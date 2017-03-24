Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
24 марта 2017, пятница, 16:21
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

У финской таможни появился новый четвероногий работник
Рыбакам-нарушителям Ленобласти вручили штрафы на 295,2 тысячи рублей
"Почта России" сокращает управленцев в регионах, чтобы повысить зарплаты операторам
В Финляндии подорожали сигареты и бензин
В Госдуме попросили демонтировать мавзолей и захоронить Ленина
Госдуме предложили сделать ответственными за борьбу с курением региональные власти
Юлия Самойлова перед "Евровидением" пройдет обследование в Финляндии
За год до открытия: как идет строительство аквапарка в Тюмени?
Экс-полицейский, разгромивший здание аэропорта, избежит тюрьмы?
Сурганова и Оркестр дадут акустический концерт в Тюмени
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
24 марта 2017, 11:31
Киев убийство Украина
Симон Жаворонков

Убийство Вороненкова. Версии и подробности

Место убийства Дениса Вороненкова
Место убийства Дениса Вороненкова
Роман Юхновец

В четверг днем в самом центре Киева киллер застрелил бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, который стал известен после того, как уехал на Украину в 2016 году, начал критиковать российские власти и даже дал показания по делу Виктора Януковича. Охранник Вороненкова успел ранить киллера и тот позже скончался в больнице.

Мало кто сомневался, что сразу после убийства украинские власти обвинят в произошедшем российские спецслужбы, а Кремль будет указывать Киеву на то, что тот сам не смог обеспечить безопасность Вороненкова. Как бы то ни было, за первые часы после убийства уже вполне можно назвать несколько версий, которыми оперируют если не следователи, то хотя бы журналисты и политики.

 
Журналисты на крыльце отеля Premier Palace
Роман Юхновец

Для начала, к вечеру четверга в прессе, наконец, оказалось достаточно точное описание произошедшего. В 11:21 Денис Вороненков подъехал к расположенному на углу Пушкинской улицы и бульвара Тараса Шевченко отелю Premier Palace, где должен был встретиться с другим экс-депутатом, Ильей Пономаревым. Киллер подошел к Вороненкову, что-то спросил и начал стрелять из пистолета ТТ: он попал три раза, в живот и шею, ранения оказались смертельными. При этом киллер попал и в охранника Вороненкова, который был приставлен к нему одной из украинских спецслужб, а тот ранил убийцу в ответ. После перестрелки на месте убийства сотрудники полиции нашли около 20 гильз.

Когда полиция приехала оба раненых — охранник в живот, а киллер в голову — лежали на земле. Позже киллер умер в больнице. Охранник выжил.

 
Киллер, раненый телохранителем Вороненкова
Alisa Berezutska/Facebook.com

Оказалось, что убийца экс-депутата Вороненкова воевал в Донбассе, причем не на стороне сепаратистов, а в одном из добровольческих батальонов, которые были сформированы Киевом сразу после начала войны. У стрелка, по данным УНН, нашли удостоверение участника боевых действий — которое, правда, может быть и поддельным. Впрочем, депутат и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что убийца служил в Нацгвардии 13 месяцев, а в 2014 году «готовился в России к спецоперации по внедрению в украинское правительственное воинское формирование». А по информации издания «Обозреватель», он родился в 1988 году и разыскивался за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов. Уже утром в пятницу российское издание Life сообщило, что имя убийцы — Павел Паршов.

У убийцы Дениса Вороненкова был сообщник или сообщники, которые подвезли его на автомобиле; о них ничего не известно.

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, следствие рассматривает две версии убийства Дениса Вороненкова: месть со стороны сотрудников ФСБ, замешанных в деле «Трех китов», и месть за его показания по делу Виктора Януковича. Президент Украины Петр Порошенко почти сразу заявил, что к убийству причастна Россия — он узнал «почерк российских спецслужб».

Напомним, дело «Трех китов» в начале 2000-х годов привело к конфликту МВД и ФСБ, а в его расследовании принимал участие ФСКН, где и служил Вороненков — но украинский президент, судя по всему, не поверил в эту версию.

 
Денис Вороненков
facebook.com/deputatvoronenkov

В пользу версии о причастности российских спецслужб к убийству Вороненкова может говорить тот факт, что после его отъезда на Украину российские политики чуть ли называли экс-депутат врагом народа. При этом интересно, что сразу после убийства Вороненкова в Москве заговорили о том, что во всем виноват Киев. Так, Сергей Миронов сказал, что в «показательной политической провокации» обвинят наши спецслужбы. Геннадий Зюганов прямо заявил, что «эту диверсию могла продумать СБУ под руководством ЦРУ». «Фактически Вороненков мог стать такой ритуальной жертвой украинского режима, украинская сторона попытается переложить ответственность на российские спецслужбы»,— заявил «Коммерсанту» депутат Госдумы и секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Интересно, что незадолго до убийства российский адвокат Вороненкова с его разрешения передал в Генпрокуратуру РФ, ФСБ и СКР ходатайства об отмене международного розыска экс-депутата, из-за чего он, фактически, оказался невыездным с Украины. В этих ходатайствах был указан точный адрес Вороненкова на Ставропольской улице Киева — впрочем, он не сильно скрывался и без этого.

