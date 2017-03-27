Видео дня. Кадыров и Галустян пригрозили НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с пародирующим его экс-кэвээнщиком Михаилом Галустяном и резидентом Comedy Club Дмитрием Грачевым (который обычно изображает Владимира Путина) сняли видеообращение к НАТО. Так они отреагировали на доклад исследовательского центра НАТО Stratcom, в котором говорилось, что юмористические передачи на российском телевидении, в том числе, КВН, являются инструментами пропаганды Кремля.

Сначала Галустян в типичной кадыровской манере обвиняет экспертов НАТО в провокации, а затем Грачев-Путин говорит, что «дойдет до главного». «Вишенкой на торте» становится появление самого Кадырова, который обещает «дойти до главного» самостоятельно.