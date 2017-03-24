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24 марта 2017, 10:24
история климатология Северная Африка экология
Максим Руссо

Зеленая Сахара

Сахара
Сахара
Evgeni Zotov/Flickr

Около 7000 года до нашей эры в Северной Африке начался влажный период, которому ученые дали название «неолитический субплювиал». Нынешняя пустыня Сахара в то время представляла собой саванну, а площадь озера Чад составляла около 400 000 квадратных километров, то есть превышала современную площадь Каспийского моря. Уровень воды в озере Чад был выше нынешнего на 30 метров. По покрытым густой травой равнинам бродили многочисленные стада антилоп. Там, где сейчас лежат пески, встречались слоны, носороги, страусы. В реках и озерах жили бегемоты и крокодилы.

Сахару в то время населяли различные народы, занимавшиеся охотой, рыболовством, собирательством, а позднее – скотоводством. Сейчас следы их культур находят археологи. Наиболее известным памятником доисторического населения Сахары стали наскальные рисунки с плато Тассилин-Адджер, обнаруженные в 1909 году. Самые древние из них сделаны около восьми тысяч лет назад. Они изображают животных и сцены охоты.

Но приблизительно в 3900 году до н. э. климат Сахары резко изменился, наступила засуха, и с тех пор Сахара превратилась в пустыню. После этого произошла массовая миграция населения Северной Африки в долину Нила и далее на Ближний Восток. С этим событием многие ученые связывают появление ранних форм государства в Египте, возникновение там патриархального строя, социального расслоения, первых регулярных армий. Среди свидетельств связи между древними культурами Сахары и египетской цивилизацией называют, например, изображения быков или баранов с солнечным диском на голове, в которых видят предшественников культа Амона-Ра в Египте.

Ученые до сих пор спорят о причинах изменения климата Северной Африки. Непосредственной причиной опустынивания, видимо, стало то, что влажные муссонные ветра из Индийского океана сменили направления и перестали доходить до Сахары. Количество осадков после этого резко сократилось. Эти события пытаются увязать, например, с циклами Бонда – периодическими похолоданиями в Северной Атлантике, которые наступают каждые 1470 ± 500 лет в голоценовую эпоху.

Геолог Джеральд Бонд (Gerard Clark Bond) из обсерватории Ламонт-Догерти Колумбийского университета и его коллеги обнаружили эти циклы в 1997 году, изучив геологические следы распространения плавучих льдов. Похолодания коррелировали с ослаблением муссонной активности в Индийском океане и крупными засухами на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В частности засуха 3900 года до н. э. оказывается синхронной с четвертым «событием Бонда» из известных восьми. Предшествующее событие Бонда (пятое, около 6200 года до н. э.) тоже сопровождалось засухами в Северной и Восточной Африке.

Но в отличие от пятого события Бонда, последствия которого ощущались два – четыре века, после четвертого события Бонда засушливый климат в Сахаре сохранился до наших дней. Геологи и климатологи отмечают, что Сахара и раньше неоднократно становилась пустыней. Например, засушливый климат в ней наблюдался до наступления неолитического субплювиала. Но каждый раз после периода сухого климата наступало время «влажной Сахары». Почему же исключением стала «засуха 3900 года до н. э.», когда вместо восстановления саванн в течение веков продолжалось лишь прогрессирующее опустынивание?

Фото: Campinia88/Wikimedia Commons

В качестве ответа на этот вопрос предлагают гипотезы, связанные с изменениями орбиты Земли или с естественными изменениями растительного покрова, повлиявшими на отражательную способность земной поверхности. Геоархеолог из Сеульского национального университета Дэвид Райт (David Wright) тоже связывает наступление засушливого климата в Сахаре с количеством отраженных от земли солнечных лучей, но считает, что причиной этих изменений стали древние обитатели Сахары – неолитические племена скотоводов.

Для проверки своей гипотезы он проанализировал археологические данные о распространении пастбищного скотоводства в Северной Африке. Затем он сравнил это с историей распространения по этой территории скрэбов – природных сообществ, образованных низкорослыми вечнозелеными кустарниками, способными расти в условиях низкой влажности. Распространение скрэбов служит надежным признаком наступления засушливого климата и опустынивания территорий.

Результаты подтвердили предположения Райта: скотоводческие культуры, возникшие начиная с 8000 года до н. э. в регионах, прилегающих к Нилу, постепенно распространялись на запад. И их распространение совпадало с наступлением скрэба. По мере того, как все большие площади использовались в качестве пастбищ, увеличивалось альбедо ландшафтов – количество солнечного света, отражающегося от поверхности. Это в свою очередь оказывало влияние на атмосферные условия – количество осадков и силу муссонов. Ослабление муссонных ветров вызывало дальнейшую утрату растительности, что приводило к изменению альбедо на новых территориях. То есть заработал механизм обратной связи, и опустынивание стало самоподдерживающимся процессом.

По словам Райта, его гипотезу можно проверить. Во многих местах Сахары раньше находились озера. Озерные отложения служат хорошим источником информации о древней растительности и климате. Керны озерных осадков расскажут ученым о природных изменениях в этих районах, а археологические находки – о занятиях людей. В целом создание полной модели эволюции климата в Сахаре потребует, по словам Дэвида Райта, объединения усилий археологов и экологов.

Работа Дэвида Райта опубликована в научном журнале Frontiers in Earth Science.

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