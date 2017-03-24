Кандидат в президенты Франции от республиканцев Франсуа Фийон обвинил президента Франции Франсуа Олланда в том, что он в сговоре с социалистическим правительством раскрывал СМИ информацию о его (Фийона) финансовых делах. В связи с этим он публично призвал начать против президента расследование. Олланд в ответ на это заявил, что ничем таким не занимался и раскритиковал Фийона за безапелляционный тон.

Financial Times квалифицирует это как очередной неожиданный поворот событий в нынешней непростой предвыборной гонке. FT напоминает, что последние недели Фийон в основном пытался компенсировать ущерб, нанесенный его кампании обвинениями в недобросовестном распоряжении финансами. Эти обвинения начались с публикаций в СМИ компрометирующих материалов. Также недавно появились сообщения о том, что у Фийона имеются финансовые связи с российским президентом Владимиром Путиным. Фийон встречно обвинял СМИ и неких объединившихся против него врагов. Согласно последним опросам, Фийон должен занять третье место по итогам первого раунда президентских выборов, которые состоятся 23 апреля. Это значит, что во второй раунд он, скорее всего, не пройдет, и там будут конкурировать кандидат от ультраправых Марин Ле Пен и кандидат-левоцентрист Эммануэль Макрон.

Марин Ле Пен на демонстрации

В другом материале FT говорится о том, что отношения между французскими политиками и прессой в последнее время сильно испортились. Особенно это заметно на примере Фийона, который больше всех кандидатов в президенты в этой гонке пострадал от медийных публикаций. Но также поведение прессы критикует и его оппонентка Ле Пен, которая утверждает, что СМИ по отношению к ней предвзяты.

Это необычно для Франции, комментирует автор, где традиционно между медиа и политическим истеблишментом складывались мирные отношения. Сейчас ситуация изменилась. Ле Пен говорит о СМИ в манере, сходной с риторикой американского президента Дональда Трампа, также постоянно подвергающегося медийным нападкам и отвечающего на них обвинениями в предвзятости и указаниями на то, что они работают в интересах Демократической партии. Аналогичным образом Ле Пен настаивает на том, что французские СМИ подыгрывают Макрону.

Автор отмечает, что у такой смены отношений может быть материальная подоплека. До недавнего времени СМИ значительную долю финансирования получали от государства. Теперь на медиакомпании всё больше влияния оказывают крупные бизнесмены, покупающие в них доли. Процесс начался в середине 2000-х гг. и с тех пор развивается.

Эммануэль Макрон кандидат в президенты Франции

Между тем, Politico пишет о проблемах нынешнего фаворита гонки Макрона. Фаворитом он, главным образом, оказался потому, что представляет собой «компромиссного» кандидата – не обремененного скандалами, как Фийон, и не высказывающего радикальных взглядов, как Ле Пен. Теперь он оказался в двусмысленной ситуации из-за того, как в его поддержку высказался министр обороны Франции, то есть представитель социалистического правительства. С одной стороны, поддержка именитого политика из истеблишмента – это неплохо. С другой стороны, Макрон, будучи левоцентристом, больше всех из нынешних ключевых кандидатов ассоциируется с социалистами. Социалисты, в свою очередь, сейчас крайне непопулярны у французов по итогам правления Олланда. Поэтому события, усиливающие эту ассоциацию, Макрону невыгодны.