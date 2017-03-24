Почти 150 муниципальных депутатов, глав муниципалитетов и «других уважаемых людей» обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой отправить в отставку губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Повод, а также, возможно, причина — продавливаемая Воробьевым муниципальная реформа, которая, фактически, установит в регионе абсолютную вертикаль власти. Проблема в том, что для ее завершения необходимо заручиться поддержкой местных депутатов, а многие не хотят укрупнения муниципалитетов и всеми силами сопротивляются.

Дело громкое, время для скандала неприятное, возможности тихо решить все конфликты практически нет. И сколько по стране еще таких историй, с которыми придется разбираться во время предвыборной кампании штабу Владимира Путина, а возможно и ему лично?