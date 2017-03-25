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25 марта 2017, 18:02

«Платон» со скидкой

Фуры на МКАД
Фуры на МКАД
twitter.com

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос применения скидок в системе «Платон» в зависимости от пробега по федеральным трассам. Одновременно предложено подумать об увеличении суммы штрафа за неоплаченный проезд двенадцатитонников по федеральным трассам. Смогут ли поручения премьера повлиять на решение дальнобойщиков провести в понедельник, 27 марта, акцию протеста против «Платона». Предполагается, что в протестах примут участие от 10 до 20 тысяч человек.

Как отмечается на сайте правительства, поручения были подготовлены по итогам встречи с дальнобойщиками. Среди них и такое: Минтрансу и Минюсту подумать об увеличении суммы штрафа за проезд большегрузов по федеральным трасса без внесения оплаты. Кроме того, профильным ведомствам поручено разработать систему наказания грузоотправителя и грузополучателя за превышение максимально допустимых нагрузок.

Этим же ведомствам поручено проработать механизм государственной поддержки лизинга грузовиков. Также ФНС России поручено обеспечить в упрощенном порядке предоставление льгот по транспортному налогу юридическим и физическим лицам, в частности, производить расчет налога к уплате налогоплательщиком за вычетом платы, произведенной в системе «Платон». Миноборнауки, МВД и Минтрансу поручено проработать вопрос по совершенствованию системы профессионального обучения водителей грузовиков. 

Кроме того, Минтранс и МВД должны будут представить предложения по регулированию деятельности штрафных стоянок для большегрузов. Также Минтрансу поручено вместе с проектом ОНФ «Карта убитых дорог» организовать мониторинг для определения первоочередных участков дорог, работы по которым должны быть выполнены за счет средств системы «Платон». Поручено проработать вопрос и внедрения системы саморегулирования отрасли.

Напомним, владельцы транспортных средств, имеющие разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, а также зарегистрированные в Реестре транспортных средств системы взимания платы, имеют право на льготу по транспортному налогу. Налоговая предоставляет на выбор два вида льгот: в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования этим транспортом, превышает или равна сумме налога за данный налоговый период или в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму внесенной платы.

Ранее, на встрече 23 марта с представителями малого и среднего бизнеса в области грузовых автомобильных перевозок, глава кабинета министров заявил, что идея привязать тариф к фактическому пробегу «экономически разумно выглядит — чем больше ездишь, тем меньше платишь тариф. В этом есть определенный резон». Тогда же Дмитрий Медведев пообещал повысить тарифы на систему «Платон» всего на 25% и продлить льготный период. Кроме того, стало известно, что в Рунете будет создан отдельный сайт, на котором будет аккумулироваться информация — куда и на что конкретно будут идти средства, собираемые «Платоном» с большегрузов.

Сторонников «активных» протестов в разы меньше

Накануне агентство РБК со ссылкой на Объединение перевозчиков России (ОПР) сообщило, что в «марше дальнобойщиков» 27 марта примут участие от 10 до 20 тысяч человек. Однако большинство водителей большегрузов примут участие в «пассивной» забастовке — просто оставят машины вдоль дорог.

Как рассказали РБК представители ОПР Андрей Бажутин и Михаил Курбатов, участники «пассивной» акции выстроят колонны из большегрузов вдоль дорог. «Основная задача стачки — это остановить грузопотоки, то есть останавливаем перевозки и начиная с понедельника выстраиваем колонны вдоль дорог в городах», — пояснили они. Сторонников «активных» протестов среди участников стачки в разы меньше. Они примут участие в митингах, однако точное число участников протеста определится на общей встрече, которая состоится 25 марта. «Понятно, что люди запуганы, они боятся громко заявить протест», — добавил член ОПР.

РБК также отмечает, что в группах ОПР и других сторонников протеста в соцсетях клеймят «лжедальнобойщиков» — участников встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым 23 марта. Так, руководитель движения «12 тонн» Сергей Сапронов рассказал агентству, что с главой правительства встретились главы шести транспортных предприятий. Все они якобы согласились с точкой зрения Медведева и выступили против стачки.

Сапронов назвал участников протеста провокаторами. Он напомнил о видеоролике, снятом активистом Александром Расторгуевым. В нем автор сообщает, что 27 марта «ожидаются грозы, камнепады и всякие необычные природные условия», и призывает противников стачки, которых называет штрейкбрехерами, «не выезжать в этот день на линию». По словам Сапронова, ему и другим представителям «мирных» дальнобойщиков не раз поступали угрозы из-за отказа участвовать в стачке. «В Дагестане был случай: машины грузились, а они записали их номера и в Сеть выбросили. Это разве честно?» — рассказал он РБК.

По его мнению, к активному протесту присоединятся не более 50 водителей. Курбатов, в свою очередь, заявил, что руководство ОПР «никогда никому не угрожало и провокаций не устраивало». «Эти люди, Сапронов и [президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир] Матягин, — лжедальнобойщики, они появились, когда Кремлю понадобились участники встреч с властями, — уточнил он. — У Матягина даже транспорта своего нет».

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