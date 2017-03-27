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27 марта 2017, 15:02
акции протеста система «Платон»
Симон Жаворонков

Дальнобойный протест

Участники протеста дальнобойщиков собрались в Ногинском районе Московской области
Участники протеста дальнобойщиков собрались в Ногинском районе Московской области
Фото Дмитрия Гудкова

В понедельник, 27 марта, в России началась бессрочная акция протеста дальнобойщиков. Заранее заявлялось, что протестующие намерены останавливать свои фуры на обочинах трасс и стоять до тех пор, пока не будет отменена система «Платон», введенная в ноябре 2015 года.

Напомним, система «Платон» обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу данных о движении большегрузов (грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн) «в счет возмещения вреда, который они наносят дорожному покрытию», и распространяется на федеральные автомобильные дороги в России.

За каждый пройденный грузовиком километр его владелец на данный момент платит 1,53 рубля (тариф составляет 3,73 руб./км, но временно действует коэффициент 0,41). Полученные средства поступают в федеральный бюджет и направляются на ремонт автомобильных дорог.

С 15 апреля правительство собиралась увеличить тариф в полтора раза, но после того, как дальнобойщики заявили о своем намерении провести забастовку, премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с «представителями малого и среднего предпринимательства в области автомобильных перевозок». В итоге было решено коэффициент повысить не в 1,5 раза, а «всего лишь» на 25%, так что теперь, если ничего не изменится, тариф с 15 апреля составит 1,91 руб./км.

Эта была первая подобная встреча руководства страны с представителями транспортных компаний, в том числе и мелких. Однако многие ее результатом оказались недовольны, а тах, кто пошел на встречу с Медведевым назвали «штрейкбрехерами».

 
Большегруз с объявлением о стачке
Союз грузоперевозчиков  Кировской области "Вятка"

Также не стоит забывать, что весной на многих российских дорогах проходит т. н. «весенняя сушка», когда проезд большегрузных автомобилей по ним ограничен из-за паводка. То есть некоторые участники забастовки, возможно, в любом случае простаивали бы несколько недель.

Но как бы то ни было, забастовка все-таки началась. Новости приходят из Санкт-Петербурга, Приморья, Татарстана, Свердловской, Тюменской, Астраханской и Амурской областей.

Объединение перевозчиков России (ОПР), которое координирует забастовку, обещало, что в акции примут участие не менее 10 тысяч водителей, но пока их количество оценить трудно — в том числе и потому, что между водителями затруднена коммуникация. Стоит только сказать, что о некоторых участниках акции становится известно только потому, что к ним подъехал журналист того или иного издания — никаких централизованных данных о числе водителей, которые решили на обочине остановить свои фуры, пока нет.

 
Плакат дальнобойщиков Кировской области
Юрий Куншин / ‎Объединение Перевозчиков России

Так что если из региона поступает хоть какая-то информация, то сообщается о десятках бастующих. Если бы число водителей, которые решили принять участие в протесте, действительно доходило до 10 тысяч, то в крупнейших регионах на обочинах стояли бы сотни фур.

Власти на забастовку пока реагируют относительно спокойно, хотя в Петербурге полиция все же задержала главу местного ОПР Андрея Бажутина за езду без водительского удостоверения.

ОПР заявляет, что у бастующих всего шесть требований. Среди них политическое — отставка правительства и недоверие президенту — только одно и стоит на пятом месте. Остальные требования можно считать отраслевыми. Это отмена «Платона» и транспортного налога, «настройка под реалии РФ» режима труда и отдыха водителей, наведение порядка на весовом контроле, а также предоставление перевозчикам обоснования расчетов размера акциза на топливо.

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