Под знаком желтой уточки

26 марта в российских городах прошли антикоррупционные митинги под лозунгом «Он нам не Димон». После выхода фильма Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной империи» премьера Дмитрия Медведева участники митингов потребовали расследовать изложенные в фильме обвинения.

По словам Навального, митинги должны были пройти в 84 городах России. Однако получить официальные разрешения на проведение мероприятий удалось примерно в 20 городах.

Акция протеста стартовала на востоке страны и в Сибири – в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Барнауле, Кемерово, Новосибирске, Томске, Омске, Иркутске.

Практически сразу появились сообщения о задержаниях участников митингов. В Южно-Сахалинске задержали по меньшей мере девять участников митинга, в том числе одного из организаторов. Несколько человек задержали во Владивостоке, причем после доставки задержанных в РОВД несколько сотен человек устроили пикет у здания.

Задержаниями отметились и полицейские в Самаре. По данным «Росбалта», задержаны 11 человек, причем одна из задержанных заявила, что вынуждена будет обратиться в травмпункт – после жестокого задержания у девушки болят рука и нога.

Задержание на антитеррористическом митинге Фото: Мария Решетникова

Между тем в Санкт-Петербурге полицейские поначалу не препятствовали участникам митинга на Марсовом поле, несмотря на то, что он не был согласован с властями города в соответствии с требованиями законодательства о проведении массовых мероприятий. Затем появились сообщения, что незадолго до начала митинга были задержаны два активиста.

Одновременно с антикоррупционным митингом в Петербурге прошла акция сторонников Национально-освободительного движения в поддержку президента Путина. «Нодовцы» вышли с плакатами о годовщине присоединения Крыма к России. Ведущая мероприятия призвала участников антикоррупционного митинга вступать в НОД.

Участники митингов в разных городах вышли не только с плакатами, но и желтыми уточками – символом антикоррупционных расследований ФБК, который стал таковым после публикации Фондом Навального в сентябре 2016 года видео с «секретной дачей» Медведева в Плесе, которая стоит, по утверждению авторов ролика, не менее 25-30 млрд рублей.

Для сравнения – «у нас» и «у них» – Навальный напомнил о «британском утином скандале», когда в 2009 году член британского парламента от партии консерваторов сэр Питер Виггерс попытался включить в свои депутатские расходы 30 000 фунтов, которые он потратил на уход за своим садом, и — отдельным пунктом — 1645 фунтов на плавучий домик для утки: «Ничего у сэра Питера не вышло, деньги ему не компенсировали. И вообще он пожалел, что попробовал. Его эту заявку увидели журналисты и разразился такой скандал, что всех депутатов затрясло».

А у нас – «Отличная тема. Красивые картинки. Траффик. Клики. Интересно. Общественно-полезно. А все равно никто ничего не делает». Тем не менее, надеется Навальный, «в прекрасной России Будущего казус утиного домика будет разрешаться как в Британии, а не как сейчас у нас».

Между тем, полицейские задержали всех сотрудников ФБК. Против одного из них, Леонида Волкова, возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).