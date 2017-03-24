Цены на лекарства необоснованно завышают во всех регионах России, показала серия проверок в системе здравоохранения, проведенных по решению Генпрокуратуры России в 2016 году. По данным ведомства, чаще всего завышаются цены на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты.

В целом за год по стране было зафиксировано более 84 тысяч нарушений в области ценообразования лекарств, рассказал газете «Известия» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. В ряде регионов не учитываются необходимые объемы медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в результате чего лишь небольшая часть пациентов-льготников обеспечивалась необходимыми лекарствами.

Как отметило издание, Минпромторг совместно с Минздравом, Минэкономразвития, Минфином и ФАС принимают меры, чтобы не допустить прекращения производства дешевых отечественных лекарств, входящих в перечень жизненно важных. В том числе поддержать производство они пытаются за счет субсидирования производителей и госрегулирования предельных отпускных цен на препараты.

Информационный терминал с каталогом лекарств в столичной аптеке Андрей Любимов / АГН "Москва"

Возможности избежать завышения цен на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно важным, существуют, объяснил «Полит.ру» Василий Власов, профессор Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), президент Общества доказательной медицины. По его мнению, нет смысла контролировать цены, когда за лекарства платят в основном сами пациенты, однако можно предоставлять им лекарства за счет бюджета или страховых фондов.

«Контроль над ценами в ситуации, когда значительная часть лекарств оплачивается людьми из своего кармана, – это дело довольно глупое. Контроль над ценами должен осуществляться вместе с предоставлением людям лекарств за счет бюджета здравоохранения или за счет страхования.

Сейчас получается так, что контроль над ценами срабатывает в основном в интересах тех закупок, которые ведет государство для стационаров и для обеспечения тех немногих людей, которым лекарства предоставляются бесплатно. Думаю, что эти судорожные попытки контролировать цены на лекарства еще будут продолжаться какое-то время, пока не будет создана система бесплатного обеспечения лекарствами при амбулаторном лечении всех граждан Российской Федерации.

Когда именно это случится? С одной стороны, это могло бы произойти уже в ближайшее время; с другой – это станет возможным только тогда, когда появятся дополнительные деньги. Очевидно, что в условиях сокращающегося финансирования надеяться на это нет оснований», – сказал Василий Власов.

Действительно, еще в конце 2016 года СМИ писали о намерении правительства сократить расходы на приоритетные проекты в области здравоохранения. По оценке Власова, это должно повлечь за собой достаточно серьезные последствия.

«Расходы федерального бюджета в основном, по крайней мере, судя по информации в СМИ, сокращаются в части расходов на федеральные целевые программы. Эти деньги не идут на финансирование функционирования поликлиник и собственно оказание медицинской помощи. На первый взгляд кажется: что там эти целевые программы? Они же какие-то там маленькие, туда и немного денег идет. Но беда в том, что от этих программ зависит очень многое.

Возьмем только один пример: финансирование из федерального бюджета лекарственной помощи инфицированным вирусом иммунодефицита человека и больных СПИДом. Достаточно перестать финансировать из федерального бюджета или сократить финансирование из федерального бюджета получения соответствующих лекарств беременными женщинами перед родами – и эти женщины начнут рожать детей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека.

Тестирование на ВИЧ Дмитрий Ермаков / АГН "Москва"

Часть этих детей не умрет сразу – мы же не хотим, чтобы дети умирали, верно? Эти дети будут жить, их придется лечить, лечить каждый день – столько, сколько они проживут. И это будет стоить нам еще дороже. То есть те сокращения, которые сейчас планируются, может быть, в миллионах не так и велики, но они очень важны по тем последствиям, к которым это приведет», – объяснил Василий Власов.

По словам Любови Храпылиной, профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы, методы предотвращения ситуаций с завышением цен на жизненно важные лекарства не только существуют, но и достаточно давно известны. По ее мнению, в сложившейся ситуации уже можно задаваться вопросом, почему ими не пользуются.

«Инициатив в этой области выдвигалось довольно много – утопающий, как известно, хватается и за соломинку. Люди, для которых жизнь связана с приемом таких лекарств, и общественные организации, объединяющие их (если, например, говорить о лицах с редкими заболеваниями, для которых дорогостоящие лекарственные препараты – особая проблема), наиболее активно поднимают вопрос о том, чтобы вывести решение проблемы на федеральный уровень, в том числе в финансовом и организационном плане. Они добиваются того, чтобы предоставление таких лекарств организовали на федеральном уровне и единообразно.

У нас в стране в этой области накоплен большой опыт. Например, еще в 1970-е годы в поликлиниках существовали кабинеты, в которых больным, например, с ревматизмом, ревматическими пороками (в особенности – в послеоперационный период, да и вообще у таких больных ситуация со здоровьем была сложной и требовалась пожизненная поддерживающая медикаментозная терапия) просто выдавали пациентам нужные препараты. Так что найти решение проблемы, если хотеть этого, можно быстро и легко.

Митинг против "оптимизации" здравоохранения Фото Москвы / Moscow-Live

Но создается горькое впечатление, что в Минздраве как раз нет главного, самого важного для тех, кто как-то касается медицины: нет желания решать этот вопрос, ни на кого не перекладывая ответственность и не прикрываясь объяснением, что мы «живем в рыночных условиях». Мы живем в человеческих условиях – цивилизация дошла до этого.

Вообще, чем меньше у людей, имеющих отношение к здравоохранению, ощущения, что надо исполнять клятву Гиппократа в самом прямом смысле, тем больше выдумок, которые не дают эффекта. И тем больше создается разных нормативных и управленческих схем, которые затрудняют доступ людей к лекарствам. А это дает основания для всевозможных нарушений, для несоблюдения даже самых строгих актов, которые тот же Минздрав или даже более высокие структуры приняли, чтобы на лекарства необоснованно не повышали цены. Цены в такой ситуации все равно повышали, повышают и будут повышать», – считает Любовь Храпылина.