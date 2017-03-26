В субботу стало известно, что США ввели санкции против восьми российских предприятий оборонного-промышленного комплекса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя государственного департамента Штатов, новые ограничения были введены в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающимся Сирии, Ирана и КНДР.

Решение о введении санкций стало «результатом регулярно проводимой оценки действий, как того требует данное законодательство», сообщил источник агентства. Также, по его словам, новые ограничения не имеют отношения к антироссийским санкциям более широкого действия, которые были введены три года назад после присоединения Крыма к России.

На этот раз под санкции американского правительства попали госкомпания «Росборонэкспорт», объединение «Авиаэкспорт», НПО «Конструкторское бюро машиностроения» и «Базальт», Ульяновский институт гражданской авиации, Уральский тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина и 150-й Авиационно-ремонтный завод. Всего под новые американские санкции попали 30 юридических и физических лиц из 10 стран, в их числе Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщается на сайте госдепартамента США, в силу они вступили 21 марта, а официальное уведомление об этом было опубликовано в пятницу, 24 марта.

В России на действия США отреагировали немедленно. МИД РФ в лице официального представителя Марии Захаровой выразил разочарование. На официальной странице ведомства в Facebook в рубрике #МнениеМ.Захаровой она заявила, что решение администрации США вызывает недоумение и разочарование. При этом, по ее словам, никаких серьезных проблем эта новая порция санкций России не принесет, но она отметила, что США не стали озвучивать причины, ограничившись ссылкой на свое законодательство, которое запрещает им сотрудничать с Ираном и Сирией.

«Данный шаг совершенно не стыкуется со звучащими из Вашингтона заявлениями о приоритетности борьбы с терроризмом, в том числе свившим гнездо на сирийской территории. Наоборот, полностью противоречит такой установке, подрывает перспективы налаживания широкого многостороннего взаимодействия в целях разгрома ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации) и прочих террористических группировок, угрожающих всем странам, включая США», — считает Захарова. Она добавила, что официальный Вашингтон снова идет на поводу у тех, «кто сделал своим основным занятием последовательное разрушение российско-американского сотрудничества». «Эти деятели давно ищут врагов не там, где они реально существуют. Интересам безопасности США подобный подход явно не отвечает», — заключила официальный представитель МИД РФ.

За этим последовали и другие мнения и версии возможных причин такого решения Штатов. Например, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что дело не в российско-американских отношениях, а в разделе рынка оборонной промышленности: «Россию, попросту говоря, хотят подвинуть с этого рынка, оттеснить», — считает Джабаров. По его мнению, эти санкции не сильно отразятся на России, так как сотрудничество по военно-промышленному направлению с США не столь тесное, и попавшие под санкции предприятия продолжат функционировать в нормальном режиме.

В госкорпорации Ростех, куда входят сразу четыре компании, в отношении которых введены санкции США («Рособоронэкспорт», НПО «Базальт», 150-й авиаремонтный завод и Конструкторское бюро машиностроения) рассказали и о преимуществах, которые дали американские санкции: «Мы давно живем в режиме санкций, они давно стали для нас, скорее, дополнительным импульсом к развитию целого ряда новых технологий, выходу на новые рынки», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы госкорпорации.

В Госдуме более резко отреагировали на действия США. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал мнение, что, несмотря на приход к власти в США, антироссийская политика Вашингтона продолжается. «Запад действует в рамках той антироссийской линии, которую он сформировал, и эти действия означают, что пока линия Трампа, которая была обозначена в предвыборной период в отношении улучшения взаимоотношений с РФ, пока не реализуется», — заявил он РИА Новости.

Пользователи социальных сетей сомневаются, что эти санкции могут навредить России и отечественной военной промышленности. «Санкции в основном против авиапрома и всем, что с ним связано. Это только на пользу России. Быстрее свое создавать начнут. Не будут средства за границу гнать, а больше будут в развитие своей промышленности вкладывать», — уверена Элеонора Трубчанникова. «Остается только одно - наблюдать строительство железного занавеса с той стороны и заниматься своими делами», — считает Игорь Игнатьев.

В то же время есть и те, кто возмущены отсутствием ответных мер со стороны России: «А ответ будет или будем опять разочаровываться и огорчаться?!» — пишет, например, Лика Матвеева.