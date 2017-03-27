Новость дня

Сегодня стартовала бессрочная акция протеста дальнобойщиков под названием «Всероссийская стачка». Начавшись с Дальнего Востока, она распространяется по всей России. Об участии в акций сообщают из Саратова, Санкт-Петербурга, Татарстана, Приморья, Забайкалья, Амурской, Оренбургской, Свердловской областей, Красноярского края и других регионов, где водители большегрузов выстраивают свои фуры вдоль дорог.

Перевозчики требуют полной отмены системы «Платон» или ее реорганизации с передачей государству, отмены транспортного налога (для этого есть акциз), корректировки режима труда и отдыха водителей в соответствии с реалиями РФ, наведения порядка на весовом контроле, предоставления перевозчикам обоснования расчётов размера акциза на топливо, а также отставки правительства и недоверия президенту. Не все участники акции согласны с политическими требованиями, но отмены системы «Платон» требуют все.

На время проведения «Всероссийской стачки» дальнобойщики приостанавливают перевозку грузов по территории России. «Объединение перевозчиков России» уже заявило, что акция будет бессрочной и завершится лишь при получении «конкретных положительных результатов по выработке решений с участием органов власти».

Антиновость дня

В Тверской области решается вопрос о назначении к слушанию уголовного дела о зверском убийстве 13-летней девочки, которую родственники забили до смерти из-за того, что она выкинула крышку от кастрюли.

По данным следствия, в августе 2016 года 35-летняя жительница Твери и ее ранее судимый 25-летний сожитель избили 13-летнюю дочь обвиняемой. При этом в издевательствах участвовал и ее несовершеннолетний брат, сын женщины (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство).

Девочку били по голове металлическим гантельным грифом и брючным ремнем, а когда она потеряла сознание, мужчина начал поливать ее кипятком из чайника. Врачи приехавшей по вызову матери скорой помощи смогли лишь констатировать смерть ребенка, причиной которой стал травматический шок от термических ожогов и тупой травмы тела.

Конфликт между взрослыми и девочкой начался из-за того, что во время уборки в квартире она выбросила алюминиевую крышку от кастрюли, доставшейся сожителю матери по наследству.

Непонятная новость дня

Слухи о смерти губернатора Иркутской области Сергея Левченко оказались «сильно преувеличены». Источником информации о якобы кончине Левченко в одной из московских клиник стал интернет-ресурс NewIrkutsk. Позже эта новость была удалена, а на сайте появилось опровержение, но слух уже успел распространиться, так что администрации региона пришлось его опровергать.

Страница сайта НьюИркутск / newirkutsk.ru

Пресс-службы губернатора уже завила, что Сергей Левченко жив-здоров и находится с рабочим визитом в Москве. Завтра, после возвращения в Иркутск, он намерен обратиться в полицию, «чтобы выяснить, кто пустил слух о его смерти и заведомо дезинформировал население».

Ассорти

В Ростовской области семьям помогут с ипотекой при рождении первого ребенка. По решению правительства региона, жителям области, имеющим ипотечный кредит, при рождении или усыновлении первого ребенка, будут выделены около 60 тысяч рублей для оплаты процентных ставок по жилищным кредитам.

Ранее дополнительная бюджетная субсидия предоставлялась на Дону только при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка.

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В Тульской области более 2,5 тысяч человек остались без газа из-за пожара на газораспределительной подстанции в Чернском районе.

Возгорание произошло в помещении головной газораспределительной подстанции, которое принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение Тула», после чего были перекрыты отключающие устройства на входе и выходе подстанции. В зоне отключения оказались 28 населенных пунктов, в том числе поселок Чернь, где проживает 2,5 тысяч абонентов.

Возгорание было ликвидировано в течение часа. В настоящее время ведутся восстановительные работы, по завершении которых будет выполнен поквартирный и подомовой обход отключенных потребителей для повторного включения газа.

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Правительство Оренбургской области обсуждает возможность безвозмездной передачи незаконно ввезенных, в том числе санкционных товаров, в детские дома и приюты, при условии их соответствия ветеринарным и фитосанитарным нормам

Черешня из Польши

Региональному Минсельхозу поручено рассмотреть вопрос о направлении в правительство РФ предложений о законодательном закреплении возможности передачи товаров и продовольствия в благотворительных целях.

По данным Росельхознадзора, за прошлый год в Оренбургской области, имеющей протяженную государственную границу с Казахстаном, было уничтожено и утилизировано 229,6 тонн незаконно ввезенных сыра, ягод, фруктов и овощей.