Похоронен Денис Вороненков, если верить Илье Пономареву, будет в Киеве.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Павел Паршов
МВД Украины объявило убийцу Вороненкова российским диверсантом
Пожар на военных складах близ Харькова
В ЛНР сообщили о ранении 70 украинских солдат под Харьковом
Центробанк
Центробанк снизил ключевую ставку
Дмитрий Медведев
Медведев увеличил тариф «Платона» на четверть
Молоток судьи
Экспертиза «Полит.ру» - об упрощенном судебном разбирательстве
16:19 США пригласили Лукашенко в гости
16:07 В Кремле назвали абсурдом версию об убийстве Вороненкова российским агентом
15:34 В Кремле прокомментировали возможное повышение призывного возраста
15:20 Региональные вузы попросили власти прекратить проверки и реформы высшей школы
15:01 СБУ нашла связь между убийством Вороненкова и взрывами в Балаклее

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Лидия Чуковская
Лидия Корнеевна Чуковская
24 марта 1907 года родилась Лидия Чуковская, писатель и диссидент.
14:45 Автомобили проекта Google Maps будут искать утечки метана
14:44 Дума присоединила Россию к Монреальской конвенции по авиаперевозкам
14:26 Путин отверг влияние России на выборы во Франции
14:24 Хосни Мубарак отпущен на свободу
14:11 Госдума приняла закон о добровольном обучении студентов на офицеров запаса
14:00 Экспертиза «Полит.ру»: Расширение упрощенного разбирательства разгрузит суды
13:51 Шойгу рассказал о почти полном выполнении оборонзаказа прошлого года
13:45 Центробанк снизил ключевую ставку
13:44 Путина попросили об отставке губернатора Подмосковья
13:34 Порошенко предложил лишить СБУ части полномочий
13:16 РБК нашел патриотическую «фабрику медиа» в Петербурге
12:42 В МВД Украины объявили убийцу Вороненкова российским диверсантом
12:37 Полиция задержала новых подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне
12:19 Российские банки пока не нашли покупателей для своих «дочек»
12:15 Мэрия предупредила о незаконности акции 26 марта
12:04 В ЛНР сообщили о ранении 70 украинских солдат из-за взрывов под Харьковом
11:51 В честь Дэвида Аттенборо назвали креветку силурийского периода
11:41 Уникальное лекарство против туберкулеза от резидента «Сколково» успешно прошло клинические испытания
11:33 Экс-мэр Барнаула получил условный срок
11:33 Россия запретила ввоз нескольких марок сыров из Белоруссии
11:15 В центре Донецка из гранатомета обстреляли воинскую часть
10:59 КПРФ потребует провести парламентское расследование об «империи Медведева»
10:32 Марин Ле Пен приехала выступить в Госдуме
10:20 Россия отказалась претендовать на финал еврокубка в 2019 году
10:02 Медведев увеличил тариф «Платона» на четверть
09:56 При атаке боевиков на часть Росгвардии в Чечне погибли военные
09:49 Правительство собралось ввести единый стандарт вознаграждения глав госкомпаний
09:39 СМИ назвали имя убийцы Вороненкова
09:28 В Белоруссии задержали 26 человек по делу о подготовке к массовым беспорядкам
09:26 Twitter пообещал платную подписку
09:03 Госдеп распорядился ужесточить порядок выдачи виз в США
08:48 Фийон потребовал начать расследование в отношении Олланда
08:38 Боевики пытались захватить часть Росгвардии в Чечне
08:23 У убийцы Вороненкова нашли документы Нацгвардии Украины
08:10 Первый канал отказался от выступления Самойловой на «Евровидении» по видеосвязи
08:00 Командующий НАТО в Европе обвинил РФ в поддержке «Талибана»
23.03 20:34 Генерал СБУ рассказал о получении Вороненковым гарантий безопасности от Киева
23.03 20:16 В РФ приостановлена работа «Свидетелей Иеговы» из-за экстремизма
23.03 20:05 В сборной РФ по футболу назвали имя нового капитана
23.03 19:40 В МИД РФ заявили о «различных сюрпризах» Запада для срыва ЧМ-2018
23.03 19:14 Сбербанк опроверг информацию о краже сотрудницами 40 млн рублей
23.03 19:12 Главный редактор Life.ruпокиент свой пост
23.03 18:51 Власти Украины сочли трансляцию выступления Самойловой незаконной
23.03 18:13 Медведев предложил продлить льготный тариф «Платона»
23.03 18:01 Организаторы «Евровидения» предложили Самойловой выступить из России
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.