В четверг днем в самом центре Киева киллер застрелил бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, который стал известен после того, как уехал на Украину в 2016 году, начал критиковать российские власти и даже дал показания по делу Виктора Януковича. Охранник Вороненкова успел ранить киллера и тот позже скончался в больнице.

Мало кто сомневался, что сразу после убийства украинские власти обвинят в произошедшем российские спецслужбы, а Кремль будет указывать Киеву на то, что тот сам не смог обеспечить безопасность Вороненкова. Как бы то ни было, за первые часы после убийства уже вполне можно назвать несколько версий, которыми оперируют если не следователи, то хотя бы журналисты и политики.

Журналисты на крыльце отеля Premier Palace Роман Юхновец

Для начала, к вечеру четверга в прессе, наконец, оказалось достаточно точное описание произошедшего. В 11:21 Денис Вороненков подъехал к расположенному на углу Пушкинской улицы и бульвара Тараса Шевченко отелю Premier Palace, где должен был встретиться с другим экс-депутатом, Ильей Пономаревым. Киллер подошел к Вороненкову, что-то спросил и начал стрелять из пистолета ТТ: он попал три раза, в живот и шею, ранения оказались смертельными. При этом киллер попал и в охранника Вороненкова, который был приставлен к нему одной из украинских спецслужб, а тот ранил убийцу в ответ. После перестрелки на месте убийства сотрудники полиции нашли около 20 гильз.

Когда полиция приехала оба раненых — охранник в живот, а киллер в голову — лежали на земле. Позже киллер умер в больнице. Охранник выжил.

Киллер, раненый телохранителем Вороненкова Alisa Berezutska/Facebook.com

Оказалось, что убийца экс-депутата Вороненкова воевал в Донбассе, причем не на стороне сепаратистов, а в одном из добровольческих батальонов, которые были сформированы Киевом сразу после начала войны. У стрелка, по данным УНН, нашли удостоверение участника боевых действий — которое, правда, может быть и поддельным. Впрочем, депутат и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что убийца служил в Нацгвардии 13 месяцев, а в 2014 году «готовился в России к спецоперации по внедрению в украинское правительственное воинское формирование». А по информации издания «Обозреватель», он родился в 1988 году и разыскивался за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов. Уже утром в пятницу российское издание Life сообщило, что имя убийцы — Павел Паршов.

У убийцы Дениса Вороненкова был сообщник или сообщники, которые подвезли его на автомобиле; о них ничего не известно.

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, следствие рассматривает две версии убийства Дениса Вороненкова: месть со стороны сотрудников ФСБ, замешанных в деле «Трех китов», и месть за его показания по делу Виктора Януковича. Президент Украины Петр Порошенко почти сразу заявил, что к убийству причастна Россия — он узнал «почерк российских спецслужб».

Напомним, дело «Трех китов» в начале 2000-х годов привело к конфликту МВД и ФСБ, а в его расследовании принимал участие ФСКН, где и служил Вороненков — но украинский президент, судя по всему, не поверил в эту версию.

Денис Вороненков facebook.com/deputatvoronenkov

В пользу версии о причастности российских спецслужб к убийству Вороненкова может говорить тот факт, что после его отъезда на Украину российские политики чуть ли называли экс-депутат врагом народа. При этом интересно, что сразу после убийства Вороненкова в Москве заговорили о том, что во всем виноват Киев. Так, Сергей Миронов сказал, что в «показательной политической провокации» обвинят наши спецслужбы. Геннадий Зюганов прямо заявил, что «эту диверсию могла продумать СБУ под руководством ЦРУ». «Фактически Вороненков мог стать такой ритуальной жертвой украинского режима, украинская сторона попытается переложить ответственность на российские спецслужбы»,— заявил «Коммерсанту» депутат Госдумы и секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Интересно, что незадолго до убийства российский адвокат Вороненкова с его разрешения передал в Генпрокуратуру РФ, ФСБ и СКР ходатайства об отмене международного розыска экс-депутата, из-за чего он, фактически, оказался невыездным с Украины. В этих ходатайствах был указан точный адрес Вороненкова на Ставропольской улице Киева — впрочем, он не сильно скрывался и без этого.

Похоронен Денис Вороненков, если верить Илье Пономареву, будет в Киеве.