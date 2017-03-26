Китайские археологи нашли сокровища Чжан Сяньчжуна, предводителя повстанческой армии XVII века, известного под прозвищем Желтый тигр.

Находка была сделана при исследовании кораблекрушения на реке Миньцзян, у города Мейшань в провинции Сычуань на юго-западе Китая. На борту корабля, затонувшего 1646 году, оказалось более десяти тысяч золотых, серебряных и бронзовых монет, слитки, драгоценные камни, изделия из золота, оружие. Находки в прекрасном состоянии, и на слитках можно прочитать выгравированный титул, присвоенный Чжан Сяньчжуном.

Золотая монета

Один из участников археологических работ демонстрирует находку

В последние годы династии Мин Китаю приходилось отбиваться сразу от нескольких противников. На севере на столицу наступали войска маньчжуров, а также повстанцы под руководством Ли Цзычэна. На юге, в провинции Хугуан (современные Хубэй и Хунань) действовала другая крестьянская армия, которой командовал Чжан Сяньчжун. У предводителей повстанцев были основания мечтать о полном захвате власти в стране. Ведь и основатель династии Мин в XIV веке был бедным крестьянином, а потом - полководцем в армии восставших.

Полководец южной повстанческой армии Чжан Сяньчжун с детства носил прозвище Желтый тигр из-за желтоватого оттенка кожи и выступающей, как говорят в Китае, “тигриной”, нижней челюсти. Он родился в бедной семье в уезде Динбянь провинции Шэньси. Поступив на военную службу, он через некоторое время был приговорен к смертной казни за дисциплинарные нарушения, но офицер, впечатленный мощным телосложением Чжан Сяньчжуна решил его помиловать. В 1630 году Чжан Сяньчжун дезертировал из армии и присоединился к одной из групп восставших крестьян в уезде Мичжи провинции Шэньси. Он быстро стал предводителем повстанцев и присвоил себе первый титул Баду-ван («Восьмой князь»). Его отряд скрывался в горных районах Шэньси, совершая периодические нападения на города и поместья.

Настичь их было трудно. Исчезая в одном месте, они появлялись в другом. В 1631 и 1638 годах правительственные войска наносили Чжан Сяньчжуну поражения, но он отступал, пополнял свое войско мятежными крестьянами и вновь наносил удар. В 1635 году его силы объединились с армией Ли Цзычэна и разорили провинции Хэнань и Аньхой, спалив храм предков династии Мин в Чжуду. После этого объединенная повстанческая армия разделилась. Ли Цзычэн отправился на север Китая, Чжан Сяньчжун на юг.

К 1637 силы Чжан Сяньчжуна насчитывали 300 тысяч человек. Он воевал, то успешно, дойдя почти до Нанкина, то терпя поражение и отступая. Однажды ему пришлось даже заключить мир с верховным главнокомандующим династии Мин Сюн Венчаном. Договор предусматривал, что войска Чжан Сяньчжуна войду в состав армии Мин, а сам он сохранит над ними командование. Но продлилось это недолго, и вскоре он вновь воевал с императорскими войсками.

В 1641 году Чжан Сяньчжун взял города Учан и Чанша, а в 1644 году успешно завоевал провинцию Сычуань. Он объявил о создании на подконтрольной территории нового государства Дасиго («Великое государство Запада») и сделал своей столицей город Чэнду, переименовав его в Сицзин («Столица Запада»). Чжан Сяньчжун начал создавать собственную гражданскую администрацию. Согласно рассказу португальского иезуита Габриэля Магеллана, который вместе с другим иезуитом Лодовико Бульо был вынужден служить у Чжан Сяньчжуна астрологом, «он начал свое правление с такой щедростью, справедливостью и великолепием, что привлек все сердца многих чиновников, известных как в военных, так и в гражданских делах, которые оставили свой страх, покинули укрытия и поступили к нему на службу».

Династия Мин не могла выслать сильные войска против Чжан Сяньчжуна, так как они требовались в окрестностях Пекина. В том же 1644 году в Пекин вошел с 400-тысячной армией Ли Цзычэн, объявивший себя первым императором новой династии Шунь. Последний император династии Мин Чунчжэнь убил нескольких своих дочерей и наложниц, чтобы те не попали в руки повстанцев, и повесился на горе Цзиншань к северу от императорского дворца. Тогда китайский полководец У Саньгуй заключил союз с маньчжурским князем Доргонем и позволил войскам маньчжуров беспрепятственно пройти к Пекину. У крепости Шаньхайгуань, возле одного проходов в Великой Китайской стене, объединенные силы У Саньгуя и Доргоня разбили армию повстанцев. Затем они двинулись на Пекин. Ли Цзычэн бежал, маньчжурско-китайская армия заняла город, затем отправилась в погоню за Ли Цзычэном. Он был разбит еще в одной битве и в 1645 году погиб. В Пекине установилась маньчжурская династия Цин. И лишь после всех этих событий у властей дошли руки до Чжан Сяньчжуна и его государства Дасиго.

