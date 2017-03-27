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27 марта 2017, 06:39
акции протеста Белоруссия Великобритания дети Иран Марин Ле Пен Россия США Центробанк
Илья Карпюк

Заголовки утра. 27 марта

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Промышленности обещаны рост и господдержка»: Минпромторг подвел итоги года импортозамещения.

«Бухгалтеру РФБ засчитали сделку с правосудием»: индивидуальная предпринимательница получила три с половиной года колонии.

РБК в статье «Ставка на улучшение» пишет о том, почему ЦБ снизил ключевую ставку и допустил ее уменьшение в перспективе.

Почему в Белоруссии жестко разогнали акцию оппозиции, описывается в статье «По старому стилю».

В статье «Задержались на гуляньях» описываются акции протеста, которые прошли во многих городах России.

Стоит ли пользоваться ботами для инвесторов, написано в статье «Программа для вложений».

«Известия»: «В России собираются запретить суррогатное материнство». Сегодня в Госдуму внесут законопроект, который не позволит женщинам вынашивать чужих детей.

«Темпы выдачи ипотеки замедлятся почти вдвое»: драйвером рынка в этом году станет Санкт-Петербург.

«Правозащитников уравняли в правах»: общественно-наблюдательные комиссии могут получить право дополнительного набора сотрудников.

«Газета.ru» в статье «Между США и Россией тает лед» пишет о том, как ВМС США исследуют скорость таяния льдов Арктики.

«Иран накажет США санкциями»: Иран вводит санкции в отношении 15 американских компаний.

The Economist: «Выбор Китая. Гонконг назвал нового лидера» (China’s choice: Hong Kong names a new leader). Администрацию должна возглавить Кэрри Лам, но автор сомневается, что это назначение поможет решить наболевшие проблемы.

«Болгарский материализм: Болгарские выборы едва ли поспособствуют сокращению коррупции» (Bulgar materialism: Bulgaria’s election is unlikely to do much to clean up corruption). Новая антикоррупционная партия вызывает в обществе энтузиазм. Но ей, вероятно, будет трудно получить мандаты.

Bloomberg: «Партия Меркель получила большинство голосов в земельном опросе» (Merkel's Party Wins Most Votes in State Poll). Партия канцлера Германии Ангелы Меркель с легкостью получает большинство голосов, согласно опросу в земле Саар. Это говорит о том, что у набирающих популярность социал-демократов на выборах будет серьезный конкурент.

«Ле Пен пообещала действовать осторожно и не допускать хаоса, чтобы понравиться французским избирателям» (Le Pen Pledges Careful Steps, No Chaos to Appease French Voters). Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пытается привлечь к себе избирательские симпатии, заверяя, что не собирается исполнять свою сепаратистскую по отношению к ЕС программу с места в карьер и не допустит хаоса.

The Wall Street Journal: «Тысячи в России протестуют против коррупции» (Thousands Across Russia Protest Corruption). Демонстрации против коррупции прошли в городах по всей России.

«У республиканцев, возможно, будет еще одна схватка — по поводу пересмотра налогообложения» (Republicans Could Have Another Fight Over Tax Overhaul). После битвы между республиканцами по поводу законопроекта о медицинском страховании партия переходит к, казалось бы, более простой задаче — переписыванию американского налогового кодекса. Но и здесь вероятна внутрипартийная конфронтация.

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