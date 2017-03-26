В минувшую субботу несанкционированные властями протесты оппозиции в центре Минска закончились массовыми задержаниями, передает РИА Новости. На 25 марта уже несколько месяцев белорусской оппозицией планировалось проведение масштабной акции по случаю Дня воли. Это неофициальный праздник, посвященный объявлению независимости Белорусской народной республики в 1918 году, который ежегодно отмечают некоторые группы граждан Белоруссии. Кроме Дня воли, в Минске в субботу планировался «марш рассерженных белорусов», обе акции не были согласованы с властями.

В этот день планировалось провести наиболее массовую и громкую акцию протеста, которая стала бы логическим завершением целой серии менее крупных акций, которые волной прошлись по стране в последние два месяца. Несмотря на запрет со стороны властей, многие в субботу пришли в центр Минска выразить свою гражданскую позицию. С самого утра милиция начала задерживать протестующих, разбивать их потоки и оттеснять с крупных улиц на прилегающие.

Инициаторы этих мероприятий, среди которых белорусские политологи и политики, планировали шествие по проспекту Независимости до Октябрьской площади, после которого участники должны были прийти к Дому правительства. Они рассчитывали на волне недовольства населения внутренней политикой и экономической ситуацией провести рекордную по масштабам акцию, привлечь не только оппозиционно настроенных граждан, но и тех, кто не согласен с введением «декрета о тунеядстве», а сейчас это довольно актуальная и обсуждаемая тема среди белоруссов. Этот декрет обязал неработающих трудоспособных граждан Белоруссии ежегодно уплачивать сбор, размер которого превышает 200 долларов и составляет примерно половину средней зарплаты по стране.

При этом оппозиция в Минске в эту субботу осталась фактически обезглавлена: в ходе серии митингов в разных городах страны были задержаны более 300 человек, в числе которых и лидеры оппозиции. По информации местных СМИ, накануне Дня воли был задержан политик Владимир Некляев, баллотировавшийся в президенты на прошлых выборах, а следом перестал выходить на связь и ярый оппозиционер Николай Статкевич, оба они были инициаторами субботнего марша.

В результате собравшиеся в центре Минска недовольные граждане не имели ни конкретной цели, ни лидеров, которые бы повели их ха собой, в итоге они двигались по центральным улицам города, наиболее активных задерживала милиция, а новых участников не пускали в зону протеста, даже ближайшие станции метро временно перестали обслуживать пассажиров. Те, кто не попал в центр акции, начинали проводить ее там, где находились, они выкрикивали «Позор!», «Свободу!», требовали отставки Лукашенко и иначе выражали свое недовольство ситуацией в стране.

По информации белорусских правозащитников из центра «Весна», во время субботней акции были задержаны сотни людей, некоторых отпустили без составления протоколов, в отношении других были возбуждены дела об административном правонарушении за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Еще накануне этих событий стала активно обсуждаться версия «Минского Майдана», который мог развиться по тому же сценарию, что три года назад был в Киеве и привел к госперевороту в стране, а затем — к гражданской войне. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что нельзя допустить дестабилизацию обстановки по украинскому сценарию. Ранее, во вторник, он выступил с заявлением о том, что были задержаны боевики, готовившие провокацию с применением оружия. Он заявил о более двух десятков экстремистов, которые тренировались под Бобруйском и Осиповичами: «Остальные лагеря — на Украине, в Литве или Польше — не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву», — добавил президент, и эти его слова тогда задели литовские и украинские власти. Первые назвали их «высосанными из пальца», а украинское посольство восприняло это как оскорбление чести и достоинства своих граждан.

Также на этой неделе сообщалось и о других угрозах национальной безопасности Белоруссии. Например, о джипе, который нарушил украинско-белорусскую границу и двигался в направлении Белоруссии, он был задержан пограничниками, а внутри оказалось оружие и взрывчатка, злоумышленников задержали. Также была информация о самолете, который направлялся из Армении в Европу транзитом через Белоруссию, в его багажном отделении было зафиксировано превышение уровня радиации, но документы оказались в порядке, и самолет продолжил маршрут.

При этом у некоторых политологов, оппозиционеров и журналистов были подозрения в достоверности заявлений Лукашенко, в частности, высказывалось мнение, что власти пытаются выдать за экстремистов тех самых тунеядцев. Однако позже информацию о задержании боевиков официально подтвердило КГБ Белоруссии. Оно сообщило о том, что по итогам серии рейдов удалось задержать 26 активистов движений «Белый легион» и «Молодой фронт», в отношении которых возбуждено уголовное дело. Эти движения были широко известны в 1990-х годах, когда их участники устраивали протестные акции на улицах Белоруссии. Предположительно, теперь эти люди планировали совершить госпереворот при поддержке украинских боевиков, передает русская служба BBC. Примерно так все начиналось и в 2014 году в Киеве, тогда протестная акция в считанные часы переросла в открытое противостояние недовольных с представителями власти.

Кроме того, в субботу в сети появились скриншоты переписки замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы с народным депутатом от Блока Петра Порошенко Алексеем Гончаренко. В диалоге, достоверность которого не подтверждена, обсуждается направление украинских националистов, участвовавших в антитеррористической операции на юго-востоке Украины, в Белоруссию на День воли. Такой поворот, в том случае, если подобный диалог действительно имел место, свидетельствует в пользу причастности Украины к расшатыванию ситуации в Белоруссии, и можно предположить, что все идет к Минскому майдану, который меньше всего нужен нынешнему руководству страны.

Стоит отметить, что для Белоруссии не характерны такие масштабные протесты, хотя время от времени по стране и возникают вспышки недовольства. Сейчас население недовольно внутренней политикой и ухудшением ситуации в экономике и открыто говорит об этом, призывая бессменного лидера покинуть свой пост. Нестабильное положение президента усложняет и внешнеполитическая ситуация. С начала этого года Лукашенко успел серьезно усугубить отношения с Россией.

Теперь и Евросоюз выражает недовольство действиями Минска: там считают, что субботние массовые задержания не соответствуют взятым Белоруссией обязательствам по демократизации, а ЕС намерен строить отношения с ней как раз на основании соблюдения основополагающих прав принципа верховенства права, передает РИА Новости.