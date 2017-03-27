Смена руководства внутриполитического блока Администрации президента и Государственной Думы привела к неожиданному результату: на Охотном Ряду жалуются, что теперь сложно «достучаться» до Старой площади. Об этом в понедельник пишут «Ведомости».

Лидер ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев рассказал, что у оппозиционных фракций сейчас нет никакого контакта с администрацией президента. «Я вам так скажу: ни у кого из парламентских партий сейчас нет диалога», — заявил он.

Игорь Лебедев ldpr.ru

Зампред фракции «Справедливая Россия» Александр Бурков признался, что «партии даже не знают к кому идти», хотя в регионах уже начались «предвыборные перегибы и проблемы с губернаторами». При прежнем руководстве АП, рассказал он, всегда можно было поговорить с начальником управления внутренней политики (УВП) Татьяной Вороновой, которая помогала улаживать политические конфликты (сейчас она возглавила аппарат Госдумы), за законопроектную работу отвечал заместитель начальника УВП Радий Хабиров (он возглавил Красногорск), за работу с прессой — Тимур Прокопенко. Сейчас же, насколько известно Буркову, в администрацию очень редко зовут даже лидеров фракций.

Заместитель председателя фракции КПРФ Дмитрий Новиков отказался комментировать эту тему, но «человек, близкий к руководству КПРФ» объяснил, что у ЛДПР и СР раньше действительно были тесные контакты с АП. «Но общения с УВП действительно стало меньше. На нас это особо не сказывается, так как оно было ранее более объемным не по инициативе КПРФ», — отметил он.

Встреча Владимира Путина с руководителями парламентских фракций. Июль 2016 kremlin.ru

При этом вполне вероятно, что проблемы с коммуникацией между двумя структурами возникли из-за того, что в Управлении внутренней политики с декабря 2016 года просто нет заместителя начальника, ответственного за связи с Федеральным собранием. По информации «Ведомостей» на этот пост претендует депутат от «Единой России» Сергей Железняк, но пока его назначение не оформлено.

Опрошенные изданием политологи, впрочем, не слишком удивлены «замораживанием» контактов между Думой и Администрацией президента. В период между парламентскими выборами есть четыре сферы, где возможно плотное взаимодействие между администрацией президента и парламентом: региональные выборы, законотворчество, «удержание руки на пульсе социальных протестных настроений» и кадровая работа, уверен политолог Александр Пожалов. Если внутриполитический блок АП действует проектно, то в проекте «выборы президента с результатом 70/70» (70% явки и 70% за Владимира Путина) пока нет места для оппозиционных партий, а основное внимание уделяется технологическим мерам по повышению явки и смене региональных элит под предлогом того, что недовольство губернатором может привести к нежеланию прийти на выборы.

Антикоррупционный митинг в Мурманске 26 марта 2017 twitter.com/navalny

В итоге актуальным для Кремля остается только работа с социальным протестом в регионах, где нарастают протестные настроения и акции, связанные с платежами за ЖКХ, задержками зарплат и отменой некоторых льгот, говорит Пожалов. И тут парламентская оппозиция может помочь перенаправить недовольство на тех губернаторов, которых Кремль и так хотел бы досрочно отправить в отставку.