Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен: подросткам, которые участвовали в митингах 26 марта, обещали деньги в случае задержания. «Есть определенные подтверждения тому», — сказал Песков, правда, без конкретики.

Есть надежда, что Песков не считал целевой аудиторией своего заявления тех самых подростков — учеников старшей школы, техникумов и первых курсов вузов — просто потому, что они ему точно не поверят.

Конечно, не Песков определяет способы коммуникации с различным стратами общества, в том числе для этого существует Управление внутренней политики. Но обвинение тысяч вышедших на улицу подростков в продажности, конечно, не лучшее начало для диалога с теми, кто скоро, возможно, будет задавать тон в уличной политике.