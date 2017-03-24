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24 марта 2017, 14:40
законотворчество Общественная палата православие
Ольга Зайцева

«Народный профсоюз» и ящик Пандоры

Памятник 1000-летия крещения Руси
Памятник 1000-летия крещения Руси

В России создан «Народный профсоюз» – организация, которая, по замыслу основателей, может стать первым шагом к созданию христианского политического движения. Они также заинтересованы в превращении такого движения в политическую партию.

«Народный профсоюз России» был учрежден 21 марта в Общественной палате России. Как пишет газета «Ведомости», авторы идеи намерены на его основе создать первое в стране христианское политическое движение, которое «будет напрямую разговаривать с государством, минуя диалог с парламентскими партиями, не претворяющими волю народа в жизнь».

Это пояснение дал журналистам бывший депутат Государственной Думы трех созывов Сергей Бабурин. Что же касается дальнейшего, то такое движение, по замыслу создателей «Профсоюза», должно быть преобразовано в христианскую политическую партию. Для этого они намерены добиваться отмены нормы закона «О политических партиях», запрещающей создание партий по признаку религиозной принадлежности.

Политолог Михаил Виноградов заявил изданию, что считает: политическое православное движение возможно в России лишь как эксперимент. Он также назвал проблему нового движения, которая, по его оценке, состоит в том, что в нем много людей с политическим опытом, но нет людей с опытом политического успеха.

Добиться отмены той нормы закона, которая запрещает создание политических партий по религиозному признаку, основателям «Народного профсоюза» точно не удастся. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий», комментируя перспективы подобной организации и выполнимость планов ее руководства.

 
Зал заседаний Госдумы РФ

«Думаю, что изменения нормы закона «О политических партиях» добиться наверняка не удастся. Если бы власть на это пошла (а понятно, что она этот вопрос жестко контролирует), она тем самым открыла бы ящик Пандоры, и первое, чего следовало бы тогда ожидать – это возникновение какой-нибудь исламской партии. Можно даже примерно предположить, кто мог бы стать ее лидером.

Нет, конечно, никто этого не позволит; существуют нормы закона, которые позволяют избежать общества по этому признаку. Но в остальном – как пойдет. Это может быть и полезное для власти начинание. Может, активисты такого движения могли бы петь какую-то партию в общем хоре.

Думаю, это, скорее всего, инициатива снизу, и на самом верху это не согласовывалось. Конечно, оно и не звучит как нечто оппозиционное, но, полагаю, больших перспектив у этого нет. Как, например, в случае с движением НОД – как вы знаете, есть такое. Благодаря каким-то скандальным акциям оно на слуху, но его влияние близко к нулю. Думаю, и здесь – примерно та же ситуация, тем более, что православные ориентиры будет использовать и партия власти, и, парадоксальным образом, КПРФ. В общем, за православный электорат многие хотят побороться и, полагаю, еще одно маргинальное движение на этом поле немного "отъест"», – считает Георгий Чижов.

Комментируя замечание политологов, что Россия на деле – не особенно религиозная страна, эксперт согласился в этим утверждением. Он подчеркнул, что, согласно оценкам религиоведов, за весь постсоветский период число воцерковленных людей в России фактически не изменилось, несмотря на определенные изменения в составе, происходящие в силу смены поколений.

«На самом деле так и есть, Россия не очень религиозна. Конечно, простой русский человек, особенно поддав, может за православие и лицо разбить, но если брать образ жизни, то реально воцерковленных людей очень мало. По оценкам религиоведов, их чуть ли не столько же сейчас, сколько было на территории России в последние советские годы. То есть, число активно практикующих православие, воцерковленных людей за это время практически не изменилось. Некоторые качественные изменения в их составе происходит – в силу смены поколений и тому подобного, но количественно они не меняются.

Условно говоря, если бы даже была зарегистрирована такая партия, она бы вряд ли показала какие-то выдающиеся результаты. Но сам прецедент, связанный с регистрацией религиозной партии, мог бы аукнуться очень серьезно, и вовсе не связи с православием.»

Оценивая гипотетически возможную эффективность и влиятельность подобного движения, политолог подчеркнул, что в имеющихся обстоятельствах такое движение могло бы рассчитывать на присутствие в информационном поле (главным образом за счет каких-либо запоминающихся акций или специфических высказываний его представителей), но не более того.

 
Крестный ход вокруг Исаакиевского собора

«Ну, возможно, чего-то смогут добиться, но только за счет каких-то акций и громких заявлений – правда, скорее, мракобесных. За счет этого такое движение сможет попадать куда-то в информационное пространство. Но не более того. Не знаю пока, кто мог бы быть лидером подобной организации, но в целом ситуация примерно понятна, кто бы им ни был», – заключил Георгий Чижов.

Официально же создатели новой структуры строят большие планы. Как сообщается на сайте «Ортодоксия», предполагается, что новый профсоюз войдет в мировое консолидированное христианское политическое сообщество – наряду с христианскими демократами Европы, Южной Америки и других континентов.

Между тем Дмитрий Виноградов напоминает, что попытки создания подобных религиозных партийных проектов в начале 1990-х годов в России уже предпринимались, но большого интереса у населения не вызвали.

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