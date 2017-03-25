В пятницу американского президента Дональда Трампа настигла еще одна неудача, а одно из его главных предвыборных обещаний — об отмене реформы здравоохранения Obamacare — может так и остаться невыполненным. Республиканцы сняли с голосования законопроект о замене действующей Obamacare новой реформой здравоохранения, которую по аналогии называют Trumpcare.

Заняв свое место в Белом доме, Дональд Трамп планировал очень быстро избавиться от этого наследия Барака Обамы, и работа над проектом новой реформы, который получил название «Акт об американском здравоохранении», началась практически сразу. Для того, чтобы он был принят, документу надо было пройти несколько этапов: получить одобрение профильных комитетов палаты представителей, он должен был быть принят голосованием всего состава палаты, затем одобрен сенатом и подписан президентом. У законопроекта проблемы начались уже на втором этапе: несмотря на то, что республиканцев в конгрессе больше, чем демократов, не все из них решили поддержать документ. В том числе против инициативы новой администрации выступило и консервативное крыло партии, группа House Freedom Caucus, у которой в парламенте около 30 мест. Трампу и его сторонникам не удалось договориться с этой группой и угодить всем сторонам, поэтому было решено пока не выносить документ на всеобщее голосование.

Спикер палаты представителей республиканец Пол Райан заявил, что разочарован этим итогом: «Мы сделали все, что могли. Несомненно, это неудача, но история на этом не заканчивается», — сказал он в пятницу, добавив, что работа над новой реформой будет продолжена, но пока придется жить с Obamacare.

В то же время демократы назвали это своей победой, они уверены, что сохранение Obamacare необходимо для пожилых людей, инвалидов и ветеранов. Как заявила лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелози, это великий день для Америки и американцев. Им удалось предотвратить потерю медицинской страховки, которая грозила 25 миллионам американцев. По предварительным подсчетам, именно такое количество граждан к 2026 году были бы лишены возможности получить медицинскую помощь в случае принятия реформы Трампа.

В интервью The Washington Post Дональд Трамп заметил, что всегда был за то, чтобы дать возможность действующей реформе продемонстрировать свою несостоятельность. «Как вы знаете, я много лет говорил, что лучше всего дать Obamacare "взорваться", затем договориться с демократами и получить единый документ», — сказал Трамп, предположив, что это может произойти уже довольно скоро. На обвинение в невыполнении предвыборного обещания президент США ответил, что не давал обещания отменить Obamacare в течение первых 60 дней.

Несостоявшаяся отмена Obamacare — плохой знак для всей политической повестки Трампа от налогов и инфраструктурных вопросов до бюджета. Тем не менее, вскоре после отзыва реформы здравоохранения Трамп анонсировал дальнейшие планы: «Теперь на очереди налоговая реформа», — заявил он. При этом планировалось, что большинство налогов по Obamacare будут отменены уже с начала следующего года, а программа медицинской помощи бедным в рамках Obamacare будет сильно ограничена. Предполагалось, что реформа системы здравоохранения будет предшествовать налоговой, и отмена Obamacare позволит высвободить часть средств, которые были бы направлены на новые нужды.

Напомним, что семь лет назад, в марте 2010 года президент США Барак Обама подписал закон о начале реформы здравоохранения Obamacare. Это была первая с 1965 года масштабная реформа системы, которая позволила получить медицинскую страховку и доступ к медицинскому обслуживанию 25 миллионам американцев, которые раньше ее не имели. В то же время медстраховка стала обходиться дороже тем, кто не получает государственные субсидии. К тому же, реализация этой реформы дорого обходится американскому бюджету, о чем уже неоднократно заявляли представители Республиканской партии в парламенте. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп делал ставку на отмену Obamacare и замену ее альтернативным вариантом.

При этом долгое время было неизвестно, что предложит Трамп взамен Obamacare. Подробности появились всего несколько недель назад, и содержание альтернативной реформы удивило многих. Оказалось, что, несмотря на громкую критику президентом реформы предшественника, значительная часть Obamacare сохранилась, в результате оппоненты Трампа прозвали его версию Obamacare-Lite, то есть «облегченной версией». Наиболее популярные меры сохранились, в числе них госсубсидии в виде налоговых вычетов, включение детей до 26 лет в страховой план родителей и другие. В то же время предлагается разрешить не покупать страховку, но в таком случае при ее последующем оформлении будет включена наценка в размере 30% стоимости. Сейчас приобретение медстраховки обязательно, иначе придется платить штраф и все равно покупать услуги страхования. Кроме того, предлагается отменить государственные субсидии на медстрахование для нуждающихся граждан, по новому плану, уже к 2020 году им не будет оплачиваться ни экстренная госпитализация, ни лекарства, ни другие медицинские услуги. Предлагается также полностью пересмотреть систему налоговых льгот, которая будет основана на возрасте человека, а не на его доходе, в результате молодые будут платить меньше, чем пожилые.

Отзыв «Акта об американском здравоохранении» — это уже не первая неудача Дональда Трампа в статусе главы государства. Ранее суды блокировали оба его указа, которые ужесточали иммиграционную политику Штатов. Первые месяцы работы нового президента успел омрачить и конспирологический скандал: Трампа и его сторонников регулярно обвиняют в связях с Россией. Все это негативно отражается на его рейтинге, в результате сейчас у Дональда Трампа — самый низкий для первого года работы президента показатель поддержки населения.