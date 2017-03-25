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25 марта 2017, 11:55
Центробанк
Наталья Ивлева

Осторожность не повредит: ЦБ снижает ключевую ставку

Здание Банка России
Здание Банка России
Фото: Антон Белицкий/Коммерсантъ

В пятницу, 24 марта, совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку. С понедельника она составит не 10%, а 9,75% годовых, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ. Отмечается, что темпы замедления инфляции выше, чем прогнозировалось, снижение инфляционных ожиданий продолжается, а экономическая активность восстанавливается. 

«В этих условиях при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться в дальнейшем. Банк России будет оценивать дальнейшую динамику инфляции и экономики относительно прогноза и допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во II–III кварталах текущего года», — сообщается пресс-службой. По официальным данным, уже в феврале текущего года инфляция была зафиксирована на уровне 4,6%.

На прошлом заседании совета директоров ЦБ ключевая ставка было сохранена и отмечалось, что «потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился». Поэтому пятничное решение выглядит не только неожиданно, но еще и символично, особенно учитывая незначительный размер снижения ставки. В то же время оно демонстрирует общий курс и намерение руководства регулятора. К тому же, теперь ключевая ставка впервые вернулась к однозначному значению. После обвала курса рубля и ее экстренного повышения ЦБ в декабре 2014 года она выросла сразу с 10,5% до 17%, и последние два года постепенно снижалась.

По итогам заседания в пятницу состоялась пресс-конференция, на которой председатель Центробанка Эльвира Набиуллина подробно разъяснила, на чем это решение было основано и какие у ЦБ есть ожидания. Она подчеркнула, что ситуация в экономике складывается лучше, чем регулятор ожидал в конце 2016 года, а восстановительные процессы становятся все более устойчивыми: «Если говорить в целом о среднесрочной перспективе, то мы будем снижать ключевую ставку постепенно, возможно, с некоторыми паузами, сохраняя при этом умеренную жесткость денежно-кредитной политики», — сказала глава ЦБ, добавив, что не исключено принятие решений по ставке и на промежуточных заседаниях. То есть уже в следующем месяце может быть принято решение о дальнейшем снижении ключевой ставки.

Эксперты и банковские аналитики, многие из которых довольно скептически относились к пятничному заседанию и не ожидали изменений, поддерживают это решение как шаг в верном направлении. Профессор НИУ Высшая школа экономики Игорь Николаев напомнил, что еще в прошлом году ЦБ обещал вернуться к обсуждению снижения ставки, и сейчас время настало, к тому же, по его мнению, у регулятора практически не было оснований для дальнейшего сохранения ключевой ставки на уровне 10%: «К началу марта годовая инфляция достигла 4,6%, а, как известно, цель — в 2017 году довести этот показатель до 4%. Однако понижение ставки на 0,25 процентных пункта не сыграет большой роли в восстановлении российской экономики. Мы явно переоцениваем значение ключевой ставки. Наша экономика не настолько институционально организована, не настолько чутка к таким инструментам денежно-кредитной политики, как ключевая ставка», — приводит его слова МК.

Главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев тоже считает, что само по себе понижение ставки на 0,25% практически никак не повлияет на экономику. Эксперт полагает, что эффект от снижения будет психологический, это сигнал для рынка, что ЦБ приступает к снижению ставки. «Рассчитывать, что сразу же начнется кредитное оживление, а с ним и подъем всей экономики в целом, не приходится», — добавил Беляев.

Доцент НИУ ВШЭ Антон Табах подчеркнул, что заявление достаточно консервативно, но масштаб задан: «Медленным темпом в верном направлении… 9.5% к Первомаю вполне реалистично!» — написал он в Facebook.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в комментарии РБК предположила, что Банк России встанет на «политику мелких шагов» и будет понижать ставку по итогам каждого заседания на 0,25%: «Если эйфория на фондовых рынках исчезнет, ФРС продолжит повышать ставку или цены на нефть продолжат падать, это ограничит ЦБ в возможностях понижения ставки. И, с одной стороны, ЦБ будет демонстрировать, что ставка идет вниз, а в случае усугубления ситуации регулятор сможет остановить ее движение», — считает она.  

Решительно не согласен с прогнозами и оценками, озвученными Эльвирой Набиуллиной, экономист и аналитик Михаил Хазин. В комментарии «Фонтанке» он заявил, что ее слова не соответствуют действительности: «Экономика падает, то, что она растет, вранье. А снижение инфляции объясняется тем, что денег в экономике нет, доходы населения падают. Позиция Центробанка противоречит данным даже официальной статистики, не говоря уже об объективном положении дел», – прокомментировал Хазин, добавив, что решение по снижению ставки никак не отразится на жизни россиян: цены продолжат расти, ставки по депозитам не изменятся, и курс рубля не почувствует этих изменений.  

Большинство экспертов также считает, что небольшое изменение ставки особого влияния на рубль не окажет. В дальнейшем он может продолжить укрепляться, но очень медленными темпами, учитывая нестабильную стоимость нефти. Стоит отметить, что на фоне информации о решении ЦБ снизить ставку курс рубля продемонстрировал укрепление, но о долгосрочном эффекте говорить преждевременно. 

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