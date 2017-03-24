Несмотря на то, что переизбрание Владимира Путина в 2018 году кажется очень простой задачей, даже тут политологи могут найти определенные риски. Об этом, как пишет РБК, в своем исследовании «Сценарии позиционирования Путина» пишут эксперты холдинга «Минченко консалтинг» — Евгений Минченко, Кирилл Петров и депутат красноярского горсовета Сергей Толмачев.

Основные риски связаны с ухудшением социальной и экономической ситуации в стране, активностью оппозиции, возрастающей ролью интернета, обострением конфликта в околокремлевских кругах и возраст самого Владимира.

Полиция во время митинга оппозиции Evgeniy Isaev

Одним из главных рисков называется активность возможных кандидатов от т.н. «несистемной» оппозиции, в первую очередь речь идет, конечно, об Алексее Навальном, который уже ведет кампанию, несмотря на формально действующий запрет на выдвижение из-за приговора суда.

Также лидеры оппозиции могут призвать своих сторонников голосовать за любого другого кандидата, так как «Путин и так победит» (похожая стратегия использовалась во время думской кампании 2011 года).

Проблема в том, что недопуск Алексея Навального до выборов может привести к тому, что компания пойдет по «референдумному» сценарию, что, конечно, гарантирует успех, но может привести, во-первых, к достаточно низкой явке — а негласная цель на этих выборах 70% голосов за Путина при 70% явке — а во-вторых, к неправильному формированию образа президента.

Евгений Минченко считает, что новой кампании Путина нужна «большая цель»: «По большому счету, перезагрузка нынешнего срока президента произошла после крымских событий, когда появилась большая цель. Было бы логично, если такая большая цель следующего президентского срока была бы заявлена до выборов».

Также крайне серьезным эксперты называют риск ухудшения социально-экономического положения в стране и нарастания социальных протестов, которые в последнее время все чаще проходят под политическими лозунгами. В качестве примера Минченко приводит выступления в Красноярске против загрязнения атмосферы, митинги обманутых вкладчиков в Татарстане, можно также вспомнить о протестах против повышения тарифов на ЖКУ в Новосибирске.

Протестующие дальнобойщики. Февраль 2016 Farhad Sadykov

Также эксперты напоминают, что с 2004 года перед каждыми президентскими выборами глава государства так или иначе отправлял правительство в отставку — либо реальную, либо объявленную. Нынешнюю отставку и назначение премьер-министра, говорится в докладе, можно ожидать либо в мае 2017-го, либо в конце лета, либо в январе 2018 года.

Причем новый премьер-министр будет назначен исходя из того, какой именно сценарий будет заявлен для нового срока Владимира Путина. Минченко видит «четыре базовых сценария»: «модель первая — ставка на крупный частный бизнес, вторая — ставка на госкорпорации, третья — распределительная бюрократическая экономика, государство само распределяет ресурсы между участниками с помощью хитрых дорожных карт и KPI'ев». В этом случае президента будут активно поддерживать те, кто эти ресурсы получит, отметил политолог. Четвертой моделью является «стратегия ускоренного развития со ставкой на перезапуск приоритетных инфраструктурных проектов».

«Под каждую из этих стратегий есть фамилии: ставка на крупный бизнес — Медведев, ставка на распределительную экономику — [мэр Москвы Сергей] Собянин, на госкорпорации — кто-то от [гендиректора «Ростеха» Сергея] Чемезова, инфраструктурные проекты — кто-то типа [полпреда Юрия] Трутнева, ускоренное технократическое развитие — [экс-министр Алексей] Кудрин», — рассказал Минченко РБК. Впрочем, политолог оговорился, что этими фамилиями список претендентов на кресло главы правительства не ограничивается.

Владимир Путин с Сергеем Собяниным kremlin.ru

Интересно, что какой бы сценарий нового президентского срока ни выбрали в Кремле, сильнейшее влияние на него будет оказывать внешняя повестка, уверены авторы доклада. «Попытка переворота в Белоруссии, к примеру, или резкое ухудшение отношений с Америкой очень сильно повлияет на повестку президентской работы, а если это произойдет до выборов — то и на повестку кампании», — объяснил Минченко. Также очень большое влияние на президентскую гонку окажут президентские выборы во Франции и парламентские — в Германии в 2017 году.