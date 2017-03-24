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24 марта 2017, пятница, 10:54
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24 марта 2017, 09:21
Евросоюз Киев Лондон нефть сельское хозяйство теракт убийство фармакология
Илья Карпюк

Заголовки утра. 24 марта

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Коммунист Вороненков вызвал огонь на себя» перечисляет все версии убийства бывшего депутата Госдумы.

«Пшеницу подкосила пошлина»: закрытие Турции может стоить экспортерам сельхозпродукции $500 млн.

«Чиновники пересчитают таблетки»: Минэкономразвития предлагает учитывать при госзакупках остатки лекарств.

«Несогласованные акции оставят без статусного прикрытия»: Госдуме рекомендовано приравнять встречи депутатов с избирателями к митингам.

РБК в статье «Сотрудники тоже власть» пишет, что депутаты разрешат работникам следить за руководством.

Какие версии есть в деле о гибели Дениса Вороненкова описывается в статье «Выстрелы в Киеве».

Как грамотно составить брачный договор и сколько их заключается в стране, описывается в статье «Союз на особых условиях».

«Известия»: «От датчиков загазованности в жилых домах решили отказаться». Их установка обойдется бюджету слишком дорого — в сумму до 230 млрд рублей, подсчитали в Минстрое.

«ЦБ пропишет банкам показатели эффективности»: регулятор решил распространить механизм «233 KPIs» на кредитные организации.

«Роскомнадзор заблокировал более 23 тысяч страниц ИГ»: запрещенная в России террористическая организация создала несколько русскоязычных редакций для выпуска пропаганды.

«Газета.ru»: «Киев не уберег Вороненкова». По сообщениям СМИ, у убийцы Вороненкова нашли удостоверение Нацгвардии Украины.

«Нефть России не поможет»: Минфин прогнозирует падение цены на нефть до $40 за баррель.

«Самойлова из России не споет»: Первый канал отказался от дистанционного выступления Юлии Самойловой на «Евровидении».

The Economist: «Европе 60. Можно ли спасти Европу?» (Europe at 60: Can Europe be saved?). Чтобы выжить, Евросоюзу надо стать более гибким.

«Террор в Лондоне: Британия перенесла худший теракт начиная с 2005 г.» (Terror in London: Britain suffers its worst terrorist attack since 2005). Машина, кухонный нож и вдохновленный исламизмом убийца повергли в смятение центр Лондона.

Bloomberg: «Лондонским террористом "годы назад" занималось МИ5» (London Attacker Was Investigated ‘Years Ago’ by MI5). Организатор лондонского теракта на протяжении несколько лет назад попал в поле зрение британской внутренней разведки по подозрению в экстремизме.

«Трудная задача: борьба с одиночным терроризмом» (The Tough Task of Defeating Lone-Wolf Terrorism). Предотвращение терактов, организованных одиночками, представляет собой большую проблему для служб безопасности.

Politico: «В годовщину Бельгия демонстрирует свои лучшие (и худшие) стороны» (Anniversary showed Belgium at its best (and worst)). События в Лондоне отвлекли общественное внимание от попыток Бельгии исправить свой имидж спустя год после терактов.

«Макрон пытается выстоять, несмотря на поддержку социалистов» (Macron tries to survive Socialist embrace). Поддержка со стороны нынешних именитых министров Франции может быть полезной кандидату в президенты Эммануэлю Макрону, но она же подкрепляет заявления его соперников, что он представляет собой "расширение" нынешнего президента Франции Франсуа Олланда.

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