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27 марта 2017, 18:44
градостроительство Московская область
Илья Гращенков

Красногорск как мертвая территория

Строительство в Красногрске
Строительство в Красногрске

В подмосковном Красногорске по решению областных властей могут ограничить строительство высотных жилых домов. Ожидается, что соответствующий генплан губернатору Андрею Воробьеву представят к лету.

О разработке плана журналистам газеты «Коммерсантъ» сообщили девелоперы. При этом партнер «Химки Групп» Дмитрий Котровский заявил изданию, что новые ограничения заметно снизят интерес девелоперов к Красногорску. Однако по замыслу областных чиновников предполагается, что запрет все же нужен, так как позволит избежать транспортного и социального коллапса в городе.

Введение запрета и вообще начало процесса градостроительного планирования заметно запоздали: с момента прихода к власти губернатора Андрея Воробьева прошло уже три года, а транспортные и строительные проблемы области до сих пор решаются в отрыве друг от друга, не комплексно, отмечают эксперты. Между тем инфраструктура Красногорска и транспортная сеть региона уже сейчас не справляется со своими задачами.

Действительно, сервис «Яндекс-карты» показывают, что во многих районах Подмосковья, таких, как окрестности Балашихи, сама Балашиха, а также близ Видного, Красногорска и ряда других городов пробки на дорогах существуют почти круглосуточно. И если в Москве в последние годы поменяли подход к градостроительному планированию, то правительство Московской области в этом отношении существенно недорабатывает.

Эксперты отмечают, что ситуация эта определяется не действиями городских властей, а политикой губернатора. Об этом в беседе с «Полит.ру» говорил и Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики. По его оценке, в результате затягивания ситуации областными властями Красногорск превратился в мертвую с точки зрения развития территорию.

 
Остановленная стройка

«Градостроительный, или архитектурный план – это комплексный подход к развитию муниципального образования. Когда Андрей Воробьев был избран губернатором Московской области, одной из первых его инициатив стало решение, что каждый муниципалитет должен получить такой план. То есть, по идее мэр города или совет депутатов должен обратиться в некую фирму и заказать себе там такой план. Однако деньги на оплату этой работы муниципалитеты должны были изыскать сами, а у них в бюджете средств на это не было заложено.

То есть Воробьев требовал с глав муниципалитетов градостроительные планы, а когда главы муниципалитетов обращались к нему за деньгами на эти работы, говорил, чтобы они искали деньги сами. А где им найти эти деньги, это же будет прямое небюджетное расходование средств? Но ответственность была переложена на них, и выкручивались они по-разному: многие мэры даже поплатились своими креслами за неспособность вписаться в эту концепцию. В конце концов был найден законный способ разрешения ситуации: главы муниципалитетов стали передавать полномочия по планированию в область. Стали обращаться в областной архитектурный комитет: мол, у нас денег нет, пожалуйста, решите как-то эту проблему.

Архитектурный комитет присылал некую фирму, чтобы та провела кое-какие предварительные работы. На этой стадии надолго зависли многие города. То есть, какие-то работы там проводились, но готового градостроительного плана по итогам они не получали. Что они получали, так это наметки плана, градостроительную стратегию, в которой никак не были прописаны этапы реализации и не было структурного подхода.

Если градостроительный план предполагает какую-то единую полную концепцию, учитывающую количество домой, гаражей, школ, пропускную способность магистралей, пассажиропотоки, экологическое зонирование – словом, очень большое число параметров, то предложенная муниципалитетам усеченная версия плана выглядела примерно так: «Вот здесь есть свободное место, давайте что-то построим; а вот там гаражи, но про них мы потом придумаем что-нибудь». То есть это не план, а именно стратегия: мы вроде и понимаем, к чему идем, но конкретного пути к этому нет, у нас все только намечено.

Итак, многие муниципалитеты зависли на этой стадии, и тогда губернатор предложил ограничить этажность строительства: не более 4-5 этажей в среднем для дальнего Подмосковья и не более 12 этажей в ближнем. Однако все равно строить высотные дома продолжали: то выяснялось, что у кого-то старые контракты, которые не попадают под новую стратегию, то шла реализация старых программ – в общем, делался миллион отдельных исключений.

