В результате нападения боевиков на воинскую часть Росгвардии в Наурском районе Чечни погибли шесть военнослужащих, есть также и раненые. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). В больнице, по этой информации трое бойцов Росгвардии — дальномерщик артполка, командир инженерно-саперной батареи, замкомандира батареи.

По информации НАК шесть боевиков в ночь с четверга на пятницу, примерно в 2:30 ночи (время в Чечне совпадает с московским) «атаковала объект воинской части Росгвардии в районе станицы Наурская на севере Чеченской Республики». Боевики не только вели огонь, но также имели при себе муляжи поясов смертников. В результате перестрелки, по официальной информации, все члены банды были убиты.

Пресс-служба Росгвардии сообщила, что боевики для нападения воспользовались сильным туманом. Они попытались проникнуть на территорию военного городка, но были обнаружены войсковым нарядом. «В результате решительных действий личного состава проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло», — говорится в официальном сообщении.

Тела боевиков, напавших на КПП Росгвардии в станице Наурской Фото из группы "Росгвардия ФСВНГ"

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что в нападении участвовали восемь боевиков, но двоим удалось скрыться, после чего в Наурском районе был объявлен план «Перехват». РИА Новости со ссылкой на командира воинской части сообщают, что введен план «Крепость». Согласно инструкции, план «Крепость» вводится для отражения вооруженных нападений на общественно-значимые объекты.

Как бы то ни было, сейчас район боестолкновения блокирован. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего в Чечню отправилась оперативная группа центрального аппарата войск Росгвардии.

Советник главы Росгвардии Александр Хинштейн уже пообещал, что семьям погибших в Чечне военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь. «Это настоящие герои. Все будут посмертно представлены к наградам», — пообещал он.

Сам командующий Росгвардии Виктор Золотов заявил, что военнослужащие, отразив атаку боевиков, с честью выполнили свой долг и предотвратили многочисленные жертвы среди мирного населения.

В Росгвардии почтили память погибших в Чеченской Республике военнослужащих rosgvard.ru

Напомним, в последнее время боевики достаточно редко совершают нападения на федеральные силы в Чечне. Последнее крупное нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло в конце января в Шали. Тогда был открыт огонь по полицейским, которые решили проверить у подозрительных лиц документы. В результате двое полицейских погибли, трое боевиков были убиты.

Антитеррористические учения в Чечне НАК

В ночь на 18 декабря 2016 года глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался о ликвидации в Грозном группы вооруженных преступников. В Октябрьском районе столицы Чечни бандиты напали на полицейского и завладели его машиной, после чего проникли в дом другого сотрудника правоохранительных органов. В ходе перестрелки погибли три сотрудника ГИБДД, семь боевиков были убиты, еще четверо — задержаны.

9 мая 2016 года двое боевиков напали на КПП в Грозном, один из них совершил самоподрыв, а второй был убит в ходе перестрелки. В результате нападения ранения получили шесть полицейских.