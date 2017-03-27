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27 марта 2017, 07:08
акции протеста Алексей Навальный коррупция
Василий Измайлов

Навальный. Почему все плохо

Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото: twitter.com/navalny

26 марта в ряде городов России прошли организованные сторонниками Алексея Навального митинги. Аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов размышляет об этих акциях, их значении и перспективах развития ситуации.

«Случилось то, что случилось. Разные комментаторы сейчас говорят разные слова. Наша же задача состоит в том, чтобы высказать мнение, претендующее на то, чтобы быть нашим собственным. Те слова, которые мы хотим сказать, очень просты: радоваться нечему. И это «радоваться нечему» можно раскладывать по самым разным стратам, по самым разным группам и явлениям, о которых в последнее время я и мои коллеги имели возможность говорить.

Понятно, что именно плохо – плохо то, что президентская кампания, не успев начаться, существует в рамках повестки, навязанной «сбоку» и совсем не теми людьми, с которыми она сегодня ассоциируется. Вспомните, под каким лозунгом проходил митинг, и задайте себе вопрос: а это именно тот человек (или те люди, те группы), с которыми все связывают наибольший ущерб, нанесенный нашей стране, наибольшую угрозу общественному согласию, наибольшие беды последнего времени? Конечно, нет.

Таким образом, мы в очередной раз имеем дело с тем, что можно было бы назвать спецоперацией, если бы это не было организовано так примитивно и не очень хорошо.

Хочу сразу отсечь две крайности. Первое: мы никак не будем оценивать фигуру Навального, поскольку не считаем нужным на эту тему говорить. Про это говорилось достаточно, в том числе и на «Полит.ру». В частности, очень хорошо помню статью Бориса Долгина «Накануне мэрских выборов». При том, что я частично не согласен с ним, в части, касающейся главного фигуранта, на мой взгляд, все сказано верно, там я могу подписаться почти под каждым словом.

Второе. Мне не хотелось бы говорить о позиции администраторов процесса, поскольку это является предметом отдельного специального разбирательства. Мы не знаем, какие цели преследовали администраторы, допуская, не допуская или одновременно допуская и не допуская это мероприятие. Мы не знаем, как складываются их взаимодействия внутри самой администрации. И мы прекрасно понимаем, что уж кто-кто, а Сергей Владиленович Кириенко – совсем не тот человек, которого надо вот так походя лягать.

Хотя вопросы есть. И мы их неоднократно задавали в своих статьях.

Хотелось бы обратить внимание на две вещи. Первое. Еще раз повторю: подобные мероприятия с подобными исходами говорят только об одном – о том, что блок внутренней политики в АП не в состоянии существовать без содержательной силовой составляющей. Вот предыдущему его составу это волшебным образом удавалось, а этому составу не удается – повторюсь, о чем мы неоднократно писали и на чем неоднократно заостряли внимание. Ну, обстоятельства лишний раз свидетельствуют – то, что кажется верным из умозрительного опыта, реализует себя в опыте эмпирическом.

И второе, о чем хочется, важно и нужно говорить, – это то, что же делать с оппозиционным проектом. Совершенно очевидно, что в том виде, в котором оппозиционный проект существует сейчас, он не может удовлетворить людей мыслящих, болеющих за Россию и стремящихся к тому, что можно назвать общественным благом.

К сожалению, время, оставшееся до президентских выборов, не позволяет сделать никаких внятных шагов в правильную сторону. А хочется передать привет, например, Борису Титову с его замечательной партией. Хочется передать привет другим лидерам демократов, среди которых до сих пор встречаются люди вменяемые, например, Владимир Рыжков.

И хочется сказать им вот что: если произойдет то, к чему нас подводит логика событий, вы окажетесь в этом виновны в равной степени с теми, кого мы ассоциируем с нелучшими представителями власти и истеблишмента. Будучи людьми взвешенными, содержательными и, по крайней мере, опытными, вы должны отдавать себе в этом отчет.

Поэтому сколько ни обвиняй других, сколько ни разводи руками и ни говори о том, как тебе не дают работать, результат можно увидеть улице. И повторяю еще раз: по-моему, понятно и очевидно всем, что то, что произошло 26 марта, есть очень тревожный знак, который свидетельствует о том, что наше общество неисправимо больно как в одной своей части, так и в другой. Что и неудивительно: да, болезнь одного члена вызывает недомогания в других.

Кто должен заниматься исправлением ситуации? Ответ простой: отчасти все мы, каждый на своем месте, отчасти администраторы, люди, которым это положено по должности. Но как-то пора уже садиться и начинать договариваться! А не то, ребята, ох, поздно будет, ох, доиграемся», – сказал Василий Измайлов.

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