В 1647 году войска династии Цинь отправились покорять Дасиго. Чжан Сяньчжун тем временем пытался жестокими репрессивными мерами держать в подчинении жителей своего государства. Он объявил, что многие его подданные вступили в сговор с неприятелем, и начал массовые казни. Большая часть чиновников его правительства также были казнены или покончили с собой. По дошедшим до нас свидетельствам, войска Чжан Сяньчжуна после массовых убийств оставляли пирамиды отрезанных голов, рук, носов и ушей. Согласно одному рассказу, однажды он объявил о возрождении обычая государственного экзамена для получения должностей, но сделал это только для того, чтобы истребить всех кандидатов, съехавшихся в его столицу в количестве нескольких тысяч.

Казни, а также последовавшие вскоре голод и эпидемия привели к тому, что провинция Сычуань обезлюдела. Официальный историк династии Мин – Мин Ши – называет число 600 миллионов убитых, но это явное преувеличение, так как все население Китая того времени не превышало 150 миллионов. Согласно оценке современного историка, в Сычуани за время правления Чжан Сяньчжуна погибла примерно треть из трехмиллионного населения. Многие жители в страхе бежали из «Великого Западного государства». В итоге, если последняя перепись династии Мин в 1578 году насчитала в Сычуани 3 102 073 человека, то к 1661 году в провинции насчитали лишь 16 096 взрослых мужчин. Чэнду превратился в опустевший город, на улицах которого можно было встретить пришедших из окрестных лесов тигров. Правда, некоторые историки считают, что число жертв Чжан Сяньчжуна сильно преувеличено пропагандой династии Цин.

Узнав о приближении армии врагов, Чжан Сяньчжун вышел им навстречу, рассчитывая присоединить к своему государству еще и провинцию Шэньси. При первой встрече с противником он был убит стрелой маньчжурского лучника. Вскоре армия Великого Западного государства была разбита, а остатки ее бежали на юг, где продолжили воевать с маньчжурами, встав на сторону наследников династии Мин, пока еще контролировавших южные провинции.

Легенда о затонувшем корабле с сокровищами Чжан Сяньчжуна была известна в провинции Сычуань. Проверить ее решил один из местных жителей. Он погрузился на дно реки с аквалангом, и ему действительно повезло разыскать следы корабля. На глубине чуть более трех метров он увидел золотого тигра. Когда ныряльщик извлек его, оказалось, что тигр представляет собой фигурную ручку золотой печати с выгравированной надписью «Великий полководец Юнчана» – одним из титулов Чжан Сяньчжуна. После этого он извлек несколько золотых и серебряных слитков, монет и других изделий. Он продал находки подпольному коллекционеру за 13 600 000 юаней (около 2 млн. долларов).

Когда ценные находки стали в изобилии появляться на черном рынке, на это обратила внимание китайская полиция. Она задержала осенью 2016 года десять групп черных археологов и 70 перекупщиков старинных артефактов. Тогда стало известно, что находки происходят со дна реки, и за дело взялись профессиональные археологи.

Золотая печать в разобранном виде

Работы были начаты в январе этого года, когда уровень воды в реке спал. Воду откачивали, но прежде, чем добраться до сокровищ, археологом пришлось раскопать грунт на пять метров ниже уровня русла. Там за два месяца они нашли более 10 тысяч предметов. Надписи указывают, что некоторые из них были военной добычей Чжан Сяньчжуна, а другие были изготовлены в Сычуани во время его правления. Археологи нашли даже упоминавшееся в циньских хрониках хранилище для ценностей, которое было в ходу при Чжан Сяньчжуне: расщепленный пополам ствол дерева, выдоблбленный изнутри и заполненный слитками, а затем соединенный железными обручами.

Ствол дерева, приспособленный для хранения ценностей

Историки говорят, что перед наступлением армии династии Цин Чжан Сяньчжун решил вывезти из Сычуани свою казну, погрузив ее на корабли. Таких кораблей, согласно хроникам, было ровно тысяча. Находка в реке Миньцзян подтверждает, что такая эвакуация действительно проводилась. Затонувший корабль успел пройти по реке только около 80 километров от города Чэнду.

«Найденные предметы чрезвычайно ценны для науки, истории и искусства. Они имеют большое значение для исследования политической, экономической, военной и социальной жизни династии Мин », – говорит археолог из Пекинского университета Ли Боцянь. Раскопки на реке продлятся до апреля. Археологи рассчитывают найти еще немало сокровищ Чжан Сяньчжуна.