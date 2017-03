«Промышленности обещаны рост и господдержка»: Минпромторг подвел итоги года импортозамещения.

«Бухгалтеру РФБ засчитали сделку с правосудием»: индивидуальная предпринимательница получила три с половиной года колонии.

РБК в статье «Ставка на улучшение» пишет о том, почему ЦБ снизил ключевую ставку и допустил ее уменьшение в перспективе.

Почему в Белоруссии жестко разогнали акцию оппозиции, описывается в статье «По старому стилю».

В статье «Задержались на гуляньях» описываются акции протеста, которые прошли во многих городах России.

Стоит ли пользоваться ботами для инвесторов, написано в статье «Программа для вложений».

«Известия»: «В России собираются запретить суррогатное материнство». Сегодня в Госдуму внесут законопроект, который не позволит женщинам вынашивать чужих детей.

«Темпы выдачи ипотеки замедлятся почти вдвое»: драйвером рынка в этом году станет Санкт-Петербург.

«Правозащитников уравняли в правах»: общественно-наблюдательные комиссии могут получить право дополнительного набора сотрудников.

«Газета.ru» в статье «Между США и Россией тает лед» пишет о том, как ВМС США исследуют скорость таяния льдов Арктики.

«Иран накажет США санкциями»: Иран вводит санкции в отношении 15 американских компаний.

The Economist: «Выбор Китая. Гонконг назвал нового лидера» (China’s choice: Hong Kong names a new leader). Администрацию должна возглавить Кэрри Лам, но автор сомневается, что это назначение поможет решить наболевшие проблемы.

«Болгарский материализм: Болгарские выборы едва ли поспособствуют сокращению коррупции» (Bulgar materialism: Bulgaria’s election is unlikely to do much to clean up corruption). Новая антикоррупционная партия вызывает в обществе энтузиазм. Но ей, вероятно, будет трудно получить мандаты.

Bloomberg: «Партия Меркель получила большинство голосов в земельном опросе» (Merkel's Party Wins Most Votes in State Poll). Партия канцлера Германии Ангелы Меркель с легкостью получает большинство голосов, согласно опросу в земле Саар. Это говорит о том, что у набирающих популярность социал-демократов на выборах будет серьезный конкурент.

«Ле Пен пообещала действовать осторожно и не допускать хаоса, чтобы понравиться французским избирателям» (Le Pen Pledges Careful Steps, No Chaos to Appease French Voters). Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пытается привлечь к себе избирательские симпатии, заверяя, что не собирается исполнять свою сепаратистскую по отношению к ЕС программу с места в карьер и не допустит хаоса.

The Wall Street Journal: «Тысячи в России протестуют против коррупции» (Thousands Across Russia Protest Corruption). Демонстрации против коррупции прошли в городах по всей России.

«У республиканцев, возможно, будет еще одна схватка — по поводу пересмотра налогообложения» (Republicans Could Have Another Fight Over Tax Overhaul). После битвы между республиканцами по поводу законопроекта о медицинском страховании партия переходит к, казалось бы, более простой задаче — переписыванию американского налогового кодекса. Но и здесь вероятна внутрипартийная конфронтация.