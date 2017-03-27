The Economist обсуждает «юбилей Европы». 25 марта 1957 г. шесть европейских стран подписали в Риме договор, создав тем самым своего рода международный клуб. Впоследствии этот клуб развивался и рос, что привело к формированию объединения, получившего название «Евросоюз». Первоначальной целью создания клуба было обеспечения мирных отношений в регионе. Однако в дальнейшем это привело также к созданию единого рынка и зоны единой валюты.

При всём этом прогрессе, пишет автор одного из материалов, европейский проект сейчас столкнулся с серьезными проблемами – как внешними, так и внутренними. Изнутри его подтачивает кризис еврозоны, последствия экономического кризиса и проистекающая из этого популярность евроскептиков. Самым серьезным внутренним потрясением стало решение Британии отделиться от ЕС.

В числе внешних угроз автор упоминает миграционный кризис, который сейчас несколько смягчился, но в основном за счет не очень выгодной сделки с Турцией. Также он упоминает «российскую угрозу» и стратегию американского президента Дональда Трампа, который скептически относится к НАТО и европейскому проекту. Одновременное давление изнутри и снаружи делает европейский проект особенно уязвимым.

Автомобили НАТО застряли во время европейских учений

Евроэнтузиасты в массе своей реагируют на вызовы шаблонным способом – призывают к большему объединению и централизации. Это, по их мнению, необходимо в интересах укрепления еврозоны, а также для противостояния внешним оппонентам в лице России и США. Однако общественное мнение сейчас не на их стороне. Аналогичным образом и правительства не стремятся к дальнейшему слиянию. Гораздо более перспективным подходом автор считает сохранение имеющегося единства при увеличении гибкости.

В другом материале в The Economist автор обсуждает европейский популизм, набравший к шестидесятой годовщине большое влияние. Будущее европейского проекта зависит во многом от политики стран-участниц. А политика, в свою очередь, зависит от новых тенденций, выявляющихся в свете выборов, которые в этом году проходят во многих европейских странах.

15 марта состоялись выборы в Нидерландах. Евроскептик Герт Вилдерс там проиграл и даже получил меньше голосов, чем ожидалось, однако его партия всё же получила мандаты. Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, скорее всего, не победит на выборах, но с большой вероятностью пройдет во второй раунд. В сентябре состоятся выборы в Германии, где популистская партия «Альтернатива для Германии» может впервые пройти в бундестаг. В Италии нарастает полемика о том, стоит ли ей оставаться в еврозоне.

Таким образом, нельзя сказать, чтобы популизм одержал в ЕС решительную победу, однако необходимо признать, что сейчас эти тенденции будут в большей степени, чем раньше, влиять на принятие решений.

По мнению автора, главная задача сейчас в том, чтобы полностью переосмыслить европейски проект. Как и комментатор в предыдущем материале, он призывает к увеличению гибкости, потому что насаждение единых ригидных правил для всех участников к добру не приводит. Кроме того, по итогам последних событий общественные настроения не располагают к тому, чтобы проводить политику дальнейшей консолидации.

Изготовление флага Евросоюза

В качестве главных аргументов в пользу необходимости нового подхода автор приводит три наблюдения. Во-первых, после решения Британии выйти из ЕС мало у кого из участников остался энтузиазм по поводу идеи дальнейшей политической и экономической интеграции. Во-вторых, оставшиеся 27 участников интегрированы в ЕС самыми разными способами. Все имеют доступ к единому рынку. 26 образуют между собой банковский союз. 21 страна входит в НАТО. 19 относятся к зоне единой валюты. Это значит, что соотношения принципиально различны. В-третьих, на самом деле к Европе относятся не 27 стран, а 48, и между всеми этими странами так или иначе существуют отношения, которые нужно учитывать и развивать