В итоге за три года образовалась каша: с муниципалитетами по-прежнему не все понятно, где-то хоть половинчатые планы есть, где-то еще и ничего нету. Воробьев, кстати, для проведения работ привлекал Игоря Чайку, сына генерального прокурора Юрия Чайки – именно Игорь Чайка, как предполагалось, должен был разработать концепцию урбанизации Подмосковья, развития этой территории как сплошной городской. Но урбанизация не случилась, Чайка из Подмосковья ушел, и сейчас, на мой взгляд, наступает третий этап этого процесса.

Сейчас проводят реформу местного самоуправления с передачей полномочий в область – и теперь вроде область должна стать единым органом выработки этой концепции, и все муниципалитеты должны получить градостроительные планы. Красногорск, по-видимому, должен сейчас этим заняться – тем более, что им сейчас руководит хороший управленец Радий Хабиров (с 1 февраля 2017 года Радий Хабиров является временно исполняющим обязанности главы городского округа Красногорск), сверхопытный чиновник. Так что это, возможно, будет такой пилотный проект третьего этапа подмосковной градостроительной проблемы.

Но верный вопрос задается многими экспертами: не поздно ли. Конечно, уже не спасти ни застроенную Павшинскую пойму, ни кварталы «Изумрудные холмы», где стоят здание не ниже 20 этажей точно – все это построено вдоль маленького Волоколамского шоссе, и нет никакого другого транспорта, кроме спроектированного и запущенного еще при Советском Союзе. Так что сейчас Красногорск с точки зрения развития – это такая мертвая территория. Не только он, конечно – в Балашихе, пожалуй, ситуация еще хуже. И, на мой взгляд, эти вопросы для близких к Москве территорий нужно решать совместно с Москвой. Потому что транспортные проблемы области невозможно решать без учета Москвы.

То есть, на мой взгляд, проблему Красногорска надо разделить на части. Вот есть то, что уже построено, и его никуда не денешь. Но надо как-то облегчить людям жизнь, хотя понятно, что никому неинтересно тратить деньги на инфраструктуру, которая уже не принесет никакого дохода.

Второй момент – это развитие территории. Все-таки за Красногорском есть еще какие-то поля, где хочется что-то построить, снять с этого какую-то большую маржу – потому что строительство всегда было самым лакомым кусом для Подмосковья. Но тут мы как раз и упираемся в новую концепцию, которая предполагает малоэтажное строительство. А для девелоперов в условиях нашего рынка это просто неинтересно: у нас примерно до шестого этажа строители работают себе в минус, плюс приемка дома, которая тоже обходится недешево. Поэтому минимум 10 этажей девелоперы просят всегда.

В свое время, кстати, девелоперы буквально стояли в очереди, уговаривали Воробьева разрешить им еще хотя бы два этажа, чтобы как-то окупить свои затраты – начинали-то они строительство еще при других условиях! После этого из Подмосковья ушло много застройщиков – остались фактически только близкие губернатору компании.

Плюс в муниципалитетах до сих пор тянется бодяга с приемкой домов, которые все никак не принимают и пытаются как-то «раскрутить» застройщиков на решение других проблем типа строительства детских садиков, например. Сейчас ведь обязанность решать и проблемы такого сорта переложены на глав муниципалитетов, а полномочиями они не обладают – фактически, являются такими «бегунками» между губернатором и застройщиком», – сказал Илья Гращенков.

Добавим, что ситуация в области в ближайшее время может дополнительно осложниться: муниципальная реформа, проходящая в Подмосковье уже несколько лет и приведшая к возникновению ряда проблем, в том числе экономических, у региона, теперь может ускориться. 24 марта Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, позволяющий органам региональной власти упразднять поселения и муниципальные районы, присоединяя их к городским округам.

 
Зима. Поселок городского типа

Как отмечает газета «Коммерсантъ», три думских фракции голосовали против документа. Депутаты подчеркивали, что эта реформа грозит деградацией системы местного самоуправления (МСУ). А в Подмосковье группа депутатов местных советов и главы некоторых муниципалитетов Подмосковья, недовольных ходом реформы, даже выразила недоверие губернатору. Они обратились к президенту России с просьбой «принять кадровое решение».

Свое недоверие губернатору муниципалы аргументировали просчетами Воробьева «в социально-экономической политике и обострением политической ситуации» в связи с преобразованием районов в городские округа.

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