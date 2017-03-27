Известная всем с детства процедура — проба реакции Манту — может уйти в прошлое. Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в Минздрав с просьбой дать родителям возможность выбирать методы проверки их детей на туберкулез. В эфире телеканала «Россия 24» она рассказала, что после вступления в должность столкнулась с тем, что некоторые родители не хотят делать своим детям пробу на реакцию Манту, но это влечет за собой сложности: детей не берут в сады или не пускают в школу.

По словам Кузнецовой, существуют и другие меры, которые могут стать альтернативой. В их числе, например, иммунологический анализ крови по технологии T-Spot, который позволяет диагностировать туберкулез.

В детской поликлинике Сергей Киселев / АГН "Москва"

В Минздраве на выступление омбудсмена отреагировали почти сразу. В воскресенье официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай сообщил, что специалисты ведомства утвердили ряд возможных вариантов тестирования. Среди них не только традиционная проба Манту, но также тестирование с использованием Диаскинтеста и Т-теста. Предполагается, что для приема ребенка в образовательное учреждение будет достаточно результатов любого из утвержденных тестов, передает «Интерфакс».

Диагностика по реакции на пробу Манту применяется уже на протяжении более 70 лет, принцип анализа прост: под кожу вводится составной элемент возбудителя туберкулеза (туберкулин), после чего отслеживается реакция организма. Если человек болен туберкулезом, то реакция будет сильная, а пятно на месте пробы — большим. Правда, нередко здоровый организм реагирует положительно на этот тест, иногда это происходит с аллергиками или из-за индивидуальной реакции организма.

По мнению ведущего педиатра, руководителя Международного центра медицинских технологий Ильи Ильинцева, проба Манту на сегодняшний день остается наиболее простым и безопасным способом проверки на заболевание туберкулезом, и поэтому полный отказ от него был бы ошибкой, передает Svopi.ru. Медик напомнил, что этот тест представляет собой воздействие на организм без каких-либо негативных последствий. Ильинцев считает, что основная проблема не в пробе Манту, а в том, что родители не понимают, что это не прививка, и поэтому выступают активно против нее.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко высказал мнение, что из-за своей неопытности Кузнецова запуталась и теперь путает других родителей: «Делая такие заявления на всю страну и вводя в заблуждение родителей, и без того зачастую сбиваемых с толку, она не понимает, о чем говорит. Собственные убеждения родителей, о которых Кузнецова заявляет, — это непрофессиональные убеждения», — заявил Онищенко в комментарии РИА ФАН. По его мнению, заявления Кузнецовой могут быть расценены как реклама, так как она озвучивает название альтернативного теста.

Проба Манту Public domain

К тому же Онищенко считает, что против альтернативного теста больше аргументов, чем за него: «Если мы сегодня ставим Манту введением диагностикума, то в другом случае придется отобрать кровь. И эта процедура сама по себе достаточно травмирующая и, самое главное, небезопасная с точки зрения возможных нарушений и создания предпосылок для устранения инфекционных заболеваний. Никто еще не доказал, что этот тест более чувствителен, нежели применяемый тест», — прокомментировал депутат. Он обратил внимание на то, что предлагаемый альтернативный тест не имеет широкого распространения по всей стране, но при этом Кузнецова говорила не о каком-то конкретном регионе, а обо всей стране.

Единого мнения в обществе относительно пробы Манту нет. Кто-то считает, что она несет вред, так как в организм доставляются опасные канцерогенные и токсичные вещества, кто-то полагает, что это стандартная процедура, которая не несет никакого вреда. Абсолютно все обстоятельства предугадать невозможно, например, в прессе регулярно появляются сообщения о том, что у учителей в школах обнаруживается туберкулез, при этом каждый из них контактировал с сотнями детей, и в таком случае диагностика необходима. Но бывают и непредвиденные последствия и у привычных процедур: несколько лет назад в Приморье 30 детей были госпитализированы после пробы Манту, у детей возникли головные боли, а на месте укола появились опухоли. Позже выяснилось, что медики превысили концентрацию туберкулина, когда ставили пробы.

Дмитрий Ермаков / АГН "Москва"

В социальных сетях эта тема стала едва ли не самой обсуждаемой в последние дни. Родители обмениваются своим опытом и советами: «Когда несколько лет назад был конфликт с детским садом из-за моего отказа делать ребенку Манту, я принесла им результат анализа крови. Они сразу заткнулись и взяли ребенка в сад», — сообщила Маша Машкина. «Мы в туб.Диспансере слюну сдаем, фтизиатр сама предложила этот вариант!» — рассказала Елена Волкова. «Манту - это не прививка, странно, что кто-то этого не знает. А туберкулеза в Москве очень много, так что прививка нужна обязательно», — уверена Любовь Борусяк.

Некоторые вдруг вспомнили предшественника Кузнецовой на посту омбудсмена по правам ребенка: «Верните Астахова, ненормальные. У этой женщины реакция заторможенная..... Лет на пять от жизни отстает. Диаскин-тест уже давно, а не Манту!» — написала Юлия Селифонова. «Вместо того чтобы детей от нерадивых родителей защищать, она делает все, чтобы родителям понравиться. Надеюсь, это просто от глупости, и фтизиатры пошлют ее куда подальше! А родителям на входе в кабинет, где Манту делают, надо большой плакат повесить о том, как потом их детей долго и тяжело от туберкулёза лечить будут. Как родители могут выбирать способ выявления туберкулёза, если они в этом ни черта не понимают?»— задается вопросом Марина Кузнецова.

А кто-то теперь готовится к худшему: «Каменный век. Ждите новых эпидемий…»,—пишет Наталия Громова. «Если еще выяснится, что она антипрививочница, то будет вообще огонь. А поскольку она и ВИЧ отрицает, то велика вероятность, что прививки тоже оскорбляют ее чувства верующих. Короче, очень плохо, если у власти по части детей человек, принимающий такие меры и придерживавшийся таких взглядов. Не в вопросах манту надо в нашей стране широту взглядов насаждать», — считает Римма Раппопорт.