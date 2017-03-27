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27 марта 2017, 16:28
NATO Германия США
Анна Сакоян

НАТО: Германия vs. США

Бомбардировшик США A-10
Бомбардировшик США A-10

СМИ с интересом наблюдают за развитием отношений между участниками НАТО, где с подачи США началась полемика о том, насколько справедливо распределяется нагрузка по поддержанию альянса. Главным оппонентом США в этой полемике стала Германия.

Британская газета Times в воскресенье сообщила, что президент США Дональд Трамп выставил канцлеру Германии Ангеле Меркель сумму, которую Германия задолжала НАТО. Сумма, как сообщалось в материале, составила более 300 млрд. фунтов ($374 млрд.). Это произошло, как пишет Times со ссылкой на источники в правительстве Германии, в прошлые выходные, во время закрытых переговоров в Вашингтоне.

Автор сослался на представителя правительства, который считает, что такие требования призваны запугать Германию, однако Германия не собирается поддаваться провокациям.

 
Солдат НАТО на стрельбище

Указанная в материале цифра якобы рассчитана на основании того, что затраты Германии на оборону меньше 2% от ВВП, то есть не отвечают требованиям, предъявляемым участникам НАТО. Аналогичные претензии, хотя и без выставления долгов, Трамп выдвигал и ко многим другим странам ЕС.

Deutsche Welle пишет, что американский Белый дом назвал сообщения о выставлении долга ложными. Здесь DW ссылается на американские СМИ, в частности информационную службу CNBC. На самом деле Трамп просто попросил своих помощников в Белом доме посчитать, сколько составляет разница между предписанными суммами затрат на оборону и фактическими затратами начиная с 2002 г., когда канцлер Германии Герхард Шредер пообещал увеличить оборонные затраты.

Трамп, отмечает DW, утверждает, что большинство участников НАТО рассчитывают преимущественно на то, что их будут защищать США и что за это им нужно платить. Союзники США по НАТО, в свою очередь, настаивают, что альянс работает по другому принципу. Также по итогам встречи с Меркель Трамп публиковал твиты, в которых говорил, что Германия должна платить США за защиту. Германия на это возразила, что НАТО не занимается подсчетом долгов.

 
А.Меркель на саммите НАТО

Ранее, по итогам встречи Трампа и Меркель DW опубликовала большой материал о роли НАТО в жизни Германии. Среди немецкого истеблишмента сейчас началась конфронтация из-за того, как следует распределять средства относительно обязательств перед альянсом. Поводом к конфронтации послужило то, что Трамп выдвинул ультиматум, в соответствии с которым страны-участницы должны строго соблюдать свои обязательства. В противном случае США угрожают выйти из альянса. В результате в НАТО образовалась напряженная обстановка. При этом участники, по всей видимости, игнорируют тот факт, что в 2014 г. уже было принято решение о постепенном увеличении расходов до целевого показателя к 2024 г.

Согласно данным НАТО, отмечается в материале, оборонные расходы США составляют 72% от того, что в сумме тратят все участники. Но это не значит, что США покрывают 72% расходов на поддержание существования НАТО как организации. Но это означает, что на долю США приходится основная доля расходов по оборонным свойствам альянса (сюда входит, например, разведка, ПВО и т.д.). Однако по объемам затрат Германия находится на втором месте после США. Финансирование с ее стороны составляет почти 14% от общей суммы расходов на программы альянса. Здесь Германия опережает Британию и Францию, на долю которых приходится 10,6% и 9,8% соответственно.

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