Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследует возможность включения интернет-опросов в число базовых методик проводимых социологических исследований. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Говоря об итогах VII Грушинской социологической конференции, прошедшей в Москве 15–16 марта, Федоров отметил, что социологи обсудили кризис опросных технологий. Разговор об этом зашел в первую очередь в связи с победой Дональда Трампа на выборах президента. Этот результат не был спрогнозирован социологами.

Как пояснил глава ВЦИОМ журналистам газеты «Известия», российские социологи пережили сходную ситуацию в 2013 году, когда не сумели на основании опросов точно предсказать распределение голосов на выборах мэра Москвы. По его словам, были определены ошибки, которые привели к такому результату, и в их числе оказалось «доминирование в телефонных опросах стационарных аппаратов и недостаток сотовых».

Технология проведения опроса была изменена, подчеркнул он, кроме того, нарабатывается и новая практика. «Мы сделали ставку на снижение доли квартирных опросов в пользу автоматизированных телефонных и опросов в интернете», – приводит газета его высказывание.

В то же время президент Фонда общественного мнения (ФОМ) Александр Ослон заявил изданию, что опросы использованием различных инструментов – в том числе телефонных опросов и опросов через интернет, используются достаточно широко, и результат всех устраивает. По его мнению, проблемы отмечаются только с предвыборными опросами, да и потому, что люди зачастую путают предвыборный прогноз и опрос.

Колл-центр после работы

Различные технологии опросов, в том числе опросы поквартирные, опросы по стационарным телефонам и Интернет-опросы, используются во всем мире достаточно давно; широко известны и популярны они и в России. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал профессор Алексей Левинсон, заведующий отделом социально-культурных исследований «Левада-центра».

В то же время он подчеркнул, что смешение инструментов опроса в России в силу разного рода обстоятельств нарушает методологию, а потому приводит к заметному смещению результатов. Эти результаты могут выглядеть сенсационно, однако кажутся таковыми именно в силу ошибочности.

«Использовать разные методы изучения общественного мнения очень хорошо. В том числе хорошо использовать интернет-опросы, но и это новость: это делают во всем мире уже лет 15 как, да и в России, в общем, тоже все, кому надо, эту технология используют. Она ведь гораздо более доступна, чем технология поквартирных опросов, с которыми работает «Левада-центр» и работал ранее, а может быть, и до сих пор работает ВЦИОМ.

Но есть один существенный момент: население России не полностью охвачено телефонной проводной связью – так называемыми городскими телефонами. Уровень этой телефонизации выше 60 процентов не поднимается уже давно. Поэтому технология телефонных опросов, которой в основном пользуется, так скажем, цивилизованный мир, у нас применяться не может – она даст заметное смещение. Если только речь не идет об одних крупнейших городах. Во всех остальных случаях такая технология даст смещение, и мнение наиболее бедных и заброшенные частей страны окажется не представленным.

То же самое можно сказать об интернет-опросах. Всем известно (и работникам ВЦИОМ тоже), что чем старше население, тем меньше оно включено в интернет-коммуникацию. Поэтому если мы используем интернет-опросы, мы не охватываем эту часть населения.

Использовать для опросов мобильные телефоны, которыми владеет почти все население (опять-таки, кроме самых пожилых и самых бедных), было бы можно, но здесь встают сложные проблемы формирования выборки, потому что есть несколько провайдеров и у значительной части населения несколько телефонных номеров. Поэтому строить выборку так, как это можно было бы по единой сети городских телефонов в случае с мобильными телефонами очень сложно. Об этой сложности, опять-таки, знают все профессионалы, иначе бы давным-давно все перешли на этот метод – он в десятки раз дешевле, чем те поквартирные опросы, где интервьюеры ходят и сами звонят в двери разным людям.

Это что касается возможности перехода на другие технологии опросов. Добавлять с помощью этих технологий какие-то данные, углублять понимание каких-то процессов, конечно, можно. Да, с молодыми людьми можно весьма успешно общаться через интернет – есть ряд эффективных приемов. Можно общаться с завсегдатаями различных сетей и так далее – есть такие возможности, есть доступ, и все это используется, в применении этой технологии нет ничего нового, она в ходу уже достаточно давно. Но если говорить о том, что такое опросы по общенациональной репрезентативной выборке, то все, о чем мы упоминали, не помогает.

Девушка общается в соцсетях

Потому что смешивать разные технологии в рамках одного исследования методически некорректно. Хотя есть агентства и службы, которые эти смешения допускают, производят и получают причудливые результаты, которые оказываются, на их взгляд, сенсационными. Эти результатами они начинают пугать кого-нибудь или, напротив, у кого-то вызывать восторги, но все эти результаты возникают из нарушения методических требований, которые сформулированы давно и выполняются во всем мире.

Есть еще одна проблема – ее чаще поднимают не профессионалы, а критики со стороны. Это проблема состоит в том, что поквартирные или телефонные опросы не охватывают людей, которые не хотят отвечать.

Да, такая проблема есть, она существует столько же лет, сколько существуют сами опросы. Исследователи отдают себе отчет в ее наличии, и, в общем, с этим приходится считаться – все равно как астрономам приходится считаться с тем, что атмосфера Земли искажает видимые объекты, которые они наблюдают через телескопы. Да, все это знают, и на это надо делать поправки. Опять-таки, и в этом нет ничего нового», – сказал Алексей Левинсон.