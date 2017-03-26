Страны-лидеры по добыче нефти уверенно снижают объемы добычи в соответствии с достигнутым ранее соглашением. В субботу, на заседании комитета по мониторингу за ходом выполнения условий этого соглашения в Кувейте министр энергетики России Александр Новак рассказал, что к концу февраля члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и еще ряд нефтедобывающих стран, практически выполнили все условия, передает ТАСС.

По словам министра, процент исполнения соглашения по итогам прошлого месяца составил 94%, и уже скоро этот показатель может достичь 100%. Россия пока сократила добычу на 185 тысяч баррелей в сутки относительно показателей октября прошлого года, в планах — сокращение на 300 тысяч баррелей к концу апреля. Таким образом на текущий момент РФ выполнила свою часть соглашения на 61%.

При этом страны ОПЕК уже перевыполнили план. Как рассказал министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук, сейчас члены организации уже выполнили соглашение на 106%, хотя не стремились к таким показателям. В соглашении участвуют 11 стран, добывающих нефть и не входящих в ОПЕК, и Россия в их числе. С начала этого года они должны сократить общую добычу на 560 тысяч баррелей в сутки, и больше половины приходится на Россию.

Изначально планировалось, что это соглашение будет действовать в течение первого полугодия, но есть вероятность, что оно будет продлено. Например, Ирак, который является вторым в мире по добыче нефти, готов поддержать любые решения ОПЕК, направленные на стабилизацию ситуации на рынке и снижение волатильности, в том числе и на продление действия соглашения. Ранее с такой инициативой выступил министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа, по мнению которого целесообразно было бы продлить действие соглашения еще на 3-4 месяца.

Решение по этому вопросу будет приниматься на заседании 25 мая, за неделю до окончания действия договоренностей. Накануне этого состоится еще одно, уже третье заседание мониторингового комитета: министры энергетики обсудят достигнутые результаты и дадут итоговую оценку исполнению договоренностей.

В ходе визита в Кувейт Александр Новак также дал интервью местному изданию, в котором озвучил свои предположения о дальнейшем развитии рынка нефти, по его мнению, потребление в этом году будет расти: «Средний показатель роста спроса считается одним из важнейших факторов, которые влияют на нефтяной рынок. Мы ожидаем, что потребление в текущем году вырастет не менее, чем на 1,2-1,3 миллиона баррелей в день. При этом комплексный анализ ситуации показывает, что наращивание добычи сланцевой нефти в контексте растущего спроса и других факторов является лишь одним из элементов общей картины», — цитирует Новака РИА Новости.

Министр также отметил, что российский нефтяной сектор стабилен, стоимость геологоразведочных работ на отечественных месторождениях очень низкая и сопоставима разве что с уровнем в странах Персидского залива. Поэтому российский нефтяной сектор не опасается конкуренции с производителями сланцевой нефти.

Напомним, что осенью прошлого года ОПЕК решила сокращать уровень добычи нефти, начиная с января 2017 года. За последние восемь лет это первое подобное решение, которое тяжело далось картелю, ему предшествовало длительное обсуждение всех нюансов, которое проходило в несколько этапов. Цель соглашения — достижение совокупной добычи на уровне 32,5 миллионов баррелей в сутки, для этого экспортеры нефти должны снизить добычу в общей сложности на 1,164 миллиона баррелей в сутки. Позже к соглашению присоединилась Россия и еще десять стран, не входящих в картель, на них пришлось сокращение в объеме 600 тысяч баррелей в сутки.

Это соглашение сильно повлияло на рынок нефти: цена за баррель подскочила до максимума, когда российский президент Владимир Путин поддержал инициативу по ограничению производства нефти. После этого нефть стабилизировалась на уровне 50-57 долларов за баррель, тогда как на этапе обсуждения она колебалась в районе 45-47 долларов. Это соглашение оказалось очень выгодным не только для ОПЕК, но и для России: в феврале Новак оценил эту выгоду для российской экономики в 1,5 триллиона рублей, а российские нефтедобывающие компании могут получить дополнительную прибыль в 700 миллиардов рублей, что многократно компенсирует потери от сокращения добычи.