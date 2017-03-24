Топ новостей 24 марта

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в МВД Украины объявили убийцу экс-депутата Вороненкова российским диверсантом, в Чечне совершена попытка захвата военной части Росгвардии, Центробанк снизил ключевую ставку.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Павел Паршов, который 23 марта застрелил в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, поступил в Национальную гвардию Украины по заданию российских спецслужб. Согласно заявлению советника главы МВД Украины, в феврале 2015 года Паршов отправился в Россию, «где он пребывал перед заброской в Украину, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена задача, внедриться в одно из подразделений вооруженных сил или Национальной гвардии, желательно имеющей громкое имя в общественном сознании и делать вид, что он обыкновенный солдат».

Взрыв складов с Харьковской области

В результате взрывов на складе с боеприпасами в Балаклее Харьковской области ранения получили более 70 украинских военнослужащих и работников склада, утверждают в самопровозглашенной ЛНР. Между тем, как заявил сегодня глава Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин, в результате взрывов на складе одна женщина погибла и одна получила ранения.

Советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит заявил о наличии связи между убийством в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и взрывами на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области: «Эти события, которые произошли в Харьковской области и убийство бывшего депутата Госдумы России, подпадают под план (российской агрессии – прим. УНИАН), и, к сожалению, взаимосвязаны».

Нападение на казармы Росгвардии в Чечне

В результате атаки группы боевиков на часть Росгвардии в Чеченской Республике погибли военные. В НАК отметили: «К сожалению, не удалось избежать потерь со стороны бойцов Росгвардии, среди военнослужащих имеются погибшие и раненые». Погибли шестеро военнослужащих, ранены трое.

Новости стабильности.

За одно утро российская армия потеряла в Чечне столько же, сколько в Сирии за два месяца.https://t.co/9ayAmiYw5J — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 24 марта 2017 г.

Банк России снизил ключевую ставку до 9,75% годовых. Ранее ключевая ставка составляла 10% годовых.

Фракция КПРФ сегодня вынесет на рассмотрение Госдумы обращение от имени нижней палаты в следственные органы по поводу «тайной империи» премьера Дмитрия Медведева. Об этом рассказали члены фракции Валерий Рашкин и Денис Парфенов. Для принятия Думой это обращение должно набрать 226 голосов, однако депутатов, которые не входят в «Единую Россию», в Думе лишь 107 человек.

КПРФ потребует парламентского расследования в отношении Медведева. Больше всего коммунистов волнует вопрос:"Почему не поделился?!" — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 24 марта 2017 г.

Лагерь дальнобойщиков, протестующих против системы "Платон" в Химках. / Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

С 15 апреля тариф системы «Платон» увеличится примерно на 25% — с нынешних 1,53 рубля за километр пути до 1,91 рубля. Такое постановление подписал глава правительства России Дмитрий Медведев. Изначально планировалось повысить тариф до 3,06 рубля за километр пути.

- Тариф Платона повысим в два раза.

- НЕТ МЫ ПРОТИВ ААА РУССКИЙ ВСТАВАЙ!!11

- Ок, на 25%

- УРА, СЛАВА ПУТИНУ!!!11 — водка и мельдоний (@treugolny_hui) 24 марта 2017 г.

Первый канал отклонил предложение Европейского вещательного союза (EBU), организатора музыкального конкурса «Евровидение», о выступлении представительницы России Юлии Самойловой по видеосвязи.

Сервис микроблогинга Twitter рассматривает возможность введения платной подписки. Отмечается, что речь идет о «профессиональных пользователях», которым предлагается предоставлять за плату расширенные аналитические данные, оповещения о последних новостях, а также сведения о том, о чем пишут подписчики аккаунта.

Первые 58 знаков этого твита Вы можете прочитать бесплатно — Робот Роскомнадзора (@OVCIOM) 24 марта 2017 г.

Россия не подала заявку на проведение какого-либо финала клубных турниров УЕФА в сезоне 2018-2019 годов. Об этом сообщил заместитель генсека УЕФА Джорджио Маркетти.