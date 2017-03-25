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25 марта 2017, 08:42
Госдума законотворчество материнский капитал Минтруд
Любовь Храпылина

Материнскому капиталу нашли альтернативу

Женщина с ребенком в пути
Женщина с ребенком в пути

Депутаты Госдумы предлагают частично заменить программу материнского капитала ежемесячными пособиями на детей. По их мнению, у многодетных семей в этом вопросе должен быть выбор.

Авторы идеи убеждены, что выплаты в ряде случаев могли бы более востребованы. В то же время эксперты-экономисты, опрошенные газетой «Коммерсантъ», пришли к выводу, что расходы бюджета на поддержку рождаемости, если государство перейдет от программы маткапитала на выплату пособий в указанном авторами идеи размере, возрастут вчетверо.

С предложением дать многодетным семьям выбор в этом вопросе выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Об альтернативе программе маткапитала он рассказал в ходе круглого стола по обсуждению возможной реформы программы выдачи маткапитала.

Предполагается, что ежемесячное пособие могло бы составить 3 тысячи рублей за одного ребенка, 8 тысяч – за двоих и 15 тысяч рублей – за троих детей. Именно из этих цифр исходили эксперты НИФИ, оценивая выгодность предложенной депутатами меры для государства.

Отказаться от идеи материнского капитала как единовременной выплаты значительной суммы, которую можно потратить только на определенные важнейшие нужды, заменяя это программу ежемесячными выплатами будет ошибкой не только с экономической, но и с социальной точки зрения. Этот шаг может привести к новому снижению рождаемости, полагает Любовь Храпылина, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Отвечая на вопросы «Полит.ру» о том, нужно ли пересматривать программу материнского капитала, и если да, то стоит ли заменять его ежемесячными пособиями, она выразила резкое несогласие с позицией авторов новой концепции.

«Программа материнского капитала и даже само это словосочетание «материнский капитал» содержит вполне убедительный ответ на многие вопросы. Капитал и есть капитал, большая сумма, выдаваемая разом, и четыреста с лишним тысяч рублей – это достаточно серьезные деньги, с помощью которых можно решить большой план проблем. В этом есть очень важный на бытовом уровне момент, без учета всяких экономических обстоятельств: человек старается не тратить эту сумму на какие-то небольшие проблемы, повседневные нужды – он стремится использовать его в соответствии с первоначальным замыслом.

 
Молодая пара ждет ребенка

На что нацеливались авторы идеи об учреждении материнского капитала? На повышение значения материнства и значения матери в семье. Повышение ее значения за счет того, что она, не работающая в период после рождения ребенка, все же становится значимым источником благополучия семьи. И были выделены очень конкретные направления, на которые эти деньги можно было потратить: это пенсия матери, образование детей и улучшение жилищных условий. Это триада суперзначима для семьи.

То обстоятельство, что потом начали придумывать, куда бы еще можно было понемногу тратить эти средства, скорее всего, и привело к появлению предложения о замене материнского капитала пособиями. Мол, давайте будем платить малыми суммами. Но, как ни относись к программе материнского капитала (а на этот счет есть разные суждения), никто не может отрицать, что ее начало дало хороший толчок для повышения рождаемости в стране. Что в этом шаге заложен успех в исправлении демографической ситуации.

Да, проблема не решилась кардинально, демографическая яма не исчезла, но не надо увязывать не связанные между собой вещи – демографические проблемы 1990-х годов, из-за которых сейчас мало тех, кто может рожать, и изменение рождаемости после введения программы материнского капитала. Толчок к повышению рождаемости эта программа дала очень убедительный. Самые разные показатели, от динамики рождаемости до психологического настроя в семьях и, в особенности, потенциальных и реальных матерей, свидетельствуют об этом.  

И, как говорят, от добра добра не ищут. На сегодняшний день других предложений, альтернатив программе материнского капитала, которые показали бы, что можно и улучшать демографические процессы в стране, и повышать качество жизни в семье, и увеличивать интерес женщине к рождению детей, альтернатив, которые показали бы женщине, что с рождением ребенка у нее будет не так много проблем, – так вот, таких предложений и альтернатив нет.

Все это совершенно очевидно для специалистов, но сейчас почему-то кому-то что-то по этому поводу начинает казаться. Ну, когда что-то кажется, пусть человек сначала разберется в своих самоощущениях. Пусть задаст себе вопрос: насколько он честен, поддерживания идею разделения материнского капитала на ежемесячные выплаты? Что такое три тысячи на ребенка в месяц в нынешних условиях, при нынешних ценах на детские товары, детское питание? Это ничто.

Тогда что же, получается, государству лучше вернуться к дотациям на детские товары, детское питание и тому подобное, чтобы не снизить тот уровень, который возник? Ведь в семьях появился интерес к тому, чтобы рождать детей.

По моему мнению, уход от технологии, которой мы пользуемся сейчас и которая показывает весьма неплохой для России результат, уход от программы материнского капитала, изменение его размеров, принципов его индексации и прологирования нежелателен. И, должна сказать, я согласна с теми специалистами, которые говорят о том, что затраты государства с заменой капитала на ежемесячные выплаты не уменьшатся, а увеличатся. Мы ничего не выиграем с точки зрения снижения нагрузки на бюджет, а вот отрицательный эффект в плане сознательного ограничения рождаемости явно придет.

Мы живем в непростых экономических условиях, и никто не может точно спрогнозировать, как долго это продлится. Опасения у людей на этот счет есть, это показывают социологические опросы. Значит, люди будут задумываться: а надо ли им иметь первого, второго, а уж тем более третьего ребенка?», – сказала Любовь Храпылина.

 
Семья на отдыхе

Напомним, пока неясно, что произойдет с программой материнского капитала после 2018 года. Минтруд, который отвечает за ее разработку, пока не представил в правительство новых планов на этот счет. К настоящему времени ведомство лишь пришло к выводу о необходимости усилить контроль за расходованием маткапитала, исключив из числа операторов его средств организации, деятельность которых не контролируется Банком России и другими госорганами.

Эту идею озвучил глава Минтруда Максим Топилин. Министр подчеркнул, что отсутствие контроля за такими организациями влечет «факты незаконного расходования средств маткапитала».

В начале марта Минтруд также предложил продлить федеральную программу материнского капитала до 2023 года. Однако этому предложению еще предстоит пройти рассмотрение в Госдуме.

В настоящее время сумма выплат семьям, в которых родился второй или последующий ребенок, составляет 453 тысяч рублей.

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