человек без признаков жизни, однако по официальной версии, погиб только Вороненков, а оба раненых, охранник и нападавший, были доставлены в больницу и помещены под охрану.

Крищенко расценил убийство как заказное. «Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность и сам способ совершения преступления», – приводит его слова украинское интернет-издание 112.Ua.

Вполне вероятно, что убийство было именно заказным, однако пока неясно, кто мог быть заказчиком, отмечают эксперты. Различные версии убийства в беседе с «Полит.ру» разобрал Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий».

«Банальный вывод о том, кому могло бы быть выгодно это убийство, прозвучит очень жестко. Поскольку мы знаем, что бывший депутат Вороненков дал показания по делу Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, и показания эти касались контактов Януковича с российским руководством.

Да, с одной стороны, убийство его уже было не столь принципиально, потому что показания Вороненков уже дал. С другой стороны, он теперь не сможет подтвердить их на суде. Но, конечно, "лобовые" версии правильны далеко не всегда, и эта выглядит как-то уж слишком грубо.

Кстати, у многих до сих пор возникает вопрос: что такого мог знать Вороненков о сверхсекретных контактах Януковича с высшим руководством России, если сам он в это руководство очевидно не входил, даже будучи депутатом Государственной Думы.

Другая версия – опять-таки, указывающая на российский след (я сейчас ни в коем случае не говорю о вероятности той или иной версии, просто перечисляю их), – состоит в том, что Вороненков, будучи связанным со спецслужбами, мог расцениваться в этих спецслужбах как предатель.

 
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Вот это первое приходит в голову. Признаков того, что кто-либо из украинских хотел его смерти я, честно говоря, не вижу. С одной стороны, Вороненков голосовал, конечно, за присоединение Крыма к России и за какие-то другие законопроекты, но все же не проявил себя каким-то ярым антиукраинцем. По-моему, эмоционально окрашенного отношения к нему на Украине не было. Самое плохое, что можно было прочесть в социальных сетях, это высказывания наподобие "зачем мы всякий мусор собираем?"»,  – объяснил Георгий Чижов.

По его словам, российская эмиграция, существующая в Киеве, Вороненкова и Максакову «не приняла, потому что они всегда однозначно были из лагеря власти». Эксперт рассказал, что, приехав на мероприятие памяти Бориса Немцова, устроенное российскими эмигрантами в Киеве, он стал свидетелем того, что с Вороненковым и Максаковой, также посетившим это мероприятие, никто не хотел общаться. «Они явно ощущали себя там крайне неуютно: остальные эмигрировавшие подходили друг к другу, жали руки, обнимались, а вокруг них была пустота», – добавил он.

По оценке эксперта, бывшие российские депутаты в Киеве фактически остались чужими всем: как гражданам России, в том числе переехавшим в Киев, так и гражданам Украины.

«Точно так же для украинцев они не были своими, поэтому, конечно, с моральной точки зрения, им в Киеве не было уютно. Но я не видел никаких сильных эмоций в отношении Вороненкова, которые могли бы привести к таким последствиям. И можно только высказать соболезнования его супруге, которая попала в переплет: насколько я понимаю, она, хоть и была депутатом, но в целом является человеком весьма аполитичным.

Честно говоря, на российские спецслужбы мне тоже трудно подумать. Потому что это было бы как-то слишком грубо. Конечно, кто его знает, посмотрим на результаты расследования. Но, в общем, чем бы ни являлось это убийство, оно посодействует созданию имиджа Киева как очень опасного места. 

 
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Что касается заявлений о том, что убийство это заказное и что об этом говорят личность и род занятий убитого, то да, видимо, личность убитого в данном случае имеет значение, дает основания думать о заказном преступлении. Но имеют значение и обстоятельства: это же не кто-то ночью грабил Вороненкова в темном переулке. А тут корыстные мотивы, по крайней мере примитивные, исключены – у него ничего не пытались забрать.

Словом, рассуждая по принципу «кому выгодно?», все, конечно, сразу подумают на Москву. Но совершенно не факт, что это так. Даже если это действовали не профессионалы, о чем можно подумать с учетом информации про количество выстрелов, все равно предстоит еще в этом разобраться. Надеюсь, тот факт, что нападавший задержан, облегчит следствию задачу», – сказал Георгий Чижов. 

Напомним, Вороненков, перебравшись на Украину, сделал ряд громких заявлений. Он сообщил, что в декабре 2016 года получил гражданство этой страны, а Россию сравнил с нацистской Германией и назвал присоединение Крыма аннексией. Кроме того, по данным газеты «Коммерсантъ», еще в январе 2017 года Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины по делу о госизмене Виктора Януковича.

Источник газеты утверждал, что Вороненков частично подтвердил показания экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, причем якобы «сам проявил инициативу и вышел на генерального прокурора». Источник не исключил, что именно после общения с Вороненковым генпрокурор обвинил Януковича в «приглашении» на Украину российских войск.

В России Вороненкова обвинили в организации особо крупного мошенничества, а именно – рейдерского захвата здания в центре Москвы стоимостью $5 млн. Следственный комитет России инициировал объявление бывшего депутата в федеральный розыск.

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